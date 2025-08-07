بينما قد يكون الطراز الرئيسي GPT-5 هو الأكثر ضجة، إلا أن النسخ المصغرة المُهندَسة، خصوصًا GPT-5 nano، هي ما أثارت إعجاب Chris Hay المهندس المتميز في IBM. قال في حلقة حديثة من برنامج Mixture of Experts "يتفوق هذا النموذج على معظم النماذج الكبيرة في السوق، خاصة فيما يتعلق بالمهام الوكيلة واستدعاء الأدوات".

كما يسهِّل النموذج الجديد لجهاز التوجيه على الأشخاص بشكل كبير تحديد نموذج GPT الأنسب لمهمتهم. قال Hay "إحدى النكات المتداولة على الإنترنت كانت مدى تعقيد الذهاب إلى مُحدد نماذج [OpenAI] ومعرفة النموذج الذي من المفترض أن تستخدمه لأي شيء". وأضاف قائلاً "لقد كان دمج كل شيء تحت مظلة GPT-5، المزود بمُوجِّه للنماذج، هو أسلوبهم لتبسيط الأمر وتحقيق الهدف".

سعر وموثوقية GPT-5 كانا جديرين بالذكر بالنسبة إلى Mihai Criveti، المهندس المتميز في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل في شركة IBM. قال في حلقة Mixture of Experts : "إنه جيد بشكل خاص في استدعاء الأدوات، وهو أمر بالغ الأهمية للوكلاء". "النموذج يتمتع باعتمادية أعلى بكثير ويتوفر بسعر يجعله خياراً عملياً ومناسباً لأحمال التشغيل الوكيلة".

وفيما يتعلق بتحسينات البرمجة، وهي واحدة من الابتكارات الرئيسية التي تروج لها OpenAI مع إصدار GPT-5، كان Hay وCriveti أكثر هدوءًا. حصل Criveti على إمكانية وصول إلى GPT-5 في حوالي الساعة 2 صباحاً من يوم الجمعة 8 أغسطس، فقال "نهضت من السرير". وقال "أسرعت إلى جهازي، وكنت أعمل طوال الليل، أجرب الموجِّهات، وأجرِّبه باستخدام أدوات مختلفة، وأجربه عبر بروتوكول التحكم في النماذج (MCP)". "وفي الصباح، كان عليّ أن أبدأ عملي اليومي، ووجدت أستخدم Claude Opus 4.1 مرة أخرى" مشيراً إلى نموذج البرمجة الرائد لشركة Anthropic. كان وضع Hay مشابهاً فيما يخص قدرة GPT-5 على أن يحل محل النماذج اللغوية الكبيرة التي يعتمد عليها في مهام البرمجة اليومية. "لقد كانت لدي آمال كبيرة، ولكنها لم تتحقق".