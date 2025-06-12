لقد عبر الذكاء الاصطناعي (AI) نقطة تحول خلال العام الماضي، حيث تحول من مجرد أداة للاستفسار إلى كيان يراقب بهدوء، ويستجيب، ويتعلم باستمرار. خلال هذا التحول، شهد النقاش حول الذكاء الاصطناعي تحولا أيضا. ولم يعد يقتصر على مجال المهندسين وعلماء الأخلاق، بل يتطرق الحديث الآن إلى تنمية الطفولة، ونقل الثقافة، وعلم النفس البشري.
قلة من عبروا عن هذا التحول بوضوح أكبر من عالِم الكمبيوتر De Kai، الذي ظهر مؤخرًا في مكالمة فيديو من منزله في هونغ كونغ، متحدثًا بتركيز حذر. كان يرتدي قميصًا أسود ونظارة مستطيلة، وكان يجلس محاطًا بالكتب والآلات، مما يعكس كونه فنانًا وعالمًا. كان إيقاع حديثه متأنيًا، وطليقًا في استخدام لغة البرمجة ولغة التعبيرات المجازية.
ويعرض كتابه الجديد " Raising AI" (تربية الذكاء الاصطناعي) حجته القائلة بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنظر إليه على أنه ظاهرة تنموية أكثر منه أداة صناعية. قال في مقابلة مع IBM Think: "نحن لا نبرمج هذه الأنظمة". "نحن نربيها، تمامًا كما نربي الأطفال."
يعمل Kai أستاذًا في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية، وقد ساعد في ريادة أول أنظمة الترجمة الآلية متعددة اللغات على شبكة الإنترنت، ممهدًا الطريق لمنصات مثل Google Translate. وفي هذه الأيام، يُعرف بشكل متزايد ليس فقط بإسهاماته التقنية ولكن أيضًا لتقديمه استعارة بشرية مذهلة لشرح عواقب الذكاء الاصطناعي. جادل بأنه الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية للنشر، بل جيل نقوم بتربيته.
هذه الاستعارة، القائلة بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) هي أطفال وليست أدوات، تمثل انحرافًا حادًا عن السرديات السائدة حول الذكاء الاصطناعي، فبدلاً من التركيز فقط على التقدم التقني أو المنفعة الاقتصادية، يحثنا De Kai على النظر في الآثار الثقافية والنفسية طويلة المدى لهذه الأنظمة. وهو جزء من حركة متنامية من الباحثين الذين يجادلون بأن الذكاء الاصطناعي هو مرآة للمجتمع.
حيث قال: "إننا نستعين بمصادر خارجية لأجزاء من معارفنا". "والأنظمة التي تراقبنا تتعلم ليس فقط ما نقوله، ولكن كيف تتصرف".
نشأت أفكار De Kai قبل أكثر من عشر سنوات، أي قبل فترة طويلة من أن تتحول نماذج Transformer وتطبيقات المحادثة إلى مواضيع شائعة. وفي 2015، بدأ يقدم خطابات تضع الذكاء الاصطناعي في خانة التطور الاجتماعي، لا التقدم التقني الميكانيكي.
قال لي: "المشكلة هي أننا ما زلنا نستخدم استعارات من العصر الصناعي." نفكر في الذكاء الاصطناعي كما لو كان محرك بخاري أو جرار، يعمل لصالحنا. لكننا تجاوزنا مرحلة أتمتة القوة العضلية. "نحن نعمل على أتمتة التأثير."
لا تزال الاستعارة الصناعية سائدة، وتظهر جليًا في وصف قادة الأعمال للذكاء الاصطناعي كداعم للإنتاجية، ومحسن للكفاءة، ومساعد شخصي. بيد أن ما يقلق De Kai هو أن هذا الأسلوب اللغوي يخفي التغيير الجذري الذي يشهده العالم. قال في المقابلة: "عندما تبني آلات تتعلم من الثقافة، فإنها تصبح جزءًا من تلك الثقافة". "وبمجرد أن يصبحوا جزءًا منها، يمكنهم حينئذٍ تشكيلها".
هذه الفكرة القائلة بأن الذكاء الاصطناعي تشاركي وليس سلبيًا وجدت صدى بين الباحثين الذين يدرسون مواءمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. اقترح شاكر محمد، مدير البحث في جوجل ديمند لندن، أن مستقبل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يكمن في المساءلة العلائقية، والتي تركز على كيفية ظهور أنظمة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على شبكات الأشخاص والمؤسسات وهياكل القوة الاجتماعية. دعا Yoshua Bengio، الباحث الحائز على جائزة Turing ورائد التعلم العميق، إلى إنشاء نماذج للذكاء الاصطناعي تتضمن عدم اليقين البشري والتعاطف، بحجة أنه من دون مثل هذه القدرات، سيظل الذكاء الاصطناعي منفصلاً بشكل أساسي عن تعقيد التجربة.
