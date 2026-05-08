ما يلزم لبناء أساس بيانات جاهز للذكاء الاصطناعي: رؤى من Think 2026

الذكاء الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا مستمرًا.
فبعد أن كان التركيز في السابق ينصب ببساطة على إتاحة الوصول إلى البيانات، أصبحت معايير البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي اليوم أكثر صرامة. أما المؤسسات التي تجاوزت مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التحول المدفوع به، فهي تبث البيانات في الوقت الفعلي، وتثريها بالسياق، وتضمن موثوقيتها.
وأوضح Rob Thomas، النائب الأول لرئيس قسم البرمجيات وكبير المسؤولين التجاريين في IBM، خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر Think 2026: "يجب أن يتطور الذكاء من مجرد كونه متاحًا إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ". وأضاف: "من دون ذلك، لن يفعل الذكاء الاصطناعي لديك سوى تضخيم حالة التجزؤ الموجودة في كثير من المؤسسات".
وخلال المؤتمر، أوضح Thomas وقادة IBM الآخرون وشركاء IBM كيف يساعد watsonx.data من IBM وConfluent، منصة تدفق البيانات الرائدة التي استحوذت عليها IBM مؤخرًا، المؤسسات على تجاوز التجزؤ وغيره من تحديات البيانات، بما يعزز أداء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
وقال Scott Brokaw، نائب رئيس المنتجات لتكامل watsonx.data في IBM، خلال إحدى جلسات Think حول بناء بنية أكثر ذكاءً للذكاء الاصطناعي: "توفر Confluent العمود الفقري للأحداث في الوقت الفعلي، إذ تجمع البيانات وتوزعها لحظة حدوثها". وأضاف: "تعمل IBM على جمع تلك البيانات، وحوكمتها، وإثرائها، وجعلها جاهزة كي يتخذ الذكاء الاصطناعي إجراءات استنادًا إليها".
وانضم Jay Kreps، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Confluent، إلى كلمة Thomas الرئيسية ليشرح كيف تتمكن الشركات من كسر صوامع البيانات واستخلاص القيمة من بيانات المؤسسة.
وقال Kreps: "انتقلت البيانات من كونها حبيسة أنظمة منفصلة إلى مورد يتدفق فعليًا عبر المؤسسات ويغذي كثيرًا من الجهات الفاعلة".
وأشار إلى قصص نجاح مثل Marriott، التي استخدمت تقنية Confluent لتوحيد مصادر البيانات المتباينة والارتقاء بتجارب العملاء.
وقال Kreps إن سلسلة الفنادق "جمعت كل البيانات المتاحة لديها عن العملاء، من التخصيص وبرامج الولاء إلى التسويق، بهدف توحيد كل ما تعرفه عن الأشخاص الذين يقيمون لديها، ومحاولة تحسين تلك التجربة". وأضاف أن هذه المبادرة القوية أسهمت في تحقيق إيرادات تجاوزت 250 مليون دولار.
وبالنسبة إلى Suresh Visvanathan، كبير مسؤولي التشغيل للمجموعة في Nationwide Building Society، وهي جهة بريطانية تقدم خدمات مالية للأفراد، فإن الاستفادة من البيانات في التوقيت المناسب على مستوى المؤسسة تتعلق "بالتحرك على المستويين الهجومي والدفاعي معًا".
فعلى المستوى الهجومي، كان الأمر يتمثل في تقديم تجارب مخصصة للعملاء، وتنفيذ ذلك بسرعة. وقال Visvanathan، الذي شارك ضيفًا في جلسة Thomas: "إذا لم تتمكن من القيام بذلك للعميل في اللحظة التي يحتاج فيها إليه، فسيكون الوقت قد فات إلى حد كبير".
أما على المستوى الدفاعي، فقد ساعدت البيانات في الوقت الفعلي الشركة على معالجة المشكلات البسيطة قبل أن تتحول إلى مشكلات كبيرة. وقال: "تمثل قابلية الملاحظة عنصرًا بالغ الأهمية في قطاعنا، كما هي الحال في كثير من القطاعات الأخرى". وأضاف: "لذلك فإن قدرتك على معرفة ما إذا كان جهاز صراف آلي قد خرج عن الخدمة، أو ما إذا كان تطبيق الهاتف المحمول لا يعمل، وأين يقع الخلل فعليًا ضمن سلسلة الخدمة، وكيفية الاستجابة له، تصبح مسألة بالغة الأهمية".
