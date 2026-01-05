أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل

يُعد Ruchir Puri من بين قلةٍ كرسوا معظم وقتهم لدراسة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل العمل. لسنوات، كان Puri، كبير العلماء في IBM، يبني الأنظمة التي يخشى بعض الموظفين الآن أن تحل محلهم. لقد شاهد التكنولوجيا تتخطى عتبات التي بدا أنها لن تتحقق إلا بعد عقود. ومع ذلك، فقد فوجئ بسرعة التغيير في مجال الذكاء الاصطناعي.
قال في مقابلة مع IBM Think: "أعتقد أنه من العدل القول إن كل من كان يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي قد تفاجأ، وفي بعض الحالات صدم، من سرعة تطور هذه التقنية." "لقد كانت سرعة الابتكار وسرعة التقدم مثيرتين للإعجاب حقًا."
تحكي الأرقام قصة تحول على نطاق واسع. وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استطلع رأي أكثر من 1,000 صاحب عمل يمثلون 14 مليون عامل في 55 اقتصادًا، بحلول عام 2030، سيوفر الذكاء الاصطناعي 170 مليون وظيفة جديدة بينما يحل محل 92 مليون وظيفة—وهو ما يمثل مكاسب صافية قدرها 78 مليون وظيفة. لكن هذه النتيجة الإيجابية الصافية تخفي وراءها قدرًا كبيرًا من التغيير: حيث ستتعطل 22% من جميع الوظائف في السنوات الخمس المقبلة. يتوقع أصحاب العمل أن تتغير 39% من المهارات المطلوبة في سوق العمل بحلول عام 2030، ويقول 41% من أصحاب العمل إنهم يخططون لتقليص القوى العاملة حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام. ومن ناحية أخرى، تشير تقديرات Goldman Sachs إلى أنه إذا تم توسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي الحالي في مختلف أنحاء الاقتصاد، فإن 2.5% من العمالة الأمريكية ستستبدل بالذكاء الاصطناعي.
أدى كل تحول تكنولوجي كبير إلى تنبؤات بالبطالة الجماعية. ستقضي السيارة على صناعة الخيول وكل من له صلة بها. سيؤدي استخدام الحاسوب إلى الاستغناء عن الموظفين. سيؤدي الإنترنت إلى تدهور البيع بالتجزئة. وفي كل مرة، وفّر الاقتصاد وظائف أكثر مما دمر. يشغل ما يقرب من 60 في المائة من العمال الأمريكيين اليوم وظائف لم تكن موجودة في عام 1940، ما يعني أن أكثر من 85 في المائة من الزيادة في فرص العمل على مدى العقود الثمانية الماضية كانت مدفوعة بالزيادة التي أوجدتها التكنولوجيا. السؤال هو ما إذا كانت هذه المرة مختلفة.
ستبقى الغالبية العظمى من المسميات الوظيفية كما هي. هذا هو رأي Robert Seamans، أستاذ الإدارة والمنظمات في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك ومدير مركز مستقبل الإدارة. وقال في مقابلة: "لن يختفي سوى عدد قليل جدًا من الوظائف". لكن هذا الطمأنينة جاءت مع تحذير: "معظم الوظائف ستتغير، والعمال الذين لا يعتمدون على هذه التغييرات سيكتشفون أن مهاراتهم أصبحت قديمة ولا قيمة لها في سوق العمل".
ما الذي يجعل الوظيفة عرضة للخطر؟ وفقًا لما قاله Seamans، فإن الوظائف الأكثر تعرضًا للخطر هي تلك التي بها عدد محدود من المهام المنفصلة والحد الأدنى من التفاعل مع الأدوار الأخرى. فكّر في المسوقين عبر الهاتف. تتضمن الوظيفة مجموعة محددة من الأنشطة: الاتصال والرد على الاستفسارات وتسجيل النتائج. لا يوجد تنسيق جماعي معقد، ولا مواقف بشرية غامضة يجب التعامل معها. وقال: "لا يتفاعل المسوق عبر الهاتف مع الآخرين في بيئة عمل جماعية معقدة". "يمكن تنظيم دوره، ومن ثَمَّ تكراره".
