لا يوجد لدى الوكيل الذكاء الاصطناعي في فريقك مكان مفضل لتناول الغداء أو القلق بشأن أيام الإجازات. لا يتشتت انتباهه في الاجتماعات أو يأخذ إجازة مرضية. ولكنه يتعامل مع المهام بشكل متزايد وبشكل جيد بما فيه الكفاية لفرض إعادة التفكير في شكل العمل.

عبر المجالات المختلفة، بدأت هذه الأنظمة تتولى أدوارا كانت تخص سابقاً صغار الموظفين. فتقوم بتلخيص البحث وإعداد التقارير وتحليل البيانات المالية. لم تعد مجرد أدوات سلبية، بل أصبحت من المساهمين المدمجين الذين يتطلبون الإشراف والتقييم والاستراتيجية.

مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي في الشركات، يواجه المديرون تحدياً جديداً: كيفية قيادة فريق يضم عمالاً من غير البشر. قد تكون هذه الأنظمة دؤوبة وفعّالة، لكنها لا تسأل عن التعليقات أو الملاحظات، ولا تشرح أسبابها ولا ترفع أيديها عندما تسوء الأمور. لم يعد السؤال هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في العمل الحقيقي، بل كيف ستدير الشركات المساءلة والموثوقية والأداء عندما يحدث ذلك.

قالت Mindy Shoss، أستاذة علم النفس في جامعة سنترال فلوريدا، في مقابلتها مع IBM Think: "سيحتاج المديرون إلى خطة لإدارة الأداء واتخاذ القرارات بناءً على تصرفات كل من الذكاء الاصطناعي والبشر".

في IBM، يجري التحول بشكل جيد بالفعل. باستخدام أدوات مثل watsonx Orchestrate والبحث الداخلي حول التعاون بين وكلاء متعددين، أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من الأعمال الأساسية. وفي مجال الموارد البشرية، يقومون بمطابقة السيرة الذاتية مع أوصاف الوظائف وإنشاء قوائم مختصرة لمديري التوظيف. وفي مجال المشتريات، يقومون بمسح العقود لتصنيف الموردين وتحديد مخاطر الامتثال. وبينما لا يزال الأشخاص يتخذون القرارات النهائية، فإن الأعمال اليدوية المتعلقة بالإعدادات تتم بشكل متزايد في الخلفية.

قامت IBM Research بتدريب فرق من الوكلاء للتعامل مع مشاريع معقدة، مثل تحليل المستندات على نطاق واسع. وفي إحدى التجارب، تم تحليل الآلاف من وثائق السياسات التنظيمية لاستخراج البنود ومقارنة الاختصاصات القضائية. وقام النظام بتسليم مصفوفة من النتائج للمحللين لمراجعتها، وهي مهمة كانت تستغرق أسابيع في السابق، تم ضغطها الآن إلى ساعات تحت إشراف بشري.

قال Kunal Sawarkar، مهندس متميز في IBM، في مقابلة مع IBM Think: "سيساعدنا وكلاء الذكاء الاصطناعي على البناء بشكل أسرع، والعمل مع فرق أصغر، وتفعيل المزيد من الأفكار على أرض الواقع". "إنهم يخففون عنا العبء الثقيل حتى نتمكن من التركيز على ما هو ذا قيمة. إنه تحول قوي حيث يمكن للجميع أن يصبحوا مبدعين، وليسوا مجرد منفذين".