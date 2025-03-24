وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة مستقلة تعمل بمحركات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) ويمكنها تنفيذ إجراءات، واستخدام أدوات، والتفاعل مع البرمجيات، لم يعودوا مجرّد أدوات للإجابة عن الأسئلة. فقد بدأوا في العمل مثل زملاء العمل الرقمي.
قدمت NVIDIA مؤخرًا الذكاء الاصطناعيAI-Q وAgentIQ، وهو مخطط مصدر مفتوح جديد ومجموعة أدوات تهدف إلى مساعدة الشركات على نشر وكلاء متعددين في وقت واحد لمعالجة المشكلات المعقدة. وتم تصميم هذه الأدوات لتمكين الوكلاء من التفكير والتخطيط والعمل معًا عبر منصات البرامج. وتشير هذه الحركة إلى غزو NVIDIA بشكل أعمق للوكلاء، من خلال الانضمام إلى IBM، التي كانت بالفعل تعمل على تطوير أنظمة وكيلة للاستخدام التجاري من خلال منصة IBM watsonx Orchestrate.
تتيح IBM watsonx Orchestrate للوكلاء المصممين مسبقًا الاتصال بأكثر من 1500 أداة مؤسسية، مما يعمل على تبسيط المهام عبر الأقسام دون الحاجة إلى كود أو إصلاحات كبيرة للبرامج. وبذلك، يُعد هذا جزءًا من اتجاه أوسع في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، يركز على أنظمة قابلة للتوسع ومتكاملة، وقادرة على التعامل مع العمليات في العالم الحقيقي.
تقول Maryam Ashoori، مديرة أولى لإدارة المنتجات في IBM watsonx.ai، في مقابلة مع IBM Think، "إنها نافذة لجلب الأتمتة إلى كل ركن من أركان المؤسسة". "ويمكنك توصيل النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي بمهام سير العمل الحالية."
ويقع في قلب هذه التطورات مفهوم يُعرف باسم التنسيق متعدد العوامل - وهو نهج يعتمد على مبادئ من كل من هندسة البرمجيات والتعاون البشري. على عكس مساعدي الذكاء الاصطناعي السابقين، الذين صمموا لإتمام مهام فردية، تنسق الأنظمة المنسقة عدة وكلاء، كل منهم مسؤول عن وظيفة محددة. قد يقوم أحد الوكلاء باسترداد البيانات، وقد يقوم آخر بتحليلها، بينما قد يقوم وكيل ثالث بتلخيص النتائج وتوجيهها.
تصف مريم عاشوري أنظمة الوكيل كطريقة لربط النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بمهام سير العمل الحالية داخل المؤسسة، حيث يمكن التعامل مع كل جزء من المهمة بواسطة وكيل متخصص. "بسبب فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي وتعقيد مجموعة التقنية المتاحة اليوم، تبحث المؤسسات عن حلول جاهزة للاستخدام. تقول عاشوري "هذا ما يوفره هؤلاء الوكلاء". "يمكنك أن يكون لديك وكيل جاهز يتواصل مع واجهة برمجة تطبيقات (API)، ويتصل بـ SAP أو Workday، ويربط المهام معا لإنجاز العمل. لست بحاجة إلى أن تكون مطورًا — ما عليك سوى سحب البرنامج ووضعه وتكوينه وفقًا لاحتياجاتك ".
تقدم الأنظمة متعددة الوكلاء تحديات جديدة حول البنية والموثوقية وقابلية الملاحظة. هنا يأتي دور البنية التحتية مثل AI-Q من NVIDIA وIBM watsonx Orchestrate. فكلاهما يهدف إلى تزويد المؤسسات بسقالة يمكنها التوسع والتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة من دون البدء من الصفر.
لقد قدمت شركة IBM بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي منسقين في مجموعة من الصناعات غير الصناعية. وتقول Avid Solutions إنها قللت أخطاء المشاريع بنسبة 10% باستخدام أنظمة مماثلة. واستخدمت شركة Dun & Bradstreet، وهي شركة خدمات مالية، وكلاء الذكاء الاصطناعي لتقليل وقت مهام الشراء بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
وفي بعض الحالات ، يتم استخدام هؤلاء الوكلاء لأتمتة وظائف المكاتب الخلفية، مثل معالجة الفواتير أو توجيه الطلبات الداخلية. وفي حالات أخرى، يتم تطبيقها على العمليات الأمامية، مثل التعامل مع تفاعلات خدمة العملاء أو فحص المستندات بحثاً عن الامتثال التنظيمي.
