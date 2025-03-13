بعد سبعة أيام من الإطلاق، يواصل الوكيل الشامل الجديد Manus AI جذب الانتباه واحتلال العناوين الرئيسية. الشركة، التي طورتها الشركة الصينية الناشئة Butterfly Effect، تدَّعي أن مليونَي شخص على قائمة الانتظار للحصول على وكيلها متعدد الاستخدامات. وزيادة على الضجة، لا يزال Manus متاحًا فقط بالدعوة، رغم أنه يمكن شراء رموز الدعوة في سوق إعادة البيع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بمبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.

وربما تكون طموحات Manus أكبر من مجرد إثارة الضجة والمقارنات مع نموذج صيني آخر، DeepSeek، الذي أحدث صدمة في عالم التكنولوجيا والمال في وقت سابق من هذا العام. قبل يومين، أعلن Manus AI عن شراكة استراتيجية مع فريق Qwen التابع لشركة Alibaba، وهي خطوة قد تساعد الشركة الناشئة على التعامل مع زيادة حركة المرور وتوسيع قاعدة مستخدميها، خاصةً في الصين.

لكن ما زال مجهولًا إذا كان Manus سيصبح أكثر من مجرد نموذج تجريبي مذهل جذب الانتباه وانتشر سريعًا. تقول Vyoma Gajjar، مهندسة حلول تقنية للذكاء الاصطناعي في IBM، خلال حلقة حديثة من Mixture of Experts: "إن حالة الاستخدام أو العرض التجريبي أو إثبات المفهوم يختلف تمامًا عمَّا يمكنك دمجه في بنية مؤسسية، أليس كذلك؟"

تقول Maryam Ashoori، مديرة إدارة منتجات watsonx.ai في IBM، في مقابلة مع IBM Think: "لتوسيع نطاق التطبيقات الواقعية، نحتاج إلى وكلاء متخصصين وموفرين للتكاليف، ومصممين خصيصًا للاستخدام المؤسسي".