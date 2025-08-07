شركة OpenAI أطلقت رسميًا GPT-5، واصفة إياه بأنه "نموذجنا الأذكى والأسرع والأكثر فائدة حتى الآن، والذي يتسم بأن ميزة التفكير مدمجة به". النموذج الرائد الجديد متاح الآن للجميع من خلال ChatGPT وعبر منصات API الخاصة بـ OpenAI.
وفقًا لـ OpenAI، يوفر GPT-5 "ذكاءً بخبرة متخصصة من أجل الجميع". تقول الشركة إن النموذج "أكثر ذكاءً في جميع المجالات" ويهدف إلى تقديم "استجابات أكثر فائدة عبر الرياضيات والعلوم والمالية والقانون وغير ذلك الكثير." تقارن OpenAI الأمر وكأنه "فريق من الخبراء تحت تصرفك للإجابة عن أي سؤال".
يأتي هذا الإصدار كجزء من تحديث صيفي أوسع من OpenAI ويعكس استمرار التطوير نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر وعيا بالسياق، مرونة وشخصية. يمكن للمستخدمين "تجربته في ChatGPT"، بينما يُدعى المطورون والشركات إلى "البدء بالبناء" باستخدام GPT-5 من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بشركة OpenAI.
يأتي GPT-5 أيضًا مع ميزات جديدة في ChatGPT. إحدى هذه الميزات هي التخصيص، حيث يمكن للمستخدمين اختيار شخصية من بين أربعة أنواع محددة مسبقًا من الشخصيات التي قد تتوافق بشكل أفضل مع أسلوب تواصلهم: Cynic، وRobot، وListener، وNerd. وفي الوقت نفسه، هناك ميزة صوتية جديدة "تفهم تعليماتك بشكل أفضل وتسمح لك بتخصيص أسلوب التحدث الخاص بها".
يوفر "وضع الدراسة" "مساعدة مخصصة خطوة بخطوة لتعلم أي شيء"، بينما تتيح خيارات التكامل للمستخدمين "ربط بريد Gmail وتقويم Google" حتى يتمكن النموذج من إنشاء ردود مخصصة مع "احترام الأذونات الحالية".
أخيرا، تصف OpenAI نموذج GPT-5 بأنه أكثر نموذج متقدم حتى الآن في مهام البرمجة والوكلاء، مع قدرات تشمل توليد شيفرة عالية الجودة، وإنشاء واجهة مستخدم أمامية بأقل عدد من التوجيهات، بالإضافة إلى الأداء المحسن في نمذجة الشخصية، وقابلية التوجيه، وتنفيذ تسلسلات ممتدة من استدعاءات الأدوات.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
أشاد Shobhit Varshney، رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في IBM، بالإصدار، واصفا إياه في منشور على LinkedIn بأنه "أفضل نموذج للبرمجة والمهام الوكالية عبر النطاقات". وأشار إلى أن النظام يقدم مستويات متعددة من الجهد المنطقي - عالية ومتوسطة ومنخفضة ومنخفضة ومحدودة - ما يسمح له بتوسيع نطاق "تفكيره" بناءً على تعقيد المهام وتكلفتها.
وسلط Varshney الضوء أيضًا على التدريب الواقعي الذي يتلقاه النموذج. "لقد كان لديهم الملايين من التفاعلات الواقعية (الساذجة والمارقة) للتدريب عليها" "هذا هو المكان الذي يتمتع فيه نموذج SaaS المستضاف الخاص بميزة تنافسية".
بينما قد يكون الطراز الرئيسي GPT-5 هو الأكثر ضجة، إلا أن النسخ المصغرة المُهندَسة، خصوصًا GPT-5 nano، هي ما أثارت إعجاب Chris Hay المهندس المتميز في IBM. قال في حلقة حديثة من برنامج Mixture of Experts "يتفوق هذا النموذج على معظم النماذج الكبيرة في السوق، خاصة فيما يتعلق بالمهام الوكيلة واستدعاء الأدوات".
كما يسهِّل النموذج الجديد لجهاز التوجيه على الأشخاص بشكل كبير تحديد نموذج GPT الأنسب لمهمتهم. قال Hay "إحدى النكات المتداولة على الإنترنت كانت مدى تعقيد الذهاب إلى مُحدد نماذج [OpenAI] ومعرفة النموذج الذي من المفترض أن تستخدمه لأي شيء". وأضاف قائلاً "لقد كان دمج كل شيء تحت مظلة GPT-5، المزود بمُوجِّه للنماذج، هو أسلوبهم لتبسيط الأمر وتحقيق الهدف".