يعتقد De Kai أن التحدي أوسع نطاقًا: فالتفضيلات نفسها ليست ثابتة. يتم نمذجتها، في الوقت الفعلي، من قِبَل البشر الذين يراقبهم الذكاء الاصطناعي.
قال: "علينا أن ندرك أن هذه الأنظمة تتعلم منا بينما نتعلم نحن استخدامها." "وهذا يعني أننا نتطور معًا".
لشرح كيفية حدوث هذه النمذجة، يشير De Kai إلى علم النفس، وبالتحديد إلى نظرية المعالجة المزدوجة، التي تقسم الإدراك إلى استجابات سريعة وحدسية (النظام 1) واستدلال أبطأ ومتروٍ (النظام 2). لقد تأرجح الذكاء الاصطناعي ذهابًا وإيابًا بين محاولة تقليد أحدهما أو الآخر. كانت أنظمة المنطق الرمزي في الثمانينات محاولات لنمذجة النظام 2. أما الشبكات العصبية اليوم فتميل نحو النظام 1.
قال: "لا يمكنك كتابة قواعد للحدس". "عليك أن تقوم بالتدريب."
وقال إن هذا التدريب يحدث الآن من خلال مجموعات البيانات الضخمة، والآثار المكتوبة والمنطوقة والمسجلة للثقافة. على عكس الذكاء الاصطناعي المبكر الذي كان يتبع التعليمات، تتعلم الأنظمة المعاصرة عن طريق التقليد، إذا أنها تقرأ منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية والتقييمات والمنتديات العامة. في الواقع، يجري توطينها اجتماعيًا.
قال: "نحن نبني الآن أدمغة فارغة". "ونحن نربيها".
الاستعارة المجازية أكثر من مجرد كونها بلاغية. وأشار إلى أن النموذج المدرب على المحتوى السام يمكن أن يتصرف بطرق سامة.
وقال: "لا يتعلق الأمر بتصفية الإهانات أو تنقيح خطاب الكراهية فقط". "يتعلق الأمر بالهيكل الأساسي لما نقدمه من مكافآت، وما نعلق عليه، وما نصوت له بالإيجاب، وما نتفاعل معه. "وهذا ما يصبح المنهج الضمني."
من الصعب اكتشاف هذا النوع من التعلّم غير المباشر، بل من الصعب إلغاء هذا النوع من التعلّم. يحقق باحثون في مجموعات مثل Allen Institute for AI وPartnership on AI في كيفية ترميز التحيزات والسلوكيات بشكل دقيق في مرجِّحات ومخرجات النماذج.
ويوضح De Kai وجهة نظره بالعودة إلى حالة من عام 2016، عندما قامت Microsoft بإطلاق Tay، وهو روبوت محادثة مدرب على التعلم من المستخدمين في الوقت الفعلي. في غضون 24 ساعة، تحوّل Tay إلى مصدر لنظريات المؤامرة وخطاب الكراهية والملاحظات المسيئة، وهي ردود التقطها من خلال تفاعلاته على Twitter. تم سحب Tay بسرعة من دون اتصال بالإنترنت. ومن غير المعروف أن Microsoft نشرت نموذجا مشابها في الصين تحت ظروف مختلفة، وازدهر النظام كروبوت دردشة شعبي.
وأشار De Kai إلى أن "الهندسة المعمارية نفسها ولكن البيئة الثقافية مختلفة". "هذه هي قوة التنشئة".
ذكر: "إن ما يُكتسب من معرفة، ليس بالضرورة أن يمكن نسيانه أو التخلص منه." "لهذا السبب فإن التشبيه بتربية الأطفال مناسب للغاية. "إذا قمت بنتشئة طفل في بيئة غير سوية، فمن الصعب إزالة الآثار السلبية لذلك لاحقًا".
جميع النماذج الرائدة اليوم يتم تدريبها باستخدام مزيج من التعلم المراقب والتعلم المعزز، مستفيدين من التعليقات. معظم ما تتعلمه نماذج الذكاء الاصطناعي عن كيفية التصرف يأتي من التدريب المسبق على مجموعات ضخمة من النصوص. تم تجميع هذه النصوص من مواقع إلكترونية متاحة للجمهور، بما في ذلك Wikipedia وReddit وGitHub والعديد من المواقع الأخرى.
لا يجادل De Kai بهذه الأساليب. وقال إنه بدلاً من ذلك، يجب أن نكون أكثر وعيًا بما هو على المحك. "الأمر لا يتعلق بالعدالة أو التحيز بشكل مجرد. يتعلق الأمر بنوع الشخصيات التي نصممها".
قال Kai "في عالم الشركات، فإن استعارة الذكاء الاصطناعي كطفل لها دلالات عملية". غالبا ما تركز الشركات التي تنشر أنظمة الذكاء الاصطناعي على المعايير ومقاييس الأداء، بما في ذلك الدقة وزمن الانتقال وسرعة النقل. لكن هذه التدابير يمكن أن تفوت الديناميكيات الاجتماعية الأوسع.