ظهر إطار عمل مماثل من المحادثة مع Puri. وقال إن الوظائف المعرضة للخطر هي تلك التي تنطوي على "الحركة الميكانيكية" في مجالات اللغة والمعرفة. وأوضح قائلاً: "يتصل أحدهم، فتذهب للبحث في الدليل أو دفتر السجلات، وتحصل على الإجابة، وتقولها". "يمكن إلغاء هذا النوع من الوظائف". كان حريصًا على اختيار كلماته. أنا أتعمد عدم استخدام كلمة "وضيعة"، في الواقع. الوظائف ذات الطبيعة الميكانيكية".
يُقدّم تطوير البرمجيات لمحةً عمّا ينتظرنا في المجالات الأخرى. في عام 2011، أعلن Marc Andreessen أن البرمجيات ستهيمن على العالم. وقال Puri إنه بعد عقد من الزمن، اكتملت الهيمنة. "لقد هيمنت البرمجيات على العالم. وكان من الواضح في عام 2020 أن الذكاء الاصطناعي سيهيمن على البرمجيات.
قال Puri إن وظيفة مطور البرمجيات تتطور بوتيرة غير مسبوقة. "أنا لست من مؤيدي فكرة إلغاء هذه الوظائف. أنا أقرب إلى الرأي القائل بأنه لا يزال أمامنا قدر كبير من العمل، لذا فإن وظائفهم ستتطور".
قال Puri أنه ليست كل وظيفة تبدو قابلة للأتمتة هي كذلك في الواقع. يعمل الذكاء الاصطناعي الآن على قراءة ملايين صور الأشعة الطبية، لكن أخصائي الأشعة يقوم بأكثر من مجرد تفسير الصور. يتضمن العمل ربط بيانات التاريخ الطبي للمريض وإجراء الفحوصات وتجميع المعلومات المعقدة. وقال: "الأمر أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد قراءة تقرير التصوير". وينطبق المبدأ نفسه على مختلف المهن: كلما كانت الوظيفة تنطوي على ربط عناصر متباينة من الأحكام والسياق معًا، كان من الصعب أتمتتها.
بالنسبة إلى العاملين في الأدوار المعرضة للاستبدال، فإن المغزى واضح: قال Puri "إذا كنت في تلك الوظيفة، فمن الأفضل أن تبدأ في معرفة ما القيمة التي تضيفها، لأن هذا النوع من الوظائف يمكن أن يكون مؤتمتًا". أضاف: "لكن هذه الأدوات تمنحك الوسائل لإعادة تخيل وظيفتك أيضًا، بدلاً من أن تجعلك متوترًا"، مشيرًا إلى أن العمال يمكنهم تجربة التقنية على هواتفهم واقتراح أدوار جديدة لأنفسهم.
وقال "اذهب إلى مديرك وقل، 'هذا ممكن'". "وهذا يمنحك رأيًا في وظيفتك وما ستفعله في المستقبل، بدلاً من أن يكون هذا المستقبل تحت سيطرة شخص آخر."
قد لا تتعلق مسألة الوظائف التي ستنجو بالعمل نفسه بقدر ما تتعلق بموقعها في التسلسل الهرمي. ترى Gillian Lester، العميدة السابقة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، احتمال حدوث "تآكل للطبقة الوسطى" في القوى العاملة. وبحسب قولها، فإن الوظائف التي من المرجح أن تستمر على الأرجح هي في أقصى الحدود: المهنيون المتخصصون الذين لا يمكن محاكاة حكمتهم في الوظائف، وعمال الخدمات ذوو الأجور المنخفضة الذين يؤدون مهام بدنية لا يمكن أتمتتها بسهولة. "المتخصصون، والجراحون، وعمال النظافة سيكونون بخير"، جاء ذلك خلال لقاء لها مع مدونة IBM Think. ولكن بينهما تقع طبقة وسطى واسعة من الموظفين ذوي الياقات البيضاء والتي قد تكون وظائفهم عرضة للاستبدال. قالت Lester: "الأشخاص الذين يعملون في قطاع التأمين، حيث يعملون على التحقق من مجموعات البيانات لمعرفة ما إذا كان شخص ما مؤهلاً للتعويض، لن يتطلب ذلك وجود بشر بعد الآن".