سعر وموثوقية GPT-5 كانا جديرين بالذكر بالنسبة إلى Mihai Criveti، المهندس المتميز في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل في شركة IBM. قال في حلقة Mixture of Experts : "إنه جيد بشكل خاص في استدعاء الأدوات، وهو أمر بالغ الأهمية للوكلاء". "النموذج يتمتع باعتمادية أعلى بكثير ويتوفر بسعر يجعله خياراً عملياً ومناسباً لأحمال التشغيل الوكيلة".
وفيما يتعلق بتحسينات البرمجة، وهي واحدة من الابتكارات الرئيسية التي تروج لها OpenAI مع إصدار GPT-5، كان Hay وCriveti أكثر هدوءًا. حصل Criveti على إمكانية وصول إلى GPT-5 في حوالي الساعة 2 صباحاً من يوم الجمعة 8 أغسطس، فقال "نهضت من السرير". وقال "أسرعت إلى جهازي، وكنت أعمل طوال الليل، أجرب الموجِّهات، وأجرِّبه باستخدام أدوات مختلفة، وأجربه عبر بروتوكول التحكم في النماذج (MCP)". "وفي الصباح، كان عليّ أن أبدأ عملي اليومي، ووجدت أستخدم Claude Opus 4.1 مرة أخرى" مشيراً إلى نموذج البرمجة الرائد لشركة Anthropic. كان وضع Hay مشابهاً فيما يخص قدرة GPT-5 على أن يحل محل النماذج اللغوية الكبيرة التي يعتمد عليها في مهام البرمجة اليومية. "لقد كانت لدي آمال كبيرة، ولكنها لم تتحقق".
أشاد PJ Hagerty، كبير مناصري الذكاء الاصطناعي في شركة IBM، بالإصدار الجديد باعتباره قفزة إلى الأمام في العمليات. وقال في مقابلة مع IBM Think: "أكبر قيمة مضافة للمؤسسات هي وضع المحتوى الهائل الذي عليهم التعامل معه في سياق وجعله موجزًا بطريقة يمكن للناس فهرستها".
ومع ذلك، فقد كان متشككًا في بعض الادعاءات التي قدمها فريق OpenAI خلال الإعلان الكبير يوم الخميس، بما في ذلك تأكيد المؤسس Sam Altman أن GPT-5 يتحدث مثل "خبير حقيقي حاصل على الدكتوراه".
قال Hagerty: "لم يحدث ذلك". "إنه يقرأ الأطروحات الأكاديمية. يمكنني قراءة الأطروحات، ولكنني لا أملك التجربة التي يملكها شخص حاصل على درجة الدكتوراه، أو المهارات العملية. إذا قرأت جميع كتب Twilight، فهذا لا يعني أنني أعرف أكثر من أي شخص آخر عن مصاصي الدماء".
وعلى الرغم من هذه التحفظات، إلا أن Hagerty متفائل بشأن ما يعد به ChatGPT للمستقبل. وقال: "إنه يقربنا من الذكاء الاصطناعي العام"، وهو المرحلة النظرية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحاكي فيها الذكاء البشري.
يرى Hagerty أيضًا أن أحدث عروض OpenAI ستكون محفزة لصناعة النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) ككل. وقال: "سيضغط هذا على الكثير من النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى لتحسين طريقة عملها". "الأمر يشبه المنافسة التي نشأت عندما ظهر أول iPhone واضطرت Android لمنافسته؛ هذا هو المشهد الحالي".
IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
تدرك الشركات أنها لا تستطيع توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نماذج الأساس التي لا يمكنها الوثوق بها. نزِّل المقتطف؛ لتكتشف سبب تصنيف شركة IBM بأنها "صاحبة الأداء القوي"، بفضل نماذجها الرائدة "Granite".
تعرَّف على كيفية دفع الفِرَق باستمرار نحو تحسين أداء النماذج وتحقيق التفوق على المنافسين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
استكشف قيمة نماذج الأساس من فئة المؤسسات والتي توفِّر الثقة والأداء المتميز والفاعلية من حيث التكلفة لجميع الصناعات.
تعرَّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم الآلي، ونماذج الأساس في عمليات أعمالك لتحسين الأداء.
شاهِد عرضًا توضيحيًا لمقارنة نماذج IBM مع النماذج الأخرى عبر حالات الاستخدام المتعددة.
استكشف مكتبة نماذج الأساس من IBM في محفظة watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك بثقة.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
استكشف مكتبة نماذج الأساس من IBM في محفظة IBM watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك بثقة.