إدارة سرعة الذكاء الاصطناعي الوكيل وتوسيع نطاقه وانتشاره: رؤى من مؤتمر Think 2026 

خلال العام الماضي، أدت التطورات في الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى زيادة مذهلة في السرعة والتعقيد. بالنسبة للشركات التي تسعى للتحول لمتعلق بالوكلاء، لم يعد التحدي في الوصول إلى نتائج واقعية — بل في التحكم فيما سيحدث لاحقاً.
يشهد اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل زيادة هائلة. تُظهر بيانات استطلاع لشركة IBM أنه بحلول نهاية هذا العام، ستكون معظم الشركات الكبرى قد نشرت قوى عاملة رقمية تضم أكثر من 1600 من وكلاء الذكاء الاصطناعي. ومع هذا الحجم يأتي الضغط على البنية: يقول سبعة من كل عشرة مديرين تنفيذيين مشمولين بالاستطلاع أن عدم قدرة حوكمة الذكاء الاصطناعي الحالية لديهم تبطئ من تحولهم إلى الذكاء الاصطناعي.
كلما زادت سرعة انتقال الخدمات والميزات الجديدة من مرحلة التفكير إلى النشر على أرض الواقع، زادت صعوبة الحفاظ على الإشراف والمواءمة التنظيمية. البرمجة القائمة على الوكلاء أداة قوية، لكن الأدوات ليست أنظمة—والأنظمة هي ما يدفع تطور المؤسسات. توفر الأداة السرعة والزخم؛ ويضمن النظام أن تكون حركة الأدوات والفرق معًا في الاتجاه الصحيح وأن تبقى على المسار الصحيح.
في مؤتمر Think 2026، انضم قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال من Disney وBNP Paribas وNew York Life وWarby Parker وEY والعديد غيرهم إلى قادة IBM لاستكشاف طرق لبناء مؤسسة قائمة على الوكلاء بسرعة وعلى نطاق واسع دون التضحية بالتحكم أو التماسك. قال Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى شركة IBM، في كلمته الافتتاحية: "السؤال يتلخص في: إلى أي مدى يتجذر الذكاء الاصطناعي في عمليات أعمالك؟" "هل هو جزء من المؤسسة؟ أم أنه شيء جانبي؟ "
في 28 أبريل، أعلنا عن توفر IBM Bob للاستخدام العام، وهو شريك تطوير يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول من أجل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بأكملها. طوال الأسبوع في مؤتمر Think 2026، تحدث الشركاء من المؤسسات ينتمون إلى مجموعة واسعة من الصناعات — بعضهم يستخدم Bob منذ العام الماضي — عن كيفية استخدامهم لـ Bob لبناء أنظمة مصممة خصيصاً بما يتوافق مع احتياجاتهم الخاصة.
قامت IBM ببناء Bob استجابة لما طلبته منا فرق المؤسسات باستمرار: نظام يتجاوز أجزاء الرمز البرمجي المعزولة ويمكنه تنسيق التكلفة وتغييرات الرمز البرمجي والتسليم على مستوى المؤسسة — دون فقدان السرعة التي تجعل الذكاء الاصطناعي الوكيل ذا قيمة كبيرة. قال Krishna: "إن Bob ليس مجرد مساعد برمجة". "عندما نتحدث عن تطوير البرمجيات، فإننا نعني الهندسة البنائية والتخطيط وتوليد التعليمات البرمجية والاختبار والأمن."
Zachary Greenberg، الرئيس التنفيذي، Nexar
Bob غير معتمد على النماذج ومبني للعمل مع بيئات النشر ومجموعات التكنولوجيا التي تعمل تعتمد عليها بالفعل. توصلت أبحاث IBM إلى أن 82% من المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تعتمد قدرات الذكاء الاصطناعي على نهج متعدد النماذج في عام 2030. قال Jean-Michel Garcia، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في BNP Paribas، في حديث حول تنسيق وحوكمة الوكلاء مع Andy Baldwin، نائب الرئيس الأول في Consulting Offerings and Growth for IBM، يوم الثلاثاء: "نحن نؤمن أن أفضل استراتيجية هي المزج والتأكد من أنك في مرحلة ما لن تكون مقيّدًا بمزود واحد عبر قناة واحدة." "لهذا السبب نجرب باستخدام Bob."
خلال الكلمة الرئيسية حول IBM Partner Plus في المؤتمر يوم الاثنين، شرح Zachary Greenberg، الرئيس التنفيذي لشركة Nexar، كيف يساعد هذا الانفتاح شركته على الابتكار. ساعد IBM Bob شركة Nexar "على أخذ مسار البيانات هذا [القيّم] بدرجة لا توصف المتوفر لدينا وبناء وكلاء حوله يمكننا بعد ذلك توصيلها مباشرة للعملاء."
