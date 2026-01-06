هل يمكن أن تصبح باريس ملاذًا جديدًا للشركات الناشئة أحادية القرن؟ تعتقد Station F، أكبر حاضنة للمشروعات في أوروبا، ذلك.

باريس — تجسد حاضنة الشركات الناشئة الباريسية Station F طموح الرئيس Emmanuel Macron المعلن بأن تعزز البلاد الابتكار وتلهم فئة مهمشة من قادة الأعمال: رواد الأعمال.

"ريادة الأعمال أصبحت وجه فرنسا الجديد، وهي تبدأ هنا معكم"، هذا ما صرحه الرئيس الفرنسي في كلمته الشهيرة عند افتتاح Station F.

تقع Station F في محطة قطار سابقة في الدائرة الثالث عشر، في ساحة سميت على اسم عالم الحاسوب المؤثر Alan Turing، واستقبلت أول شركة ناشئة أحادية قرن لها على منصة Hugging Face، وهي منصة تعاونية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات بارزة أخرى.

قد تكون Hugging Face هي الشركة الوحيدة في محفظتها التي حققت هذا الإنجاز حتى الآن، لكن النظام البنائي الأوسع لحاضنة Station F ينمو ويزدهر بوضوح. تستضيف Station F حاليًا أكثر من 1000 شركة ناشئة و600 صندوق استثماري، وقد جمعت الشركات في محفظتها أكثر من مليار يورو سنويًا منذ عام 2021.

تأسست Station F في عام 2017 على يد الملياردير التقني الفرنسي وقطب الإعلام Xavier Niel، وقد سبقت طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن اليوم، 70% من الشركات الناشئة فيها تركز على الذكاء الاصطناعي. وقالت Hafssa Maldji، مديرة الاتصالات في Station F، خلال مقابلة مع IBM Think في مقر الشركة في باريس: "إن الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان". "إنه أقوى من Web3، ولم يعد مجرد قطاع."

أثناء التجول في هذا المبنى الأنيق والمثير للإعجاب، من الصعب ألا تلاحظ شعارات عمالقة التكنولوجيا الكبار: Apple، وGoogle، وAWS، وMicrosoft، وMeta. وقد حجزت جميع هذه الشركات أماكن وتستضيف "ساعات عمل" هناك، إلى جانب شركة Snowflake، وهي شركة منصة البيانات التي تأسست في كاليفورنيا. كما تواجدت شركتا LVMH وL'Oréal—مع مختبر لتكنولوجيا التجميل خاص بشركة L'Oréal—إلى جانب الجامعات الفرنسية وحتى ممثلين من دول أخرى مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان.

تقول Maldji: "هنا، يمكنك أن تكون رائد أعمال صغير وتجلس بجوار كبار السوق، مع إمكانية الوصول إلى موارد لا حصر لها. "إنها حقًا واحدة من الأماكن الوحيدة التي يكون فيها المجتمع والتعاون محوريين."