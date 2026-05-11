إدارة سرعة الذكاء الاصطناعي الوكيل وتوسيع نطاقه وانتشاره: رؤى من مؤتمر Think 2026 

Bob غير معتمد على النماذج ومبني للعمل مع بيئات النشر ومجموعات التكنولوجيا التي تعمل تعتمد عليها بالفعل. توصلت أبحاث IBM إلى أن 82% من المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تعتمد قدرات الذكاء الاصطناعي على نهج متعدد النماذج في عام 2030. قال Jean-Michel Garcia، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في BNP Paribas، في حديث حول تنسيق وحوكمة الوكلاء مع Andy Baldwin، نائب الرئيس الأول في Consulting Offerings and Growth for IBM، يوم الثلاثاء: "نحن نؤمن أن أفضل استراتيجية هي المزج والتأكد من أنك في مرحلة ما لن تكون مقيّدًا بمزود واحد عبر قناة واحدة." "لهذا السبب نجرب باستخدام Bob."

خلال الكلمة الرئيسية حول IBM Partner Plus في المؤتمر يوم الاثنين، شرح Zachary Greenberg، الرئيس التنفيذي لشركة Nexar، كيف يساعد هذا الانفتاح شركته على الابتكار. ساعد IBM Bob شركة Nexar "على أخذ مسار البيانات هذا [القيّم] بدرجة لا توصف المتوفر لدينا وبناء وكلاء حوله يمكننا بعد ذلك توصيلها مباشرة للعملاء."

هنا في IBM، يستخدم أكثر من 80000 موظف—أي أكثر من ربع إجمالي القوى العاملة لدينا حول العالم—بالفعل Bob، ويحققون زيادة في الإنتاجية بنسبة 45% في المتوسط. إنه قوي بما يكفي لمهندسي البرمجيات لكنه سهل الفهم بما يكفي لقادة الأعمال، مما يمكن مؤسسة مثل Nexar (وIBM) من جعل الجميع يعملون في نفس النظام. قال Greenberg: "الجميع ، من المهندسين إلى مديري المنتجات وصولاً إلى فريق الشؤون المالية ، يستفيدون من [Bob] للمساعدة في تسريع أعمالنا بشكل هادف".