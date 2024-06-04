يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة، تشمل قضايا قانونية وعقبات مكافحة الاحتكار وردود فعل جماهيرية. بحسب الخبراء، قد يستغرق تنفيذ الحظر سنوات إذا تم تنفيذه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة لجنة التجارة الفيدرالية على المشاركة في الموافقة على بيع الشركة.

صرّح Shou Zi Chew، الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، بأن الشركة ستبدأ برفع تحديات قانونية ضد مشروع القانون. في منشور على TikTok، قال Chew: "لا تخطئوا، هذا حظر، حظر لتطبيق TikTok وحظر لكم ولصوتكم… نحن واثقون، وسنواصل الكفاح من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور إلى جانبنا، ونتوقع أن ننتصر". واستمر في توجيه المستخدمين لمشاركة قصص عن تأثير TikTok في حياتهم، لإظهار بالضبط ما الذي يناضلون من أجله.

كما هو مكتوب في مشروع القانون، لن يكون من غير القانوني بالنسبة للمواطنين الأمريكيين الاحتفاظ بتطبيق TikTok على هواتفهم أو استخدام المنصة الاجتماعية داخل البلاد. ومع ذلك، لن يكون بمقدور الأشخاص تنزيل التطبيق من داخل الولايات المتحدة بعد الآن. بحسب تقرير من Time، سيظل بإمكان المستخدمين استخدام التطبيق، لكنهم لن يتمكنوا من تحديثه بالإصدارات الجديدة أو التصحيحات الأمنية أو إصلاحات الأخطاء، ما يعني أن التطبيق سيصبح غير قابل للاستخدام أو غير آمن في النهاية. على الرغم من أنه قد يكون من الممكن تنفيذ هذه الوظائف عبر شبكة افتراضية خاصة، فإن هناك أسئلة حول هذا الحل البديل.

على الرغم من التوقيع على مشروع القانون، فإنه لن يدخل حيّز التنفيذ قبل تسعة أشهر على الأقل من الآن. لا يزال بإمكان المستخدمين في الولايات المتحدة تنزيل التطبيق في الدولة دون مشكلة. ومع ذلك، يجب أن يستمر مستخدمو TikTok في متابعة التقدم والأخبار المتعلقة بمشروع القانون.