ولا يقتصر تجاوز مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج تحويلية على الشركات الكبرى مثل Marriott وNationwide Building Society. فالشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي، مهما كان حجمها ومهما كانت المرحلة التي وصلت إليها في رحلتها معه، تستطيع اتخاذ خطوات عملية للاستفادة من قيمة بيانات المؤسسة من خلال السياق في الوقت الفعلي والحوكمة.
ويمكن للشركات أن تبدأ على نطاق صغير، عبر تحديد حالة استخدام لديها القدرة على إحداث أثر كبير. كما يمكنها بناء أساس يحقق الجاهزية للذكاء الاصطناعي، على أن توسع نطاقه لاحقًا بحسب المجال، وذلك من خلال ما يصفه Sean Falconer، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي للمنتجات في Confluent، بأنه "نهج مختلف جذريًا في التعامل مع البيانات".
وقال Sean Falconer، الذي انضم إلى جلسة Brokaw، إنه بدلًا من معالجة البيانات وحوكمتها في المراحل اللاحقة، "نقلت المؤسسات الناجحة هذه المشكلة إلى مرحلة أقرب إلى مصدر البيانات، حيث تُنشأ البيانات وحيث تتدفق بالفعل".
وأضاف Falconer: "والنتيجة هي أنها أصبحت قادرة على إنشاء منتجات بيانات في الوقت الفعلي، قابلة لإعادة الاستخدام وعابرة للاستخدامات المختلفة". وأضاف: "هذه الأصول البيانية الخاضعة بالكامل للحوكمة تصبح متاحة فورًا في اللحظة التي تكون هناك حاجة إليها".
ويمكن للنهج الصحيح في التعامل مع البيانات أن يدعم واحدة من أقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم: وكلاء الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، أوضح Jay Kreps من Confluent أنه يمكن تصميم الوكلاء للتعامل مع شكاوى العملاء المتعلقة بتوصيل الطعام.
وقال: "يمكنك بالفعل التكامل مع أنظمة المصدر للحصول على هذه المعلومات، من التطبيقات وقواعد البيانات، ورصد هذه التغييرات في الوقت الفعلي، والتعامل مع تدفق الشكاوى الواردة"، وأضاف: "كما يمكنك دمج ذلك في الوقت الفعلي مع كل السياق المرتبط بعملية التوصيل"، بما في ذلك تفاصيل العميل والسائق.
ما النتيجة؟ يصبح لدى الوكيل ما يلزم من معلومات لتحديد الخطوات التالية الأساسية، مثل رد المبالغ أو إرسال تنبيه بشأن الاحتيال.
قال Kreps: "في النهاية ، يكون لدى هذا الوكيل السياق الكامل لما يحدث في جميع أنحاء الشركة - فقط الأشياء التي نريدها، وليس الأشياء التي لا نريدها". "[إنها] بيانات تتم إدارتها جيدًا ومنظمة بشكل جيد للعمل عليها."
وفوق ذلك، يمكن أيضًا توظيف البيانات نفسها التي تدعم قرارات الوكيل في الوقت الفعلي لاستخلاص رؤى أخرى تحقق قيمة إضافية من خلال watsonx.data.
وقال Kreps: "يمكنني أخذ البيانات التي تتدفق في الوقت الفعلي، والتي أتصرف على أساسها، وإتاحتها أمام مختلف قدرات الذكاء وأنواع الأسئلة التي ستظهر بصورة طبيعية". وأضاف: "يمكنني تحليل ذلك ومحاولة فهم ما الذي يحدث بالفعل في بيئة الإنتاج، وما الذي يفعله وكيلنا فعلًا؟" "ما أنواع العملاء الذين يردون إلينا؟ ... وما الاتجاه العام؟"
وقال Kreps: "لقد أنجزنا تكاملًا متميزًا مع watsonx.data، وهذا يمنحنا قدرات هائلة".
