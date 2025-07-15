السباق لتسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق

قد لا تزال فرق الإطفاء مجهزة بالمناشير الكهربائية وأجهزة اللاسلكي في الخطوط الأمامية، ولكن الأمل معقود على أن تصل المساعدة في نهاية المطاف من خلال مجموعة أدوات مختلفة تمامًا. في جامعة جنوب كاليفورنيا، في مختبر هادئ بعيدًا عن أي خطوط نار، يحاول Assad Oberai، أستاذ هيوز وأستاذ الهندسة الفضائية والميكانيكية، أن يمنح فرق الإطفاء قدرة لم يسبق لهم أن امتلكوها من قبل، وهي القدرة على التنبؤ. وهو يعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مصممة للتنبؤ بسلوك الحرائق في الأماكن التي تعاني فيها النماذج التقليدية القائمة على الفيزياء من صعوبات، مثل الغابات والمناطق السكنية المكتظة بالسكان.

قال Oberai في مقابلة مع IBM Think: "لدينا بعض النماذج الجيدة التي تتنبأ بانتشار حرائق الغابات في البيئات الطبيعية. ولكن في أماكن مثل التلال المحيطة بلوس أنجلوس، حيث تلتقي النباتات الطبيعية بالمنازل، تكون الخصائص الفيزيائية معقدة للغاية. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر حلاً للمشكلة".

وفقًا لـ Oberai، فإن أحد أكبر التحديات التقنية في استخدام الذكاء الاصطناعي لحرائق الغابات هو السرعة. يجب أن تقدم النماذج نتائج سريعة وقابلة للتنفيذ يسهل على فرق الإطفاء تفسيرها في ظل الضغط. كما يجب أن تأخذ في الحسبان عوامل عدم اليقين، مثل التغيرات في أنماط الطقس والنباتات والتضاريس، مع الاستمرار في إنتاج سيناريوهات عملية وجديرة بالثقة.

قال Oberai: "لا توجد إجابة واحدة لما ستفعله النيران تاليًا. ولكن النظام الجيد يمكنه أن يظهر لك مجموعة من الاحتمالات ويساعدك على فهم المخاطر في الوقت الفعلي".

الفكرة ليست التنبؤ بالمستقبل بشكل مؤكد، بل تضييق نطاق المجهول، ما يمنح فرق الإطفاء توقعات تشبه توقعات الطقس بدلاً من التخمين. وهذا هو الوعد الكامن وراء أنظمة مثل Pano AI، التي تجمع بين التعلم الآلي وأحد الأساليب القديمة في مكافحة الحرائق: الرؤية الجيدة.

تمسح كاميرات Pano AI، المثبتة على أبراج وتلال بعيدة، الأفق كل 60 ثانية، بحثًا عن أي أثر يدل على دخان حرائق الغابات. وعند ظهور شيء مريب، لا تُرسل الصور إلى خوارزمية فحسب، بل أيضًا إلى فريق من المحللين البشريين الذين يميزون الحرائق عن الضباب في الوقت الفعلي. فإذا تأكدوا من وجود حريق، ينشئ النظام تنبيهًا كاملاً، مع إحداثيات GPS وفيديو مباشر ومعلومات سرعة الرياح ودرجة الحرارة، ويرسله مباشرة إلى إدارات الإطفاء ومديري الطوارئ.

الهدف ليس فقط أن يكون النظام سريعًا، بل أن يكون جديرًا بالثقة أيضًا. حيث تؤدي التنبيهات الكاذبة إلى إهدار الوقت والموارد، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من نقص في فرق الإطفاء. قالت Kastner إن نظام Pano AI مدرب على التمييز بين دخان حرائق الغابات والضباب والبخار والغبار وغيرها من الضوضاء البصرية. وصُممت التنبيهات لتكون مبكرة ودقيقة.

وأضافت Kastner: "السرعة وحدها ليست مفيدة ما لم تؤدِ إلى الاستجابة الصحيحة. نحن نركز على تقديم تنبيهات قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع التضاريس والظروف المحلية".

على عكس أدوات الكشف المبكر عن الدخان، التي كانت تعتمد على المراقبين البصريين أو تنبؤات الطقس، فإن الأنظمة الحالية مبنية على كميات هائلة من الصور والحوسبة السحابية والتعلم الآلي. تتضمن مجموعة بيانات التدريب الخاصة بنموذج Pano تسلسلات صور من أربعة مواسم حرائق، تتراوح من المناطق القاحلة في أستراليا إلى الغابات الثلجية في كولومبيا البريطانية. وقالت Kastner إن هذا التنوع يساعد النظام على تعلم شكل الدخان في ظل ظروف مختلفة وعبر أنظمة بيئية متنوعة.

لكن الحريق نفسه ليس سوى جزء من المعادلة. يُستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا لتقدير الأماكن الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق، باستخدام التضاريس ومستويات الوقود والبيانات البيئية في الوقت الفعلي. وفي بعض الحالات، تُستخدم صور الطائرات من دون طيار والأقمار الصناعية لرسم خرائط مصادر الوقود مقدمًا. وفي حالات أخرى، يكون الهدف هو مراقبة نقاط الاشتعال المعروفة، مثل خطوط الكهرباء أو ممرات البرق الجاف.