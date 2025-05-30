قام الذكاء الاصطناعي بتعليم الآلات كتابة النثر وإنشاء الصور. والآن، تظهر حدود جديدة، حيث لا تقوم البرمجيات بتفسير العالم فحسب، بل تساعد في بنائه. وهذا هو صعود الذكاء الاصطناعي المادي: أنظمة مدربة ليس على الكلمات أو الصور، بل على قوانين العالم الواقعي الأساسية مثل الاحتكاك والحرارة والاهتزاز والقوة. ومن رواد هذه الحركة شركة ناشئة جديدة تُدعى P-1 AI.

تعمل شركة P-1، التي أسسها المدير التنفيذي في مجال الفضاء الجوي Paul Eremenko وAdam Nagel وDeepMind alum Aleksa Gordić على تطوير آلة تسمى Archie، وهو متدرب رقمي مصمم للتعاون مع المهندسين لتنفيذ مهام التصميم المعقدة.

لم يُصمم برنامج Archie للإجابة عن المعلومات العامة أو لكتابة الملخصات. ويتم تدريب النظام على التفكير والتحليل عبر أنظمة متعددة الفيزياء، واستكشاف المفاضلات، ومساعدة تصميم الآلات الواقعية في نهاية المطاف، بدءًا من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ووصولًا إلى المركبات الفضائية. وفي حديثه مع IBM Think، يتصور Gordić مستقبلاً قد تساعد فيه أدوات مثل Archie في تصميم هياكل ضخمة تخيلية، مثل السفن الفضائية.

ويقول Gordić: "نحن نقوم بشيء يسمى الأتمتة المعرفية للعمل في مجال التصميم."

أكد الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، Jensen Huang، على أهمية هذا الاتجاه، واصفاً الذكاء الاصطناعي الفيزيائي بأنه "الثورة الصناعية" الجديدة في عدة محادثات أجراها مؤخرًا. كما وصف الذكاء الاصطناعي بأنه القوة الدافعة وراء مستقبل الشركة، مؤكداً أن دمج النماذج التوليدية مع الأنظمة الروبوتية والمحاكاة سيمكن الآلات من فهم العالم الحقيقي والتنقل فيه بقدرات غير مسبوقة. وبناء عليه، تقوم NVIDIA بشكل متزايد بتحسين منصاتها المادية ليس فقط لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بل أيضاً لمهام التفكير الفيزيائي في مجالات مثل القيادة الذاتية، والروبوتات، والتوائم الرقمية.