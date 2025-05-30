قام الذكاء الاصطناعي بتعليم الآلات كتابة النثر وإنشاء الصور. والآن، تظهر حدود جديدة، حيث لا تقوم البرمجيات بتفسير العالم فحسب، بل تساعد في بنائه. وهذا هو صعود الذكاء الاصطناعي المادي: أنظمة مدربة ليس على الكلمات أو الصور، بل على قوانين العالم الواقعي الأساسية مثل الاحتكاك والحرارة والاهتزاز والقوة. ومن رواد هذه الحركة شركة ناشئة جديدة تُدعى P-1 AI.
تعمل شركة P-1، التي أسسها المدير التنفيذي في مجال الفضاء الجوي Paul Eremenko وAdam Nagel وDeepMind alum Aleksa Gordić على تطوير آلة تسمى Archie، وهو متدرب رقمي مصمم للتعاون مع المهندسين لتنفيذ مهام التصميم المعقدة.
لم يُصمم برنامج Archie للإجابة عن المعلومات العامة أو لكتابة الملخصات. ويتم تدريب النظام على التفكير والتحليل عبر أنظمة متعددة الفيزياء، واستكشاف المفاضلات، ومساعدة تصميم الآلات الواقعية في نهاية المطاف، بدءًا من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ووصولًا إلى المركبات الفضائية. وفي حديثه مع IBM Think، يتصور Gordić مستقبلاً قد تساعد فيه أدوات مثل Archie في تصميم هياكل ضخمة تخيلية، مثل السفن الفضائية.
ويقول Gordić: "نحن نقوم بشيء يسمى الأتمتة المعرفية للعمل في مجال التصميم."
أكد الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، Jensen Huang، على أهمية هذا الاتجاه، واصفاً الذكاء الاصطناعي الفيزيائي بأنه "الثورة الصناعية" الجديدة في عدة محادثات أجراها مؤخرًا. كما وصف الذكاء الاصطناعي بأنه القوة الدافعة وراء مستقبل الشركة، مؤكداً أن دمج النماذج التوليدية مع الأنظمة الروبوتية والمحاكاة سيمكن الآلات من فهم العالم الحقيقي والتنقل فيه بقدرات غير مسبوقة. وبناء عليه، تقوم NVIDIA بشكل متزايد بتحسين منصاتها المادية ليس فقط لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بل أيضاً لمهام التفكير الفيزيائي في مجالات مثل القيادة الذاتية، والروبوتات، والتوائم الرقمية.
تستخدم منصة P-1 التعلم المعزز والشبكات العصبية لتوليد مجموعات البيانات الاصطناعية وتصميم النماذج ومحاكاة سلوك الأنظمة الفيزيائية—وهو ما يحدث في أجزاء من الثانية وليس الساعات.
بدلاً من استبدال أدوات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) أو أدوات الحل، يتم تدريب Archie على العمل معهم. فهو يختار الأداة المناسبة للمهمة ويستخدمها بالطريقة التي قد يستخدمها مهندس مبتدئ. قد تستغرق سير عمل المحاكاة التقليدية ساعات أو حتى أيام لاختبار تصميم واحد. يستخدم Archie شبكات عصبية بيانية لتقريب تلك المحاكاة في أجزاء من الثانية، مما يتيح تكراراً أسرع بكثير. بحسب Gordić، الهدف ليس فقط السرعة، بل في تمثيل كيف يفكر المهندسون فعلاً. ويقول: "يقوم البشر بالتفكير المنطقي في الأساس ... فإن هوامش الخطأ هائلة". ويضيف قائلاً إن التصميم على أرض الواقع غالبًا ما يكون تفاوضًا بين قيود متنافسة وليس مجرد مشكلة تحسين بسيطة. "إذا أخذت عينات من بعيد جدًا عن [التصميمات]، فستبدأ الأمور في الانهيار. ولكن ربما هذه هي الطريقة التي يحدث بها الابتكار أيضًا".
ويقول Gordić: "إن تركيز الشركة الأولي كان عمليًا." ومع استهلاك مراكز البيانات لطاقة أكبر وإنتاجها لحرارة أكثر من أي وقت مضى، تقوم شركة P-1 بنشر Archie في قطاع التبريد الصناعي، حيث يمكنه المساعدة في تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أكثر كفاءة. ويقول Gordić: "إنه مجال ذو قيود مادية واضحة وإلحاح تجاري."