ماذا عن الإدارة الوسطى والوظائف التنفيذية؟ قال Puri إن تكنولوجيا المعلومات قد أعادت تشكيل هذه الأدوار بالفعل، حيث وضعت "أدوات أكثر قوة" ومكنتهم من إدارة فرق أكبر "بذكاء أفضل وقدرات اتخاذ قرارات أفضل في متناول أيديهم".
لكنه رفض فكرة أن الإدارة نفسها ستصبح آلية. وقال "لا أعتقد أننا سنصل إلى سيناريو نقول فيه جميعًا، 'لسنا بحاجة إلى إدارة وسطى'. "هذا سيكون بمثابة قولنا إننا لسنا بحاجة إلى صناعة القرار، سنحمل كل شيء على هذه الآلات التي يمكنها اتخاذ القرارات نيابة عنا أيضًا".
وقال إن هذا السيناريو هو إما "نظرة سطحية أو نظرة بائسة، اعتمادًا على وجهة النظر التي تتبناها". ولكن في كلتا الحالتين، فهو أمر مستبعد. "حتى إن نأتمن هذه الآلات على حياتنا وكل شيء آخر حرفيًا، هناك فترة انتقالية طويلة سيعاد فيها تشكيل الوظائف بدلاً من إلغائها".
ما يحدث بعد ذلك قد يكون أشبه بعملية فرز أكثر من كونه موجة تسريح للعمال. كل وظيفة قائمة على المعرفة ستنقسم قريبًا إلى قسمين، وفقًا لـ Gabe Goodhart، كبير مهندسي الابتكار المفتوح في مجال الذكاء الاصطناعي في IBM. لقد قال في مقابلة مع IBM Think: "النسخة المدعومة من الذكاء الاصطناعي من تلك الوظيفة ستكون مطلوبة بشكل كبير". وأشار إلى أن أولئك الذين يتقنون الأدوات سيحصلون على علاوة؛ أما أولئك الذين لا يتقنون الأدوات فسيجدون أنفسهم يتنافسون في سوق متقلص للأعمال التقليدية.
وحذّر Goodhart من أن الفجوة بين هذين الفريقين سيملؤها العمال الذين "لا يملكون مجموعة المهارات اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية، ولكنهم يحاولون استخدامه على أي حال". هؤلاء هم العمال الذين قد ينتجون أكثر ولكنهم يفهمون أقل، ويثقون في المخرجات دون فهم العملية، ولا يمكنهم معرفة ما إذا أخطأت الآلة.
لكن الأدوات نفسها التي تهدد بعض العمال تعمل على تمكين الآخرين. فكر في ظهور أسلوب برمجة "vibe coding"، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على ترجمة مفاهيم التصميم مباشرة إلى برامج عمل. تقليديًا، كان المصممون يفتقرون إلى مهارات البرمجة لبناء نماذجهم الأولية. الآن يمكنهم ذلك. وأوضح Goodhart قائلاً: "هذه مهارة متعددة الاستخدامات حيث يمكن الآن ترجمة المدخلات الرئيسية—التصميم—مباشرةً إلى المخرجات المستهدفة لبرامج العمل". والحواجز بين التخصصات تتلاشى.
قد يكون هذا التحول الديمقراطي أحد أهم التغييرات الجارية. قال Puri: "لقد جعلت التقنية الحالية للذكاء الاصطناعي التوليدي مهارات البرمجة وعلم البيانات متاحة لغير المبرمجين بطريقة قريبة جدًا من اللغة الإنجليزية." وأشار إلى توقعات عن شركات بقيمة مليارات الدولارات يديرها شخص واحد. "ما كان يتطلب 20 شخصًا من قبل عادة، يمكن أن يفعله شخص أو شخصان الآن. وبالمناسبة، هؤلاء الأشخاص لا يمتلكون "مهارات برمجية".