هنا في IBM، يستخدم أكثر من 80000 موظف—أي أكثر من ربع إجمالي القوى العاملة لدينا حول العالم—بالفعل Bob، ويحققون زيادة في الإنتاجية بنسبة 45% في المتوسط. إنه قوي بما يكفي لمهندسي البرمجيات لكنه سهل الفهم بما يكفي لقادة الأعمال، مما يمكن مؤسسة مثل Nexar (وIBM) من جعل الجميع يعملون في نفس النظام. قال Greenberg: "الجميع ، من المهندسين إلى مديري المنتجات وصولاً إلى فريق الشؤون المالية ، يستفيدون من [Bob] للمساعدة في تسريع أعمالنا بشكل هادف".
قد يبسط الذكاء الاصطناعي تطوير البرامج، لكن تعقيد المؤسسة لن يختفي. لا تزال الشركات تتعامل مع الأنظمة القديمة التي لا يمكن استبدالها، وتكاليف لا يمكن تجاهلها، وحوكمة لا يمكن تجاوزها. "إذا نظرت إلى أنظمة البرمجيات، ستجد أن حوالي 60% من العمل هو الترحيل والتحديث والصيانة"، هكذا قال Sunderasan في جلسة تسليط الضوء على تحديث SDLC باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. "تطوير الرمز البرمجي الجديد لا يتجاوز حوالي 15%."
تطوير البرمجيات التقليدي ، وبالتالي دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) التقليدي، هو أمر حتمي بطبيعته. يوفر الرمز البرمجي تعليمات صريحة، والإدخال نفسه سيعطي دائماً نفس المخرجات. لكن وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي تدعمهم، هم بطبيعتهم احتماليون. "تحتاج إلى طبقة بين الذكاء الاصطناعي وتطبيقك تخبرك كيف تأخذ الاحتمالية وتجعلها موثوقة"، كما أوضح Sunderesan.
تم تصميم IBM Bob للتعامل مع هذا الواقع. تماشيا مع مبادئ التطوير والأمن والعمليات، فإنه ينقل الأمن إلى مراحل مبكّرة وينفذ مراجعة تتضمن وجود العنصر البشري بها في كل خطوة حساسة: الحوكمة والأمن مدمجان في كل خطوة، بدلاً من أن يتم إلحاقهما في النهاية—وهو ما يشاهده الجمهور بنفسه في عرض فيديو يعرض قيام IBM Bob بتحديث قاعدة رمز برمجي قديمة.
بعد العرض التوضيحي، جمع Michael Kwok، نائب الرئيس، IBM Bob، ومدير مختبر كندا في IBM، لجنة من المديرين التنفيذيين الذين كانت مؤسساتهم من أوائل المختبرين والمتبنين لاستخدام IBM Bob.
أثنى Chris Aiken، الرئيس التنفيذي للمنتجات في EY، على قدرة بوب القوية على التكيف في بيئة ذات طبيعة تنظيمية مرتفعة للغاية. وأوضح قائلاً: "كانت القدرة على تخصيص سلوك Bob من خلال استخدام الأوضاع أمرًا حساسًا بالنسبة لنا". وصف Masanori Unno، نائب الرئيس في شركة NIC Partners، الدور الذي قام به Bob في مساعدة عملائهم، الذين غالباً ما ينفرون من التغيير، على تحديث وتسريع عملية التأهيل. أشار Christophe Boulange، مدير السحابة في BNP Paribas، إلى أن بوب يساعد البنك الموقر على مواكبة وتيرة الابتكار التي يراها من المنافسين الناشئين في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية.
Neel Sundaresan، مدير عام، قسم الأتمتة والذكاء الاصطناعي، IBM
بدأ الرئيس التنفيذي لشركة Blue Pearl، Saireshan Govender، اختبار النسخة التجريبية من Bob بعد IBM TechXchange في أكتوبر. تحتوي قاعدة الرمز البرمجي القديمة التي يستخدمونها على حوالي 127 واجهة برمجة تطبيقات تم إيقافها. ويتذكر قائلاً: "كانت الخطة الأولية للمشروع تستغرق حوالي تسعة أشهر بالاستعانة بعدد 14 مطور Java لتحديث قاعدة ذلك الرمز البرمجي. كان Bob قادرًا على تحديث قاعدة الرمز البرمجي هذه في ثلاثة أيام. كان التحول سريعاً لدرجة أن مطوري Blue Pearl التقنيين لم يكونوا متأكدين مما إذا كان بإمكانهم الوثوق بالنتائج—لكن بعد بضعة أيام من المراجعة، اقتنعوا تمامًا. قال Govender: "عائد الاستثمار يتحدث عن نفسه في الوقت الحالي".
قال أسطورة التنس (والمؤسس المشارك لشركة Agassi Sports Entertainment) Andre Agassi متحدثًا إلى Andy Baldwin يوم الثلاثاء خلال الكلمة الرئيسية التي تناولت موضوع تنسيق وحوكمة الذكاء الاصطناعي الوكيل: "لقد عشت رياضة فردية للغاية". "لقد كانت رياضة لم يكن لديها سلالات للمساعدة في تمرير أفضل الممارسات وجعل نموها يتوسع بشكل كبير." يمكن للاعبي التنس الاعتماد على أنفسهم، لكن مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تقوم بها الشركة تحتاج إلى معرفة مؤسسية وتنسيق للنجاح على المدى الطويل.