يتم تدريب النظام بالفعل على نماذج على مستوى العناصر من المراوح والضواغط والمبادلات الحرارية. وبدلاً من محاكاة تدفق الهواء بالمعنى المجرد، يتعلم Archie كيفية اتخاذ الخيارات التي قد يتخذها مهندس التصميم الحقيقي عند الموازنة بين كفاءة تدفق الهواء والتكلفة والضوضاء والبصمة.
يرى عالم أبحاث في فريق IBM Johannes Jakubik أوجه التشابه بين Archie والعمل الذي يتم إنجازه في IBM Research. ويقول في مقابلة IBM Think إن نماذج مثل TerraMind، وهو نموذج أساس تم تطويره لصور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد، مصمم لإغلاق فجوات البيانات في مراقبة الأرض من خلال توليد صور اصطناعية حيث تكون الصور الحقيقية مفقودة. ويقول: "بدلاً من مجرد تفسير البيانات، نعمل على تطوير نماذج يمكنها التفكير من خلال المعلومات المفقودة ومحاكاة ما لا يمكننا مراقبته مباشرةً."
ويشير إلى قدرة TerraMind على ترجمة بيانات الرادار إلى صور بصرية اصطناعية كخطوة حساسة نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط تفهم السياق المكاني. يقول، "هذه الأنظمة لا تولد الصور فقط". "إنما تؤدي نوعًا من الاستدلال المادي."
يسلط Jakubik الضوء أيضًا على أهمية التكيف الخاص بالمجال. فيقول: "لقد وجدنا أن تدريب النماذج مع الفهم العميق للفيزياء الكامنة وراء المشكلة يؤدي إلى تنبؤات أكثر استقرارًا وموثوقيةً". "لا يكفي توسيع نطاق النماذج؛ علينا أن نجعلها ذكية بشأن العالم الذي تعمل فيه."
وأنظمة التبريد ليست سوى البداية. يقول Gordić: "إن طموح شركة P-1 هو توسيع قدرات Archie في مجالات المنتجات التي تزداد تعقيدًا، من السيارات الكهربائية إلى الفضاء. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الشركة حاليًا على إنشاء نماذج أولية يمكن أن تدعم التصميم الهيكلي والحراري والكهرومغناطيسي في نفس إطار العمل.
وتُعد الرؤية طويلة الأمد هي بناء الذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض يمكنه التعاون بشكل فعال في إنشاء تقنيات لم تكن موجودة بعد. ويقول Gordić، "ونحن لا نحاول بناء ذكاء اصطناعي يحل محل المهندسين." "نحن نحاول بناء ذكاء اصطناعي يساعدهم على استكشاف المزيد من الاحتمالات."
ولتنفيذ ذلك ، كان على P-1 التغلب على أحد أكثر العوائق شهرة في هذا المجال: ندرة بيانات التدريب القابلة للاستخدام في مجال الهندسة. على عكس مجموعات بيانات اللغة الطبيعية، نادراً ما تكون مجموعات البيانات الهندسية عامة وغالباً ما تكون مجزأة عبر صوامع منعزلة مملوكة. يشير Gordić إلى أنه حتى تصميم الطائرات - وهو أحد أكثر المجالات الموثقة بشكل جيد - يحتوي على عدد قليل نسبيًا من نقاط البيانات التي يمكن الوصول إليها.
تتمثل إجابة P-1 في توليد بيانات اصطناعية باستخدام استراتيجيات أخذ عينات مستمدة معلوماتها من الفيزياء. الفكرة هي بناء مجموعات بيانات تغطي ليس فقط الحلول الموجودة، بل أيضاً المساحات السلبية المحيطة بها — مناطق من مساحة التصميم غالباً ما لا يتم استكشافها بشكل كاف أو تجاهلها. يقول Gordić: "في بعض الأحيان تكون التصميمات الأكثر تشويقًا هي تلك التي تبدو خاطئة في البداية".
ويردد Jakubik نفس هذا الشعور. ويقول: "إن أحد الأجزاء الأكثر إثارة في العمل مع الذكاء الاصطناعي في العلوم الفيزيائية هو قدرته على تحديد الحالات." "وهذه مجالات غالبًا ما يتجاهلها البشر، لأنها تقع خارج نطاق الاستدلال التقليدي."