ويوضح مثال توصيل الطعام ما الذي يمكن أن يحدث عند اعتماد النهج الصحيح في إدارة البيانات. لكن ماذا يحدث عندما يغيب هذا النهج؟
وخلال جلسته، أوضح Brokaw كيف يمكن للبيانات الموثوقة، والمتاحة في الوقت المناسب، والمثرية بالسياق، أن تصنع الفارق بين سير الأعمال بصورة معتادة وبين التعرض لاضطرابات حادة في بيئة قائمة على الوكلاء. وطرح سيناريو شائعًا في التجارة الإلكترونية: معالجة طلبات العملاء في وقت متأخر من الليل.
ففي النموذج التقليدي، عندما ينفد أحد المنتجات من المخزون بعد طلبه، قد ينتبه مخطط تنفيذ الطلبات البشري إلى المشكلة، ويتصل بالعميل، ثم يباشر رد المبلغ. وقال Brokaw إن هذا الوضع ليس مثاليًا، لكنه يظل على الأقل تحت السيطرة.
لكن الظروف قد تتغير جذريًا عندما يتولى وكيل ذكاء اصطناعي هذه المهمة. إذ يحتاج وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى البيانات الصحيحة: بيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وبيانات تاريخية تساعد على فهم الاتجاهات والحالات الشاذة. ومن دون هذا المستوى من الذكاء، قد تستمر منصة الشركة في قبول الطلبات.
وقال Brokaw: "وبحلول الوقت الذي يلاحظ فيه أحدهم ما حدث، لا يكون الأمر طلبًا واحدًا غير منفذ، بل مئات الطلبات أو حتى آلافها، لأن الوكيل لم ينجح في احتواء المشكلة. بل إنه في الواقع فاقمها". وأضاف: "الخطأ الذي يرتكبه الوكيل يفرض نهجًا جديدًا في إدارة البيانات، نهجًا مصممًا لكل من البشر والوكلاء".
ويعزز كل من watsonx.data وConfluent هذا النهج الجديد. وفي مجموعة تقنيات البيانات الجديدة لدى IBM، تستطيع Confluent، بما توفره من قدرات لبث البيانات في الوقت الفعلي والمبنية على تقنيتي Kafka وFlink، أن تضمن عمل الوكيل استنادًا إلى بيانات حديثة بدلًا من معلومات قديمة. ثم، في طبقة السياق ضمن مجموعة تقنيات البيانات، "تصبح البيانات أكثر ذكاءً"، على حد تعبير Brokaw.
وتتيح وظيفة Context الجديدة في watsonx.data لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوصول إلى المعلومات، سواء كانت مُنظَّمة أو غير مُنظَّمة، عبر البيئات الموزعة. كما يساعد OpenRAG على watsonx.data على تحويل مستندات المؤسسة إلى معرفة جاهزة للذكاء الاصطناعي من أجل مهام سير العمل الخاصة بالاسترجاع والاستدلال، بما يعزز قدرة الوكلاء على اكتشاف سياق الأعمال ذي الصلة واستخدامه. ويقدّم Real-Time Context Engine من Confluent بيانات المؤسسة المثرية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال Model Context Protocol.
وفي أثناء تنسيق البيانات وإتاحتها، تجري حوكمتها أيضًا، إذ يطبق watsonx.data تعريفات مشتركة، ويراقب مؤشرات جودة البيانات ودورة حياتها، ويفرض سياسات الحوكمة. وقال Brokaw: "القرارات التي يتخذها الوكلاء هي قرارات يجب أن تكون قادرًا على الوثوق بها عندما يتصرف الوكلاء باستقلالية وبسرعة الآلة". وأضاف: "لا يمكن أن تأتي الحوكمة بعد وقوع الأمر".
ومع التقدم في إتاحة بيانات آنية ومثرية بالسياق وموثوقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، يشهد عالم المؤسسات تحولًا في "مركز جاذبية البيانات"، بحسب Brokaw. وقال: "لقد بنينا الأساس: إشارات واردة في الوقت الفعلي، وسياق موثوق ناتج عنها".