التحول الوكيل الحقيقي هو رياضة جماعية: مجموعة من مشاريع الذكاء الاصطناعي المعزولة التي تسير في اتجاهاتها الخاصة قد تحقق كل منها نجاحاً فردياً، لكنها لن تؤثر في الدفع بشركتك إلى الأمام. ومع نمو الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر استقلالية وأصبح بناء وكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء أسرع وأسهل، يصبح تتبع انتشار الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك أسهل: تشير أبحاث معهد IBV أن 18% فقط من المؤسسات لديها مخزون حالي وكامل للذكاء الاصطناعي، و68% من المديرين التنفيذيين قلقون من أن مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ستفشل بسبب الافتقار إلى التكامل العميق.
لذلك تم تصميم IBM Bob للاندماج بسلاسة مع watsonx Orchestrate (والعكس صحيح)، والذي يوفر لوحة تحكم مركزية للوكلاء الذين يتم بناؤهم في Bob (أو في أماكن أخرى). كفريق واحد، يحققون السرعة والتوسع دون تشتت. بعد محادثة Baldwin مع Agassi، أظهر كل من Neel Sunderesan وSanah Pallithotungal من شركة IBM كيف يعمل Bob وOrchestrate معًا: حيث يقوم Orchestrate بالإبلاغ عن مشكلة في الوقت الفعلي، ويقترح الإصلاح ويزود Bob بالسياق الذي يحتاجه لبناء وكلاء جدد على الفور لمعالجة المشكلة.
لتعلم المزيد عن تنسيق وتسريع وحوكمة أنظمتك الوكيلة، شاهد الكلمة الرئيسية كاملة.
في اليوم الثاني من مؤتمر Think 2026، أعلنت IBM عن ستة تحسينات رئيسية لبرنامج watsonx Orchestrate. بشكل جماعي، توفر هذه القدرات طبقة تشغيلية واحدة من أجل التشغيل المركزي والإدارة والمراقبة والحوكمة لكل وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك عبر إطارات العمل والبيئات.
يمثل بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي حوالي 20% فقط من دورة حياة تطوير الوكلاء (ADLC): معظم دورات حياة تطوير الوكلاء تتكون من اختبار ونشر، وتشغيل، ومراقبة أنظمة الوكلاء في مرحلة الإنتاج. سواء كنت تبني وكلاء مخصصين لجهات خارجية، أو تبني وكلاء في Orchestrate، أو تستخدم خيارات جاهزة من كتالوج وكلاء Orchestrate، توفر لوحة تحكم Orchestrate رؤى وتنبيهات في الوقت الفعلي عبر منظومة الوكلاء بأكملها، وتقوم مركزيًا بتطبيق حواجز الحماية، وإدارة الهوية/الاعتمادات، وتسجيل التدقيق، وتسهل اتخاذ إجراءات فورية عند الحاجة.
يمكن أن يتحرك وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من دورات المراجعة اليدوية التقليدية، لذلك تحتاج الشركات إلى إشراف يمكنه مواكبة ذلك. توصل بحث صدر عن معهد IBV في أبريل 2026 إلى أن المؤسسات الملتزمة بحوكمة يقودها التنسيق حققت النتائج التالية:
كانت أكثر احتمالية بنسبة 13 مرة لتوسيع نطاق ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم
شهدت مخالفات أقل بنسبة 30% (والتي تكلف شركة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي حوالي 140 مليون دولار أمريكي سنويًا)
حققت عائد استثمار أعلى بنسبة 20%
حققت شفافية أكبر بنسبة 169%
استفادت من حماية أقوى لخصوصية البيانات بنسبة 132%
في المؤسسة، لا تفوز من خلال إنشاء أكبر عدد من الوكلاء، ولا تفوز داخل صومعة واحدة. بل تفوز من خلال تشغيلها بأمان وموثوقية وقابلية للقياس - على نطاق واسع وعبر الأنظمة.
اطَّلِع على تقرير Gartner لاكتشاف رؤى قابلة للتطبيق تساعدك على تحويل إنتاجية المطورين إلى محفز للنمو المؤسسي.
ادعم مشروعك القادم ببعض من أبرز القدرات المستخدمة لدينا. ابدأ وتعرَّف على المزيد حول النماذج المدعومة التي توفِّرها IBM.
تسريع عملية تسليم البرامج مع Bob، شريكك المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتطوير الآمن والمدرك للأهداف.
عزّز كفاءة تطوير البرمجيات باستخدام أدوات موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في تقليل الوقت المستغرق في كتابة التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا—مما يمنح المطورين مساحة أكبر للابتكار.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.