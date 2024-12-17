هل تعرض أحدكم للدفع بالمرفق أثناء محاولته الحصول على اللعبة الرائجة” في المركز التجاري يوم الجمعة السوداء؟ ولا نحن كذلك.
يقول Rich Berkman، الشريك الأول في IBM Consulting المتخصصة التجارة الرقيمة: “لقد ماتت فكرة الصفقات المذهلة”. وبدلاً من ذلك، بدأت الخصومات في فترة العطلات في الظهور بعد عيد الهالوين بوقت قصير. وقد يكون النجم الأكبر في موسم التسوق لعطلة 2024 هو مساعدو التسوق المدعومون بالذكاء الاصطناعي.
قامت روبوتات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بزيادة حركة المرور إلى مواقع البيع بالتجزئة في يوم الاثنين الإلكتروني بنسبة 1.950% مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لـ Adobe Analytics، مما ساعد في رفع مبيعات البيع بالتجزئة إلى 13.3 مليار دولار في ذلك اليوم، بزيادة قدرها 7.3% عن العام الماضي.
تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل Rufus من Amazon أو مساعد التسوق الشخصي في Walmart، وكلاهما تم تقديمهما في منتصف 2024، المتسوقين في العثور على أفضل العروض لمنتجات محددة، والبحث عن معلومات المنتجات، ومقارنة المنتجات المختلفة.
يقول Berkman: “المستهلكون الآن يأتون إلى مواقع تجار التجزئة وتطبيقات الأجهزة المحمولة متوقعين إجراء محادثة تشبه المحادثة البشرية”. “فإنهم لم يعودوا راضين عن قائمة النتائج البحث”.
سيجذب تجار التجزئة الذين يقوم مساعدو التسوق لديهم بتخصيص تجربة التسوق ويقدمون خيارات دفع سهلة ومرنة المتسوقين الذين يقومون بشكل متزايد بالتسوق أثناء التنقل، مثل “عندما ينتظرون في المطار، ويتصفحون هواتفهم”، كما تقول Jane Cheung، قائدة البحث العالمية لصناعات المستهلك في معهد Institute for Business Value (IBV).
في يوم الإثنين الإلكتروني، جاءت 57% من المبيعات عبر الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة، بزيادة 13.3% عن العام الماضي، وفقًا لموقع Adobe Analytics.
وتنضم شركات التقنية أيضًا إلى حفل العطلات الرقمية. في أكتوبر، أعلنت Google أنها قامت بتحديث Google Shopping باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على موجز تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يتضمن أهم الأشياء التي يجب مراعاتها في بحثهم. كما يحصلون أيضًا على قائمة بالمنتجات التي تلبي تفضيلاتهم الرئيسية، سواء كان ذلك مقاسًا معينًا أو سرعة التسليم أو سعر البيع، بينما تتيح ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمستخدمين تجربة عناصر ملابس معينة افتراضيًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر الصفحة الرئيسية لصفحة Google Shopping الرئيسية للمستخدم موجزًا مخصصًا للعناصر التي قد تعجبه، استنادًا إلى الأنماط التي اكتشفها الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث السابقة.
وفي الوقت نفسه، أطلقت شركة Perplexity الناشئة للذكاء الاصطناعي في أواخر نوفمبر الماضي مساعد تسوق شخصيًا يساعد الأشخاص في البحث عن السلع وشرائها. وعندما يطلب المستخدمون عنصرًا معينًا، يعرض المساعد سلسلة من بطاقات المنتجات التي تعرض التوصيات الأكثر صلة، مع تفاصيل محددة مصممة خصيصًا لبحثهم. ويمكن للمتسوقين أيضًا أن يلتقطوا صورة لشيء يريدونه، وسيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي في Perplexity بالعثور عليه لهم. وأخيرًا، يحصل أولئك الذين اشتركوا في اشتراك لمدة 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا على شحن مجاني ويمكنهم الدفع مباشرةً من موقع الويب Perplexity بنقرة زر واحدة.
وفقًا لقول Berkman، لا يوجد مساعد تسوق جديد مثالي—وتستغل العديد من شركات البيع بالتجزئة موسم العطلات للكشف عن مواطن الخلل. ولكن يبدو أن رغبة المستهلكين في دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة لا حدود لها، على الأقل في الوقت الحالي. في استطلاع أُجري مؤخرًا شارك فيه 20000 مستهلك من 26 دولة، قال حوالي أربعة من كل خمسة مستهلكين لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي بعد للتسوق ويرغبون في معرفة كيف يمكن له أن يساعدهم في البحث عن المنتجات، والبحث عن العروض، وطرح الأسئلة، وفقًا إلى IBV. ومن بين المشمولين بالاستطلاع، قال 55% إنهم يرغبون صراحة في استخدام روبوتات المحادثة أو المساعدين الافتراضيين.
يقول Berkman: "سيستمر وكلاء الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة وتخصيص التسوق مع ازدياد تطورهم".
يرى Berkman أن هناك فرصة هائلة لشركات البيع بالتجزئة تتيح لها البقاء في الصدارة وتقديم عروض موجهة في الوقت المناسب للمستهلكين—وخاصة تلك الشركات التي يمكنها ضمان السلامة والقضاء على التحيز في النتائج التي يقدمها مساعدو الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يشير إلى أن أعظم هدية يقدمها مساعدو التسوق بالذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة قد لا تصل إلا بعد موسم العطلات. وسيجمع مساعدو التسوق المدعومين بالذكاء الاصطناعي كمية هائلة من البيانات حول المتسوقين، سواء كانت عن تفضيلاتهم أو عن أكبر المشكلات التي واجهوها، والتي يمكن أن تساعدهم في جعل تجربة التسوق "أسرع وأفضل" في العام المقبل. بعد ذلك، يحتاج الوكلاء البشريون فقط إلى التدخل لحل حالات الإرجاع المعقدة بشكل خاص، على سبيل المثال.
بينما يشدد Berkman على أن مساعدي التسوق الرقمي يمكن أن يساعدوا المتسوقين على توفير الوقت والمال في موسم العطلات هذا، ومع ذلك، يحذر من أهمية تجنب الاستعانة بمصادر خارجية لقائمة العطلات الخاصة بك بالكامل. ويقول: "إذا كنت أعرف أن طفلي مهتم بفنانة معينة، مثل Taylor Swift، فأنا لا أريد الاستعانة بمصادر خارجية لفرحتي بالعثور على تلك الهدية المثالية له".