التحضير للدفاع عن المملكة

في ضوء الصراعات الحالية، تواجه المملكة المتحدة الآن قرارات عسكرية على أرض الواقع، من شأنها أن تؤثر في مستقبلنا القريب. يؤكد Ed Gillett وCol Chambers أن الصناعة والحكومة يجب أن تتحولا إلى عقلية الاستعداد قبل أن ينهار السلام الأوروبي بعد الحرب.
"رؤيتي للجيش البريطاني هي تشكيل قوات برية من الجيل الخامس تجهز تلك القوة المشتركة لـ 'المواجهة غير العادلة'." تستغل قوات الجيل الخامس في هذا السياق تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة لدمج البيانات من جميع المجالات لتحقيق تأثير دقيق في ساحة المعركة. وستكون هذه القوات في قلب حلف NATO، وتضم أفضل الجنود في العالم، مدعومة بموظفين مدنيين ملتزمين للغاية وشركاء صناعيين رائدين، والأمة نفسها، وتقدم قيمة في كل منعطف، اجتماعياً وسياسياً ودولياً واقتصادياً، بالإضافة إلى الجانب العسكري فحسب.
– الجنرال السير Roly Walker، الحاصل على وساميّ KCB DSO، رئيس هيئة الأركان العامة.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هيمن السلام في أوروبا على أنماط التفكير الصناعي والعسكري والحكومة. على الرغم من النزاعات المتقطعة في دول البلقان، فقد تراجعت احتمالية الحرب تدريجيا مع نمو التكامل الأوروبي. تم تجاهل الغزو الروسي الجزئي لأوكرانيا في عام 2014 إلى حد كبير - إلا بعد ثماني سنوات، عندما تغير كل شيء.
تسببت محاولة روسيا في 2022 للاستيلاء على أوكرانيا بتهديد مفاجئ لعقود مما يُنظر إليه الآن على أنه حالة من التساهل. في غضون بضعة أشهر، دفعت صدمة الحرب إلى إعادة تقييم كاملة للذخيرة والمعدات والأسلحة، بدءًا من المشتريات وانتهاءً بالخطوط الأمامية.
التحدي، مع ذلك، هو تحويل السياسات والتخطيط ومراجعات الدفاع الاستراتيجي إلى إجراءات واقعية تؤثر في القدرات القتالية. أثبتت العقلية التي أسستها ما يقرب من 80 عامًا بعد الحرب أنه من الصعب للغاية تغييرها، حتى مع زوال السلام.
على الرغم من المزايا الاقتصادية والعددية التي تتمتع بها روسيا إلا أن سرعة خفة الحركة والابتكار في أوكرانيا يمكن أن تكون بمثابة مضاعف للقوة؛ والدرس الأساسي هو سرعة التكيف. تواجه أوكرانيا تهديدًا وجوديًا، حيث لا يوجد وقت للمشتريات، والتطوير الممل والتصنيع المتقن.
اعتمدت أوكرانيا مبدأ "يكفي الجودة"، الذي يرتكز على دورة سريعة للمحاولة والاختبار والنشر لتوفير تسليح فعال للغاية وبسرعة كبيرة. على سبيل المثال، طورت أوكرانيا واعتمدت السيارة المدرعة متعددة المهام Inguar-3 في غضون عامين. وكمثال مضاد، استغرقت مركبة القتال المدرعة البريطانية أجاكس 14 عامًا للوصول إلى التجارب الميدانية.
الفرق هو أن عقلية المملكة المتحدة تركز على شراء معدات فاخرة. عندما يتم تسليم Ajax، ستكون تحفة هندسية. تحت ضغط الحرب ومتطلبات الإلحاح المهددة للحياة، قامت أوكرانيا بضبط قدراتها من التجارب إلى الاستغلال، لأن "الجيد بما فيه الكفاية" هو كل ما يهم في ساحة المعركة.
إن التخلص من أنماط التفكير الصناعية الدفاعية التي تطورت على شكل "تراخٍ نحو التميز" في سنوات ما بعد الحرب، لن يكون سهلاً على الإطلاق، ولكن هناك علامات إيجابية تدل على أن التغيير ممكن.
عالم التقنية، الذي تقوده المنافسة الاستثنائية المغذية للابتكار، يُظهر كيف يمكن أن ينجح نهج مختلف. وتيرة التغيير تحددها شهية السوق وليس المشتريات الحكومية، وتقديم التحسين المستمر مدمج في عملية التطوير.