والنتيجة غير متوقعة: قد يواجه العمال غير التقنيين فرصًا متزايدة. قال Puri: "هم الذين يتم ضمهم الآن". "لقد كانوا في السابق مستبعدين إلى حد ما، في الواقع. أما الآن فقد تم ضمهم".
إذا كانت التقنية تتقدم بوتيرة يجدها حتى منشئوها مفاجئة، فإن تقدم الاقتصاد يسير بحذر أكبر. شهد عام 2025 "بداية ذلك الانطلاق الضخم"، كما وصفه Puri، وهي لحظة تبدأ فيها المؤسسات في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحقيقية، وإعادة هيكلة مهام سير العمل ومنح الأنظمة مزيدًا من الاستقلالية بحذر.
وقال: "لا تزال الشركات قلقة بشأن إعطاء الكثير من الصلاحيات للوكلاء". "لا يمكننا السيطرة عليهم، بإمكانهم إحداث فوضى عارمة".
ومن التحديات ذات الصلة معرفة ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي تقوم بما يفترض أن تقوم به. قال David Cox، نائب رئيس أساسيات الذكاء الاصطناعي في IBM Research، في مقابلة مع IBM Think: "المقارنة المرجعية ستصبح أو على الأقل يجب أن تصبح مهارة ضرورية من الدرجة الأولى في جميع القطاعات". "كيف يمكنني فحص النظام ووضع الاختبارات والمعايير لمعرفة ما إذا كان النظام يقوم بما هو مطلوب منه؟ هذه فجوة صارخة أراها اليوم".
يرى Cox أن أدوات تقييم الذكاء الاصطناعي ستتطلب تخصصات جديدة تمامًا، تختلف عن اختبار البرمجيات التقليدية لأن هذه الأنظمة "أقل حتمية بكثير من البرمجيات التي اعتدنا عليها".
وكما يرى Puri، قد يستغرق الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى عقد من الزمن حتى "يتغلغل بالكامل في نسيج مجتمعنا—حيث ستكون السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة فترة تسارع مفرط"، تليها فترة استقرار أطول.
كيف ستبدو وظائف المستقبل؟ إن الرؤية التي انبثقت من هذه المحادثات هي رؤية البشر الذين يديرون "جيوشًا من الوكلاء" ويشرفون على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويضمنون تصرفها على النحو المنشود وتصحيحها عندما تنحرف عن مسارها. قال Puri: "إنها مثل وظيفة المدير". "حيث تنتقل القيمة المضافة التي تقدمها إلى المستوى التالي".
سيعمل الخبراء المختصون مباشرة مع التقنيين لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، مستفيدين من معرفتهم في المجال لتحديد سلوك النظام وسبل الحماية. كما أنهم سيكونون مسؤولين عن صيانة هؤلاء الوكلاء، وتطبيق الحكم البشري لتقييم العواقب، وتحديد المخاطر، والتعامل مع حالات الحافة. قال Puri: "عادةً ما يعرف خبراء الذكاء الاصطناعي... أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي بمفرده". "يجب أن تكون هناك نقطة تلاق بين الذكاء الاصطناعي والخبرة في مجال التخصص".
أوضح Goodhart هذه النقطة بصراحة قائلاً: "إن الحكم البشري هو المهارة الأساسية اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مكان العمل بأمان". ذلك يعني أن العاملين الذين يفهمون ما هو الذكاء الاصطناعي وما هو غير ذلك، والذين يمكنهم نشر الذكاء الاصطناعي بفعالية مع الاعتراف بحدوده، سيكونون ضروريين. "إن الأشخاص الذين لا يملكون هذه المعرفة ويحاولون استخدام الذكاء الاصطناعي سيقعون في هذا المأزق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي من دون فهم المخاطر، وسينتهي بهم الأمر إلى ارتكاب أخطاء قد تكون لها عواقب وخيمة".
