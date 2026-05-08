ما يلزم لبناء أساس بيانات جاهز للذكاء الاصطناعي: رؤى من Think 2026

ولا يقتصر تجاوز مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج تحويلية على الشركات الكبرى مثل Marriott وNationwide Building Society. فالشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي، مهما كان حجمها ومهما كانت المرحلة التي وصلت إليها في رحلتها معه، تستطيع اتخاذ خطوات عملية للاستفادة من قيمة بيانات المؤسسة من خلال السياق في الوقت الفعلي والحوكمة.

ويمكن للشركات أن تبدأ على نطاق صغير، عبر تحديد حالة استخدام لديها القدرة على إحداث أثر كبير. كما يمكنها بناء أساس يحقق الجاهزية للذكاء الاصطناعي، على أن توسع نطاقه لاحقًا بحسب المجال، وذلك من خلال ما يصفه Sean Falconer، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي للمنتجات في Confluent، بأنه "نهج مختلف جذريًا في التعامل مع البيانات".

وقال Sean Falconer، الذي انضم إلى جلسة Brokaw، إنه بدلًا من معالجة البيانات وحوكمتها في المراحل اللاحقة، "نقلت المؤسسات الناجحة هذه المشكلة إلى مرحلة أقرب إلى مصدر البيانات، حيث تُنشأ البيانات وحيث تتدفق بالفعل".

وأضاف Falconer: "والنتيجة هي أنها أصبحت قادرة على إنشاء منتجات بيانات في الوقت الفعلي، قابلة لإعادة الاستخدام وعابرة للاستخدامات المختلفة". وأضاف: "هذه الأصول البيانية الخاضعة بالكامل للحوكمة تصبح متاحة فورًا في اللحظة التي تكون هناك حاجة إليها".

ويمكن للنهج الصحيح في التعامل مع البيانات أن يدعم واحدة من أقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم: وكلاء الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، أوضح Jay Kreps من Confluent أنه يمكن تصميم الوكلاء للتعامل مع شكاوى العملاء المتعلقة بتوصيل الطعام.

وقال: "يمكنك بالفعل التكامل مع أنظمة المصدر للحصول على هذه المعلومات، من التطبيقات وقواعد البيانات، ورصد هذه التغييرات في الوقت الفعلي، والتعامل مع تدفق الشكاوى الواردة"، وأضاف: "كما يمكنك دمج ذلك في الوقت الفعلي مع كل السياق المرتبط بعملية التوصيل"، بما في ذلك تفاصيل العميل والسائق.

ما النتيجة؟ يصبح لدى الوكيل ما يلزم من معلومات لتحديد الخطوات التالية الأساسية، مثل رد المبالغ أو إرسال تنبيه بشأن الاحتيال.

قال Kreps: "في النهاية ، يكون لدى هذا الوكيل السياق الكامل لما يحدث في جميع أنحاء الشركة - فقط الأشياء التي نريدها، وليس الأشياء التي لا نريدها". "[إنها] بيانات تتم إدارتها جيدًا ومنظمة بشكل جيد للعمل عليها."

وفوق ذلك، يمكن أيضًا توظيف البيانات نفسها التي تدعم قرارات الوكيل في الوقت الفعلي لاستخلاص رؤى أخرى تحقق قيمة إضافية من خلال watsonx.data.

وقال Kreps: "يمكنني أخذ البيانات التي تتدفق في الوقت الفعلي، والتي أتصرف على أساسها، وإتاحتها أمام مختلف قدرات الذكاء وأنواع الأسئلة التي ستظهر بصورة طبيعية". وأضاف: "يمكنني تحليل ذلك ومحاولة فهم ما الذي يحدث بالفعل في بيئة الإنتاج، وما الذي يفعله وكيلنا فعلًا؟" "ما أنواع العملاء الذين يردون إلينا؟ ... وما الاتجاه العام؟"

وقال Kreps: "لقد أنجزنا تكاملًا متميزًا مع watsonx.data، وهذا يمنحنا قدرات هائلة".