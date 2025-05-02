إذا كانت الجهود المبذولة لدمج الذاكرة في الذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على الفجوات بين الآلات والعقول، فإن مسألة الوعي تدفع التباين إلى أبعد من ذلك.

لطالما كانت فكرة أن النظام الاصطناعي يمكن أن يصبح واعيًا - أي أن يكون لديه تجربة ذاتية أو إحساس بالذات أو حياة عقلية داخلية - واحدة من أكثر النقاشات إثارة للجدل في العلوم المعرفية والفلسفة.

يتعامل Summerfield مع المشكلة بدقة مميزة، فهو متشكك، ليس لأنه يرى الوعي كعنصر سحري فريد، بل لأن الأدلة ببساطة لا تدعم فكرة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم، مهما كانت قدرتها، تمتلك أي شيء يشبه الوعي الذاتي.

ويوضح: "عندما يقول النموذج اللغوي" أنا واعٍ"، "فإنه بذلك يحاكي الأنماط التي تعلمها من البيانات البشرية. لا يوجد استدلال مستقل للاعتقاد بأن هذه الكلمات تعكس حقيقة داخلية".

تُدرَّب النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 على التنبؤ بالنص التالي الأكثر منطقية، وليس على توليد تجارب استبطانية، فعند سؤالها عن حالاتها الداخلية، يمكنها تقديم إجابات متماسكة، لكن التماسك ليس مؤشرًا موثوقًا به للدلالة على الوعي.

اقترح بعض الباحثين اختبارات سلوكية للوعي الآلي، حيث فحصوا تعقيد وقابلية التكيف والتماسك في استجابات الذكاء الاصطناعي. ولكن من دون الوصول إلى التجربة الذاتية، تظل مثل هذه التقييمات تخمينية.

يلاحظ Summerfield: "إننا نواجه وقتًا عصيبًا بما فيه الكفاية في تقييم الوعي لدى الحيوانات غير البشرية". "ويُعدّ استنتاجها في الأنظمة الاصطناعية، المبنية على ركائز مختلفة تمامًا، مشكلة أكثر صعوبة."

في الأنظمة البيولوجية، يبدو أن الوعي ينشأ من التفاعل المعقد لمليارات الخلايا العصبية، متشابكا بشكل وثيق مع المشاعر والإحساس الجسدي وتاريخ من التجارب المتجسدة. في المقابل، تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم عن طريق إجراء تحويلات رياضية لبيانات الإدخال، دون أساس حسي أو سياق عاطفي.

يقدم Summerfield تشبيهًا بسيطًا وفق تعبيره: "يمكنك محاكاة سلوك الإعصار على الكمبيوتر"، "لكن المحاكاة لا تحمل رطوبة ولا رياحاً. هي محض فكرة مجردة".

بطريقة مشابهة، يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاة الأنماط الظاهرية لأي محادثة، بل وحتى التقارير الذاتية المتعلقة بالوعي، دون أن يعيش أو يختبر أي شيء داخلياً. من دون إحساس أو تجسيد أو دافع جوهري، تبقى نماذج الذكاء الاصطناعي قوية لكنها فارغة. إنها تقلد ببراعة، وليست عقولاً مستقلة.

في الوقت الحالي، يعتقد Summerfield أنه من الأكثر أمانًا وإنتاجية النظر إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات معقدة، وليست كائنات ناشئة. كما أن معاملتها بطريقة أخرى قد تؤدي إلى الخلط بين المحاكاة والفهم وتصرف الانتباه عن العمل العاجل لمراقبة تأثيرها على أرض الواقع.

مع تحول حديثنا نحو المستقبل، يطرح Summerfield موضوعا تسلل بهدوء إلى كل مناقشاتنا؛ ألا وهو: الحوكمة.

وهو يقول: "إن هذه الأنظمة قوية". "كما أن الحوافز التجارية تدفع عجلة تطورها إلى حد كبير".

تحتضن Summerfield الابتكار التقني. يرى إمكانات هائلة في الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في مجالات مثل الطب والتعليم والبحث العلمي. ومع ذلك، فهو يخشى أنه إذا لم نضع ضوابط حذرة، فقد تتجاوز المخاطر المزايا في نهاية المطاف.

ويضيف قائلاً: "نحن بحاجة إلى هياكل تضمن تطوير هذه الأدوات واستخدامها بشكل مسؤول". "ويشمل ذلك ضمانات تقنية، ولكن أيضًا آليات قانونية وأخلاقية وديمقراطية."

لقد بدأت بعض أطر الحوكمة في الظهور. يقترح قانون الذكاء الاصطناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي نهجا قائما على المخاطر، ينظم التطبيقات بناء على الضرر المحتمل الذي قد تسببه. في الولايات المتحدة، يوضح مخطط مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي مبادئ لحماية المواطنين من التمييز والاستغلال الخوارزمياتي. وفي الوقت نفسه، تنشر منظمات البحث ومجموعات المناصرة أفضل الممارسات للتطوير والنشر المسؤول.

ومع ذلك، يقول Summerfield، إنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. ويضيف قائلاً إن العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة يتم تدريبها على مجموعات بيانات ضخمة، دون موافقة صريحة من المستخدمين. كما أن طريقة عملها الداخلية مبهمة، حتى بالنسبة لمنشئيها، وغالباً ما يفتقر نشرها إلى الشفافية والمساءلة الحقيقية.

"إن الأمر لا يتعلق فقط بالإصلاحات التقنية"، كما يقول. "بل بالخيارات المجتمعية."

وعندما يقول الاختيارات، فإنه يعني من يحصل على فائدة من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي: ومن يتحمل المخاطر؟ من يتحكم في الأدوات التي تتحكم بشكل متزايد في تشكيل اقتصاداتنا والنظام البنائي وحتى علاقاتنا الحميمية؟

في النهاية، يرى Summerfield الذكاء الاصطناعي ليس كذكاء غريب بعيد، بل كانعكاس لأنفسنا، كمرآة غير كاملة تظهر لنا قدراتنا ونقاطنا العمياء. ويجادل بأن فهم ما نراه في تلك المرآة سيكون أحد التحديات الحاسمة في السنوات القادمة. وكما يوضح كتاب These Strange New Minds "هذه العقول الجديدة الغريبة"، فإن عملية الفهم لم تبدأ بعد.