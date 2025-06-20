تأملاتنا الجديدة: حول كتاب "These Strange New Minds" (هذه العقول الجديدة والغريبة) للكاتب Christopher Summerfield

في كتابه " هذه العقول الجديدة والغريبة: كيف تعلم الذكاء الاصطناعي أن يتكلم وماذا يعني ذلك، يدعونا Christopher Summerfield، أستاذ علم الأعصاب الإدراكي في جامعة أكسفورد، إلى تأمل عميق ومقلق في كثير من الأحيان حول الحدود المتغيرة بين الذكاء البشري وذكاء الآلة. بعيون هادئة وعملية - وجرعة مدهشة من التواضع - يواجه سؤالاً انتقل من الخيال التأملي إلى السؤال الملح الآن: إذا كانت الآلات قادرة على التفكير، فماذا يقول ذلك عنا؟
ويتمتع Summerfield، الذي يقود مختبر معالجة المعلومات البشرية في أكسفورد، بمكانة جيدة بشكل خاص للقيام بالمهمة. البحث يربط بين العلوم المعرفية والحوسبة والعصبية—وهي تخصصات تندمج بشكل متزايد في كيان متشابك. يبدو كتابه الجديد وكأنه إرسال من تلك الحدود، وهو المكان الذي يتم فيه إعادة تشكيل بنية العقل المألوفة في الوقت الفعلي، وغالبًا ما يكون ذلك بدون مخططات.
ومن الصعب المبالغة في تقدير أهمية توقيت تدخل Summerfield. في عصر رقاقات GPT-4 وشرائح NorthPole والنماذج متعددة الوسائط التي تدعي أنها ترى وتسمع وتعقل، انتقل الخيال الشعبي من نشوة الاستمتاع بالذكاء الاصطناعي إلى الفزع الوجودي. يرفض Summerfield أن يستسلم لأي من الدافعين. وبدلاً من ذلك، فهو يقدم شيئاً أكثر ندرة: حساباً صادقاً لما يمكن للذكاء الاصطناعي اليوم القيام به - والأهم من ذلك، ما لا يمكنه القيام به.
أما حكمه على الموضوع الأكثر إثارة للجدل - ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي "تعقل" - فهو حكم مباشر ومنعش. نعم، كما يقول، يمكنها التفكير في مجالات متخصصة معينة. وفي الواقع، تتفوق هذه الأنظمة في الأداء في بعض المهام على معظم البشر.
وهو ليس ادعاءً جديدًا، ولكن Summerfield يزيد من حدته من خلال تتبع النسب المفترضة لتفكير الآلة — من The Logic Theorist (1956)، والذي فاجأ صانعيها بإثبات وجود نظريات غير متوقعة، إلى نماذج اليوم التي تولد تعليمات برمجية ومقالات بدون تعليمات واضحة —مثلًا السؤال: هل هذا تفكير حقًا، أم مجرد محاكاة أفضل من أي وقت مضى؟
ومع ذلك، فإن Summerfield ليس داعمًا ساذجًا. هو مدرك تماما للأساسيات الهشة في الذكاء الاصطناعي: افتقاره للتجربة المتجسدة، وذاكرته المعاملية، وخواءه الغريب. قد تنتج الذكاء الاصطناعي مقالاً مقنعًا عن الحزن، لكنه لا يحزن. قد يتنبأ بما سيقوله كائن واعٍ، لكنه لا يفكر حقًا. يستخدم Summerfield القياس بدقة: فهو يذكرنا بأن المحاكاة الحاسوبية للإعصار ليست رطبة أو عاصفة. وبالمثل، بغض النظر عن مدى تماسك التقارير الذاتية للذكاء الاصطناعي عن "حقيقة وعيه"، فإنها تظل أصداء فارغة لبيانات التدريب الخاصة به.
في لحظات، تتخذ الكتابة منظورًا تاريخيًا شاملًا. وفي معرض التأمل في صعود الذكاء الاصطناعي كحارس للمعرفة البشرية، يلاحظ Summerfield ما يلي:
بحلول القرن الخامس عشر، كانت المطبعة قد ظهرت إلى الوجود وأصبحت موجودة، مما أدى إلى بدء النشر على نطاق واسع للأفكار. على مدار الثلاثين عامًا الماضية، جعل الإنترنت جزءًا كبيرًا من كل المعرفة البشرية قابلاً للاكتشاف، مما أتاح لأي شخص يمتلك من الصبر ما يكفي أن ينقر على مجموعة هائلة من أنصاف الحقائق والنقد اللاذع وغير القابل للفهم. في ذلك العالم البسيط الذي كان سائدًا في الماضي، تطور الفهم البشري عندما كان الناس يقرأون ويستمعون ويلاحظون - وينقلون أفكارهم إلى الآخرين باللسان أو القلم أو لوحة المفاتيح. وفي هذا العالم الأكثر براءة، كان البشر الوصيين الوحيدين على كل ما هو معروف. ولكن بشكل لا يُصدق، فإن هذا العالم يمضي إلى ذاكرة التاريخ في هذه اللحظة بالذات.
