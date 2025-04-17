عندما يتذكر الذكاء الاصطناعي كل شيء

يستطيع ChatGPT الآن أن يتذكر من أنت، وقد يغيّر هذا التحديث البسيط الطريقة التي نتعامل بها مع الذكاء الاصطناعي.

يمثِّل طرح ميزات الذاكرة من قِبل OpenAI أول مرة يستطيع فيها مساعد ذكاء اصطناعي مستخدم على نطاق واسع تذكُّر المعلومات بشكل مستمر عبر التفاعلات. على الرغم من أن هذه الميزة اختيارية، فإنها تعكس تحولًا أوسع: إذ يتم تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ بما تتعلمه عن المستخدمين مع مرور الوقت. والهدف من ذلك هو جعل التفاعلات أكثر سلاسة وملاءمة وكفاءة. ولكن بناء الذاكرة في الذكاء الاصطناعي يطرح أيضًا أسئلة أكثر عمقًا - حول الخصوصية والشفافية ومستوى التحكم الذي يتمتع به المستخدمون.

تقول Payel Das، الباحثة الرئيسية في IBM Research، في مقابلة مع IBM Think: "الذاكرة خطوة حاسمة نحو جَعْل الذكاء الاصطناعي أكثر تكيفًا وفائدة وشبهًا بالبشر. يمكن لذاكرة الذكاء الاصطناعي أن توفِّر دقة وتكيفًا أفضل، خاصةً عند دمجها مع آليات مثل وحدات الذاكرة المستمرة والذاكرة الحلقية".

على عكس الذاكرة البشرية، التي غالبًا ما تكون ذاتية وانتقائية، تُعَد ذاكرة الذكاء الاصطناعي بنية تقنية - مخزن منظم للمعلومات داخل الشبكات العصبية أو قواعد البيانات الخارجية. تحتفظ الذاكرة الدائمة بالحقائق طويلة الأمد، مثل المسمّى الوظيفي للمستخدم، بينما تخزِّن الذاكرة الحلقية التفاعلات الحديثة أو المعلومات السياقية.

يمنح تنفيذ الذاكرة في OpenAI المستخدمين بعض الصلاحية، ما يسمح لهم بمراجعة وحذف ما يتم تخزينه. وتسعى شركات أخرى، بما في ذلك Anthropic Google DeepMind، إلى تحقيق قدرات مماثلة. على الرغم من الاختلافات في التنفيذ، فإن التوجُّه مشترك: أصبحت الذاكرة ميزة أساسية في الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

يرى المؤيدون أن هذه الميزة أساسية لتحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد استجابات ثابتة ومرة واحدة إلى تفاعلات أكثر ديناميكية. يمكن للمساعد المزوَّد بالذاكرة متابعة المحادثات على المدى الطويل، والمتابعة بشأن المهام غير المكتملة، وتخصيص الردود وفقًا لتفضيلات كل فرد. في حالات الاستخدام الواقعية، مثل دعم العملاء أو التدريس أو الرعاية الصحية، يمكن أن تؤدي هذه الاستمرارية إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الفعالية.

تستكشف شركة IBM هذه الاحتمالات من منظور المؤسسة. تقول Das: "نحن نستكشف الذاكرة طويلة المدى بطرق تتوافق مع معايير السلامة المؤسسية. "يركِّز عملنا على الذاكرة المستمرة والمتقطعة على منح المستخدمين الوضوح والإشراف على ما يتم الاحتفاظ به وكيفية استخدامه".