وفقًا لما قاله Seamans، هناك ثلاث قدرات ستكون الأكثر أهمية في السنوات القادمة: "القدرة على الارتقاء بالمهارات الذاتية، من دون أن يُطلب منك ذلك؛ والتعطش للمعرفة؛ والرغبة في مساعدة الآخرين، خاصةً أولئك الذين في فريقك". لا يُعد أي من هذه مهارة فنية. وقال Seamans إنهم جميعًا يحتاجون إلى موقف محدد تجاه العمل والزملاء بدلاً من ذلك.
ظهر التركيز على المهارات الشخصية مرارًا وتكرارًا في المقابلات. نصح Puri قائلاً: "عليك اكتساب مهارات حل المشكلات ومهارات التواصل". "من المحتمل أن تكون أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن هذه الآلات يمكنها القيام بالعديد من المهام الميكانيكية المحتملة". وأكد أن ما يبقى مميزًا للإنسان هو الذكاء العاطفي. "لا يزال الذكاء العاطفي سمة بشرية بامتياز. فالتعاطف صفة إنسانية".
استنادًا إلى خبرتها في التعليم القانوني، شددت Lester على أهمية التفكير النقدي والإبداع، والقدرة على التعامل مع المشكلات من زوايا غير متوقعة، ودمج المعلومات بطرق مبتكرة، واتباع الحدس إلى جانب التحليل.
وقالت: "جزء كبير مما نُدرّسه هو ما يمكن أن يقدمه لك الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى المعرفة الواقعية. "الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يخبرك بعدد الكواكب التي تدور حول الشمس. لكن جزءًا كبيرًا مما نقوم به هو تعليم الناس كيفية حل المشكلات. نحن نعلم الناس كيف يفكرون بطريقة إبداعية، ربما من خلال اتباع مسارات مختلفة عن المعتاد—مهارات التفكير النقدي. نحن نُدرِّس أيضًا المجالات التي قد يكون فيها الحدس بنفس أهمية الأساليب المعتمدة".
لطالما شكلت هذه المهارات أساس التعليم، لكنها أصبحت أكثر أهمية مع إمكانية إسناد الوظائف المعلوماتية للتعلم إلى الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الآن في جعل الأجزاء غير القابلة للتحويل—الحكم والإبداع والطلاقة الشخصية—محور التطوير المهني. قالت Lester: "أعتقد أن معرفة كيفية تعليم الناس تلك المهارات والاستمرار في تعليمها هو أحد التحديات الكبرى في التعليم العالي".
يتغير شيء ما عند استبدال الإشراف البشري بالمراقبة الخوارزمية. يمكن للمراقبة بالذكاء الاصطناعي في مكان العمل قياس ضغطات المفاتيح، وتحليل تعابير الوجه، وتتبع نبرة الصوت، ومتابعة الحركات الجسدية بدقة لا يستطيع أي مدير بشري الحفاظ عليها. قالت Lester: "لطالما كان لدينا رؤساء". "في بعض الأحيان يكون مديرًا دقيقًا، وأحيانًا رئيس عمال متوحشًا في المتجر، وأحيانًا مشرفًا من ذوي الياقات البيضاء". وقالت إن الجديد في الأمر هو أن الذكاء الاصطناعي يمكنه "تضخيم تلك الأضرار وتنظيمها"، ما يحول الإشراف العادي إلى شيء أكثر تجريدًا وانتشارًا ويصعب في التصدي لها.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الإشراف بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيل العنصر البشري من علاقات العمل—وهي علاقات يمكن أن تكون قمعية، نعم، ولكنها يمكن أن تكون داعمة أيضًا. قالت Lester: "هناك جانب مجهول الهوية في الأمر". "في السراء والضراء، كان علينا العمل مع هؤلاء المشرفين أو الموجهين، وبعض هذه العلاقات هي علاقات إيجابية للغاية".