من وجهة نظر Summerfield، نحن نغوص في مستقبل لا تدير فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاكرة الجماعية للبشرية فحسب، بل تفكر فيها، مولدة رؤى ونظريات ومخرجات إبداعية جديدة — كلها قدرات كانت في السابق حكرا على البشر. ويجادل بأن الثورة التكنولوجية ليست مجرد ثورة كمية؛ بل نوعية أيضًا.
النثر نفسه واضح، وأحيانًا يرتقي إلى شيء شبه غنائي عندما يصف Summerfield تعقيدات العقل. فهو يتمتع بموهبة عالية في جعل الفروق التقنية — على سبيل المثال، بين الذاكرة الإجرائية والذاكرة العرضية، أو بين الاستدلال الرمزي والإحصائي — تبدو أساسية أكثر منها متحذلقة. ومع ذلك، لا يفقد أبدا التركيز على المخاطر: ما نختار أن نؤمن به حول الذكاء الاصطناعي سيشكل ليس فقط تقنياتنا، بل أيضا تصوراتنا الذاتية كفصيل بشري.
الأقسام الأكثر إثارة للجدل تتناول كيف يغير الذكاء الاصطناعي طريقة تفكر العلماء حول العقل. يقترح Summerfield أنه من خلال بناء آلات يمكنها حل المشكلات دون اتباع قواعد رمزية واضحة، قد نحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية عمل التفكير البشري أيضًا. لعقود من الزمن، افترضنا أن الذكاء يتطلب منطقًا تدريجيًّا. لكن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة تنجح من خلال التدريب على كميات هائلة من البيانات وأنماط التعلم. وهذا يشير إلى أن تفكيرنا قد يعمل مثل تفكيرهم أكثر مما كنا نعتقد.
وهذه فكرة مثيرة ومقلقة في آن واحد: فهي مثيرة لأنها تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليه أكثر مما كنا نعتقد في السابق، ومقلقًا لأنه يلمح إلى أن عقولنا أيضًا قد تكون أقل خصوصية وغموضًا مما نفضله.
ومع ذلك، إذا كان لدى Summerfield جانب حزن، فإنه دائمًا ما يخفف من حدته بالبراغماتية. يجادل بأن الوعي لا يزال بعيد المنال—ليس فقط بالنسبة للذكاء الاصطناعي، بل أيضاً لعلم الإدراك. يذكرنا، بروح الدعابة الجافة كعالم، أننا ما زلنا نكافح لتقييم الوعي في الأخطبوطات، ناهيك عن الشبكات العصبية. من الأفضل، في الوقت الحالي، ترك الميتافيزيقيا جانبًا والتركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا: الحوكمة، والشفافية، والمساءلة.
هذا هو جدول الأعمال الآخر الأكثر هدوءًا لكتاب "These Strange New Minds" (هذه العقول الجديدة والغريبة). يدرك Summerfield تمامًا أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد فضول فلسفي؛ إنه قوة تجارية ضخمة، تسابق إلى الأمام دون أي مكابح. إن دعواته لتعزيز الرقابة العامة والمشاركة الديمقراطية في مسار الذكاء الاصطناعي ليست تعليمية على الإطلاق. وبدلًا من ذلك، تم نسجها في نسيج الكتاب، وهي الموسيقى الخلفية لكل نقاش حول البراعة الخوارزمية.
رؤية Summerfield للمستقبل ليست مثالية ولا هي رؤية بائسة. إنه شيء نادر في الخطاب الحالي: رصين، طارئ، مفتوح النهاية. يبدو أنه يشير إلى الذكاء الاصطناعي ليس كقوة غريبة، بل مرآة مشوهة للعالم — مرآة تعكس عبقريتنا وعمانا معاً. إذا نظرنا بعناية، وتصرفنا بحكمة، فقد نكون قد شكّلنا هذا التفكير إلى شيء يستحق المتابعة.
الحُكم: في كتاب "These Strange New Minds" (هذه العقول الجديدة والغريبة)، يقدم Christopher Summerfield استكشافًا واضحًا ومدروسًا وإنسانيًا بعمق للخطوط الفاصلة بين الذكاء البشري والآلي — وما تكشفه تلك الحدود عن عقولنا. إنها قراءة ضرورية لأي شخص يريد أن يفهم ليس فقط إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي، ولكن ما الذي يظهره لنا عن أنفسنا.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).