ويضيف أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اختبار المزيد من التصميمات في وقت أقل، مما يقلل من الاعتماد على الحدس. ويقول: "في الأنظمة المعقدة، غالبًا ما نتخذ القرارات بناءً على التبسيط". "ويمنحنا الذكاء الاصطناعي طريقة لتحدي هذه التبسيطات باستخدام بيانات حقيقية ونتائج محاكاة."
في شركة IBM، يتعاون الباحثون أيضاً مع نماذج المناخ والطقس، مثل Prithvi WxC، الذي طورته الشركة بالشراكة مع وكالة ناسا. يوضح Jakubik أن هذا النموذج يستخدم بنيات قائمة على المحول لتحليل مئات المتغيرات بالتوازي. ويضيف قائلاً: "إنها تتيح لنا نمذجة تطور الأحداث المتطرفة باستخدام طرق حوسبة أقل بكثير من طرق المحاكاة التقليدية."
يؤكد Jakubik أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز القدرات البشرية، لا لاستبدالها. يقول، "لقد وصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يمكنه فيها تعزيز الاكتشافات العلمية والهندسية، لكن صياغة المشكلة لا تزال بحاجة لأن تأتي من الخبراء".
ويعتقد أن الذكاء الاصطناعي قوي بشكل خاص في مرحلة التصميم المبكر واختبار الفرضيات. ويضيف قائلاً: "هذه هي اللحظات التي تكون فيها حالة عدم اليقين في ذروتها وتكون تكلفة فهم الأشياء بشكل خاطئ في أدناها". "يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم مجموعة أوسع من الأفكار الأولية واختبارها بشكل أسرع من فريق بشري يعمل بمفرده."
ومن بين الشركات الأخرى التي تسعى إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي الفيزيائي هي شركة Lila Sciences، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية منبثقة عن شركة Flagship Pioneering. وتعمل Lila على تطوير مختبرات مستقلة تسترشد بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها توليد الفرضيات وإجراء آلاف التجارب بالتوازي. وبفضل تمويلها بقيمة 200 مليون دولار أمريكي وهدفها المتمثل في بناء ما تسميه "الذكاء الاصطناعي الفائق"، أذهلت منصة Lila مؤخرًا المجتمع العلمي من خلال الكشف عن محفزات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في غضون أربعة أشهر فقط، وهي عملية كان يُقدّر في السابق أنها تستغرق سنوات.
وكان مسار Gordić وNagel وEremenko لتأسيس P-1 عبارة عن رحلة عبر سنوات من العمل في بيئات بحثية عالية المخاطر. قاد Eremenko مكتب التقنية التكتيكية التابع لـ DARPA وشغل منصب المدير التقني (CTO) في كل من Airbus وUnited Technical. وأمضى Gordić سنوات في شركة DeepMind وMicrosoft، حيث ركز على التقاطع بين التعلم الآلي والاستدلال المنظم.
لقد رأوا وجود فجوة في السوق: فمعظم النماذج اللغوية ذات الأغراض العامة كانت سيئة للغاية للهندسة، والتي تتطلب ليس فقط بناء الجملة والدلالات، ولكن أيضًا الاستدلال السببي والالتزام بقوانين الطبيعة.
يقول Gordić: "تُعد النماذج اللغوية الكبيرة رائعة لتلخيص المستندات". "ولكن لتصميم الصاروخ، يتعين عليك فهم كيفية تفاعل تدفق الوقود مع ضغط الغرفة. وهذا مستوى مختلف من التفكير".
جمعت شركة P-1 مبلغ 23 مليون دولار أمريكي من التمويل الأولي من Radical Ventures وVillage Global ومستثمرين من OpenAI وGoogle. وإنها تقوم بالتوظيف بشكل مكثف وتتوقع أن تبدأ في طرح مشاريع الصناعات التجريبية خلال العام. ويضم موظفو الشركة الحاليون خريجين من قطاعات الطيران والسيارات والحوسبة المتقدمة.
ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الجهد سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة تشكيل مهام سير العمل الهندسية، أو ستتعثر في ظل تعقيد القيود في العالم الحقيقي.
يقول Gordić: "نحن في بداية ما يمكن الذكاء الاصطناعي المادي فعله". "ولكن إذا فهمناها بشكل صحيح، فقد يكون هذا هو الأساس لكيفية تصميم كل شيء في المستقبل."