بينما يتركز الكثير من النقاش حول الذكاء الاصطناعي والعمل على الكفاءة والسيطرة، كانت Lester مهتمة أكثر بتأثيره في الأجواء البشرية في مكان العمل. قالت: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثيرات عميقة على العلاقات الشخصية في مكان العمل، بما في ذلك تلك التي تشمل النمو، والنمو المهني، والتعلم، والتقدم من خلال التعلم والإرشاد والتوجيه بين الزملاء بالإضافة إلى الإدارة. وأعتقد أن هذا سيكون ممتعًا حقًا. سيتعين علينا معرفة كيفية تحقيق التوازن بين قيمة وفائدة هذه الأدوات مقابل التنشئة الاجتماعية بين الأشخاص".
تتمثل إحدى نتائج التحول الجاري في أنه لم يعد من الممكن التعامل مع التعلم على أنه حدث يحصل مرة واحدة. قال Puri: "إن التعلم والتعليم ليسا مجرد عملية الحصول على الشهادة، ولا ينتهي التعلم والتعليم عند هذا الحد". "فالأمور تتغير باستمرار".
إنه يدعو إلى تمكين الجميع من مهارات الذكاء الاصطناعي، وهو محو الأمية الأساسي الذي يسمح للعاملين في أي مجال بالتفاعل مع التقنية التي تعيد تشكيل الصناعات الخاصة بهم. وقال إن الأدوات نفسها تجعل هذا الأمر أسهل من أي وقت مضى، لأن الموظفين يمكنهم التواصل مع الذكاء الاصطناعي بلغة طبيعية.
ومع ذلك، فإن جيلًا من الطلاب يجد نفسه الآن في "نمط الانتظار"، على حد تعبير Lester. وأقرت Lester بأن الشباب الذين اتبعوا القواعد وصقلوا المهارات المتوقعة يجدون الآن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة إنتاج تلك المهارات في ثوانٍ معدودة، حتى في الصحافة. "يمكن للناس الحصول على الأخبار بنقرة زر واحدة، ويعطيك الذكاء الاصطناعي ملخصًا لما حدث للتو. الناس يريدون العمل. إنهم في مرحلة محورية في حياتهم. إنهم يريدون اتخاذ القرارات، ويريدون اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها، وأحيانًا لا يعرفون حتى ما هي الإجابة الصحيحة".
لقد ظهر انقسام بين الأجيال في المواقف تجاه الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه ليس الانقسام الذي قد تتوقعه. يستخدمه الشباب ببساطة طوال الوقت. قالت Lester: "أنا من مواليد عام 1964، ولا ألجأ إليها تلقائيًا، في حين أن أطفالي الذين هم في سن الجامعة يرون أنها أداة عمل يومية يستخدمونها طوال الوقت".
وكانت نصيحة Lester لابنها، الذي يعمل في شركة IBM، هي الجمع بين المهارات التكنولوجية والاستثمار في العلاقات الشخصية. قالت: "لا يمكنك أن تدفن رأسك في الرمال". "أنت بحاجة إلى فهم مجموعة الأدوات الأساسية". لكنها تنصحه أيضاً بمراقبة الموجهين، ليتعلم كيفية بناء الفرق، وليطور حكمًا يتجاوز "السحر الحاسوبي الذكاء الاصطناعي". وتطلب من أبنائهم التركيز على "سبب براعتهم في ما يفعلونه، وسبب براعتهم في بناء فرق العمل والتفكير التكتيكي أو الإستراتيجي في بناء المشروعات".
وكانت نصيحة Puri لشاب افتراضي يبلغ من العمر 20 عامًا يدخل سوق العمل مشابهة. قال: "لا تخف أبدًا من التقنية؛ بل تقبلها". "أعلم أن هذه أوقات غير مسبوقة. قد يبدو الأمر غير مريح للغاية. ولكن بما أنني أعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة جدًا، يمكنني أن أؤكد لك أن الأشخاص الذين يتبنون هذه التكنولوجيا هم من سيحددون المستقبل".