وأضاف قائلاً، "فكر في دمج موظف جديد في فريق عملك". "لا يمكنك أن تسلمه دليلاً إرشاديًا ثم تركه وشأنه. تضعه تحت إشراف مشرف. وتراقب تطوره. وبذلك، تضع إطارًا نموذجيًا للقيم".
بدأت بعض المجموعات تأخذ هذا الأمر على محمل الجد. لقد قامت Salesforce وMicrosoft بتنفيذ عمليات تقييمات أخلاقية. تنشر IBM أوراق حقائق الذكاء الاصطناعي التي توضح أصل النموذج. ومع ذلك، ينظر De Kai إلى هذه الجهود على أنها خطوات أولية.
وقال، "إن مجرد الامتثال للمعايير ليس كافيًا." "عليك أن تكون صاحب ضمير حي".
ما يثير قلقه هو أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المؤسسية تميل إلى اكتساب ثقافة مطوريها، وفي بعض الأحيان يتم ذلك بأساليب دقيقة وغير ملحوظة. قد يكتسب روبوت المحادثة المخصص للمساعدة في التوظيف أنماطًا لغوية تعكس تحيزًا لنوع الجنس. يمكن أن تعكس أداة مالية مستويات تحمل للمخاطر تتشكل بفعل تحيزات مؤسسية. في كل حالة، لا يتصرف الذكاء الاصطناعي بشكل سيء. إنه يتعلم.
تختلف طريقة التفكير عندما نفترض أن هذه الأنظمة هي "عوامل متعلمة" وليست خوارزميات فحسب. "إذا كنا نفكر في الذكاء الاصطناعي كزميل أو طالب، فإن ذلك يغير طريقة تصرفنا تجاهه. نتوقف عن معاملته كأداة ونبدأ في معاملته كمراقب".
بالنسبة إلى De Kai، فإن التأثير الأكثر أهمية والأقل وضوحًا على الذكاء الاصطناعي ليس ما يعالجه، بل ما لا يُظهره أبدًا.
وقال: "هناك الكثير من الاهتمام بالمعلومات المضللة، والقليل جداً من الاهتمام بالمعلومات المفقودة".
قال Kai إن الخوارزميات هي التي تقرر المنشورات التي نراها والمنتجات الموصى بها والمقالات الإخبارية التي تظهر على الإنترنت. وبذلك، يحددون أيضًا ما يبقى غير مرئي.
قال: "هذه رقابة خوارزمية، وليست قمعًا سياسيًا، وإنما هي تضييق على المعرفة والإدراك".
ويسارع إلى القول بأنه لا يؤمن بنظريات المؤامرة، لكنه يؤمن بالحوافز. "إذا قامت الخوارزمية بتحسين الأداء بناءً على معدل المشاركة، فسوف تستوعب أن هناك محتوى معينًا يجذب الناس بقوة. هذا النوع هو الذي ستقدمه وتعززه. وكل ما سواه سيتوارى عن الأنظار"،
والتأثيرات تراكمية. تتعلم النماذج التي تتدرب على البيانات التي تُغربل وفقًا لمقاييس المشاركة أن تُعلي من قيمة الوضوح والظهور على حساب الفروق الدقيقة. ومن ثم، قد تتحول إلى عوامل مضخِّمة لحلقات التعليقات السائدة، حتى لو لم يوجهها أي شخص لهذا المسار عن قصد.
لكن المجال يتطور بسرعة. يرى De Kai علامات التقدم في الأفق. عندما طُرح عليه سؤال حول المستقبل، تحدث بتروٍ، لافتًا الانتباه إلى التقدم في الاستدلال، والأساليب المدمجة التي تجمع بين الشبكات العصبية والأنظمة الرمزية، والاتجاه نحو نماذج أكثر فعالية وقابلة للتعديل وذات حجم أصغر.
"السؤال ليس ما إذا كنا سنحصل على نماذج أفضل، فنحن سنفعل ذلك حتمًا. السؤال هو ما إذا كنا سنصبح معلمين أفضل".
وأعرب عن أمله في أن يبدأ مجتمع البحث في استيعاب هذه الحقيقة. صعود الأنظمة الوكالية، وزيادة الاهتمام بالذاكرة طويلة الأمد والسياق في تصميم الذكاء الاصطناعي، وانفجار الاهتمام بآليات المحاذاة، كلها تشير إلى مجال يدرك ببصمته الثقافية المتنامية.
ومع ذلك، يحذر De Kai من التراخي. "نحن الجيل الأول الذي يربى عقولاً غير بشرية. هذا امتياز لا يُصدق. وفي الوقت نفسه اختبار."
ابتسمَ بخجل تقريبًا. "إنهم يشاهدوننا. هذه هي الطريقة التي يتعلمون بها".