يمكن أن تحفز الطاقة التنافسية لقطاع التكنولوجيا على إحداث تغيير سريع، مما يجلب مفاهيم جديدة من شأنها تسريع عملية التطوير والتسليم. بينما هناك بالتأكيد مكان للمشاريع الكبيرة جدا ذات الأهداف الثابتة، مثل حاملة الطائرات أو الدبابة الرئيسية، فإن الطريقة الجديدة والمرنة للعمل هي الحل الوحيد الذي يمكنه التعامل مع إلحاح الحرب.
في مجال التقنية، مفهوم "الأسلوب الرشيق" مألوف، والعديد من طرق العمل القديمة تتأثر بالابتكار، مدعومة بأمثلة قابلة للإثبات. المجموعات التي انتقلت من الأنظمة الورقية إلى الإلكترونية ثم إلى الأنظمة الرقمية المتكاملة هي أكثر كفاءة بكثير؛ هل يمكنك أن تتخيل ترتيب رهن عقاري عن طريق البريد؟
ومع ذلك، أثناء إجراء عملية الانتقال، لدى المؤسسة العسكرية أعداد كبيرة جدًا من الأنظمة المستقلة. تفيد تقارير العديد من إدارات الدفاع، حتى في الدول المتقدمة، أن لديها العديد من أنظمة التسجيل. يمكن أن تكون تكلفة وتعقيد توحيد هذه الحلول وتوحيدها أمرًا صعبًا، وهذا أقل ما يقال، مدعومًا بموقف يقول: "إذا كانت تعمل، فما السبب في ذلك؟"
بغض النظر عن السياسات الدفاعية، ترغب جميع الجيوش في تحقيق كفاءة أكبر، وكل جنيه إسترليني يتم إنفاقه على إدارة المكاتب الخلفية يقلل من الفعالية القتالية. يتضح من آلاف برنامج التكامل والتحول الرقمي الناجحة، يمكن قطاع التقنية أن يحقق النتائج المؤثرة التي تترجم إلى تعزيز القدرات.
على سبيل المثال، يمكن أن يشغل التخطيط والخدمات اللوجستية لعمليات النشر حتى الصغيرة نسبياً الموظفين لعدة أسابيع. تمتد التقديرات الأولية للقوة والموظفين عبر المواد، والنقل، والإمدادات، والحالات الأخرى، وغير ذلك بكثير، والتغييرات التي تطرأ على المهمة ستولد آلاف الساعات من إعادة العمل. ومع ذلك، في العالم التجاري، يقوم الذكاء الاصطناعي بالفعل بتحويل سلاسل التوريد، والمخزون، والمشتريات، والتصنيع، مما يخلق القدرة على الاستجابة للأسواق المتغيرة في زمن شبه حقيقي.
تعتمد IBM على عقلية مخصصة للابتكار والنجاح، تم تشكيلها من خلال المنافسة. وهذا يترجم إلى التزام بالقضية النبيلة للقوات المسلحة التي تنشر في العمليات الخطيرة لحمايتنا من التهديدات الوشيكة.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم IBM حلولاً يمكن تنفيذها بسرعة، بدءًا من إدارة المعلومات وانتهاءً بإدارة المخزون. وفي ظل فوضى الصراع الوشيك أو الفعلي، فإن حلاً فعالاً ومنتشرًا بالكامل أفضل من حوالي 80 عامًا من التوصيات السياسية. وتدرك IBM قيمة الحلول المتكاملة، المبنية على نظام تسجيل واحد، ومقدمة على نطاق واسع، ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وكل ذلك يمكنه تحويل القدرة على الاستجابة للديناميكيات المتقلبة والدائمة في ساحة المعركة.
هناك، للأسف، العديد من النقاط الساخنة المستعصية على الحل في جميع أنحاء العالم حيث تتطلب الجهود الديموغرافية المستمرة القوية لاحتواء صراع أوسع نطاقًا. إذا فشلت "المحادثات" للأسف، فقد لا يتبقى سوى القليل من الوقت الثمين لتنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية والتكيف مع مخاطر الحرب. تقدم IBM التقنية والالتزام والقدرات التي يمكن أن تساهم بشكل مباشر في الدفاع عن المملكة – مع طموح بأنه من خلال الاستعداد للحرب، نبقى في سلام.
Ed Gillett هو شريك عملاء في IBM Consulting وضابط سابق في الجيش البريطاني، وقد عمل سابقا في مناصب عليا في موردي المعدات الدفاع الدولية الكبار.
Col Chambers هو المدير العام للتكنولوجيا، في قسم الدفاع والأمن القومي والفضاء في IBM المملكة المتحدة، ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة التقنية. يتخصص Col في تقديم وتطوير حلول تدفع المرونة والتغيير والابتكار لصالح حكومة المملكة المتحدة.