هناك سؤال يكمن وراء كل هذا حول ما إذا كانت بعض أنواع العمل يجب إدارتها بشريًا بطبيعتها. عندما طُرح السؤال على Lester، توقفت لفترة طويلة قبل أن تجيب.
وقالت في النهاية: "يحتاج الأطفال إلى أن يرعاهم البشر". "إنهم بحاجة إلى التفاعل الجسدي. إنهم بحاجة إلى التواصل البصري، واللمس، والانضباط الحنون الذي يفهم الطبيعة الإنسانية". قد ينطبق المبدأ نفسه على التدريس، وعلى أنواع معينة من الرعاية الصحية، وعلى المجالات التي تنطوي على مفاوضات بين الأطراف لمنع النزاعات. هذه هي المجالات التي قد تأتي فيها مكاسب الكفاءة على حساب التواصل البشري وهو أمر لا يستحق هذه المقايضة—حيث، كما قالت Lester، "نحتاج إلى أن نتصرف بوعي بينما نمضي قدمًا، في تحديد بعض مجالات المساعي البشرية وحمايتها".
إن شبح الدخل الأساسي الشامل الذي يحل محل العمل الهادف يثير قلق Puri. وقال: "الناس يعملون لأن ذلك يمنحهم هدفًا". "الأمر لا يتعلق بالمال فقط". أعلم أن المال مهم للغاية، لكن هدفك في الحياة لا يقل أهمية". وصفت Lester سيناريو يتلقى فيه العمال المستبدلون 20000 دولار أمريكي سنويًا، ومن ثم يمكنهم بدء أعمالهم التجارية الخاصة".
لكنها ظلت متشككة في أن الدخل المضمون أو الإعانات وحدها يمكن أن تحل محل المعنى الذي يأتي من النشاط الإنتاجي. وقالت: "أشك أن هذا يكفي لمنح الناس المعنى والغرض والتفاعلات الشخصية التي لا يمكن تسعيرها حقًا".
ومع ذلك، لا يزال التفاؤل قائمًا، على الأقل بين أولئك الذين ينشئون هذه الأنظمة. يعتقد Puri أن التقنية الجديدة ستوفر فرصًا أكثر مما تدمر. وستحل مشكلات "لم نتخيل أبدًا أنه يمكن حلها". في نظر الخبراء مثل Puri، المستقبل في وجود الذكاء الاصطناعي هو مستقبل يبعث على الأمل. وقال: "من المحتمل أن نجد علاجات لأمراض لم نعتقد أبدًا أننا سنجدها". "سوف نكتشف المواد المستدامة. وهذا سيمكننا من تحفيز ابتكار غير مسبوق في المجتمع".
لكنه يدرك أيضًا بوضوح ما لا يمكن أتمتته. قال: "الكثير من العمل الذي نقوم به بأيدينا، لا يمكن إعادة تصوره". "هناك تسريب في منزلي. أحتاج إلى شخص يعرف كيفية إصلاح هذا التسريب. جهازي معطل. أحتاج إلى شخص يصلح ذلك أيضًا. أحتاج إلى شخص ما لإعادة تصور كيفية تصميم هذه الأشياء، وكيفية بنائها، وكيفية صيانتها، وكيفية إصلاحها".
السؤال هو ما إذا كان العمال سيخافون من المستقبل، أم سيختارون تقبله. التقنية موجودة بالفعل. إنها تعيد تطوير البرمجيات، وخدمة العملاء، والبحث القانوني، والعديد من المجالات الأخرى، ومن المرجح أن تعيد تشكيل مجالات تبدو بعيدة المنال اليوم. لكنها في النهاية أداة—أداة فائقة الإمكانات، ولكنها مع ذلك أداة.
قال Puri: "سواء كنت مؤلفًا إنجليزيًا، أو كنت تعمل في مجال الترفيه، أو كنت تقنيًا، أو كنت متخصصًا في مجال الطب، فعليك أن تتبنى هذه التقنية لأنها فائقة الإمكانات".