ومع ذلك، فإن التقنية ليست مستقلة بشكل كامل. تظل الرقابة البشرية عنصرًا أساسيًا ، لا سيما في البيئات الحساسة أو الخاضعة للتنظيم. تقول عاشوري: “حتى الآن ، لم أرَ عملية تنفيذ واحدة لوكلاء قادرين على اتخاذ الإجراءات الصحيحة على مجموعة بيانات دون أي تدخل بشري”. “حجم العواقب المحتملة غير المرغوب فيها مرتفع”.
قد دفع هذا القلق الشركات إلى بناء أنظمة “إنسان في الحلقة”، حيث يقترح وكلاء الذكاء الاصطناعي إجراءات لكنها تتطلب موافقة بشرية قبل تنفيذها. ويمكن أن تساعد هذه البنية في التخفيف من المخاطر مع تحسين ثقة المستخدم أيضًا — وهو مجال درسته عاشوري على نطاق واسع.
تقدم NVIDIA، من خلال الذكاء الاصطناعي AI-Q وAgentIQ، بديلاً أكثر تركيزاً على المطورين، بهدف مساعدة الشركات على تصميم أنظمة متعددة الوكلاء يمكن تكييفها مع مختلف الاحتياجات التشغيلية. يعد AI-Q بنية مرجعية تدمج قدرات الحوسبة المتسارعة من NVIDIA وشراكات التخزين، إلى جانب أدوات برمجية مثل NeMo Retriever وخدمات NIM المصغرة ونماذج الاستدلال Llama Nemotron. AgentIQ، الذي تم إصداره كأداة مصدر مفتوح على GitHub، يوفر قابلية الملاحظة وضبط الأداء لوكلاء الذكاء الاصطناعي. كما يتيح ذلك التحليل الشخصي والتتبع—وهي ميزة تسعى إليها الشركات الباحثة عن الشفافية حول صناعة القرار.
تقول NVIDIA إن AgentIQ يندمج مع منصّات وأُطر عمل متعددة، بما في ذلك Agentforce من Salesforce، وRovo من Atlassian، وAzure AI Agent Service من Microsoft، وServiceNow. كما أنه يعمل مع LangGograph وCrewAI وLita، مما يسمح للمطورين بالعمل في بيئاتهم المفضلة.
تظل الثقة أحد أهم العوائق التي تحول دون تبني الذكاء الاصطناعي في بيئات المؤسسات. قبل عدة سنوات، شاركت عاشوري في تأليف ورقة بحثية بعنوان "هل نثق في الذكاء الاصطناعي؟" تناولت العوامل التي تؤثر على قدرة البشر على الثقة في صناعة الذكاء الاصطناعي للقرارات.
تقول عاشوري: "قد يكون من الجيد أن يقترح عليك الذكاء الاصطناعي مكانًا لطلب العشاء". "لكن عندما يتعلق الأمر بقرارات التوظيف، أو المراجعات القانونية أو تقييمات المخاطر المالية، يرغب الناس في فهم كيفية اتخاذ القرار — وأن يكون لديهم السلطة لتغييره."
يعالج AgentIQ هذا من خلال السماح لفرق تكنولوجيا المعلومات والامتثال بمراقبة نشاط الوكلاء في الوقت الفعلي، وتدقيق القرارات، وضبط الأداء بدقة. بالنسبة إلى العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية، فإن هذا المستوى من التحكم غير قابل للتفاوض.
على الرغم من الاعتماد المتزايد لأنظمة الوكلاء، لا تزال التحديات التقنية قائمة. وتشير Ashoori إلى التفكير والتخطيط كمجالات لا تزال فيها النماذج اللغوية الكبيرة اليوم أقل من مستوى البشر. وتقول: "وإذا كنت أريد أن أقترح إنجازًا واحدًا لا يزال بحاجة إلى الحدوث، فهو يتعلق بالمنطق وصناعة القرار." "النماذج اللغوية الكبيرة اليوم ليست صاحبة قرار. يمكنها التصرف واستحضار البيانات أو المعلومات، لكن قدراتها على التخطيط والاستنتاج تبقى قاصرة".
يتم بالفعل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات لأتمتة المهام الحساسة وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتُعد Visa واحدة من العديد من الشركات التي تستخدم AgentIQ لأتمتة العمليات الرئيسية. واستخدمت الشركة بتطبيق أدوات التحليل الخاصة بـ NVIDIA في تحليل رسائل التصيّد الإلكتروني، مما أتاح لها تحديد التهديدات والتعامل معها بسرعة، مع تقليل الحاجة إلى المراجعة اليدوية.
في هذه السيناريوهات، لا يكون الهدف هو استبدال الموظفين، بل توسيع قدراتهم، كما تقول عاشوري. تقول: "القيمة ليست في إبعاد الأشخاص". "إن أهم ما في الأمر هو السماح للأشخاص بالتركيز على القرارات، بينما يتولى الوكلاء التعامل مع بقية القرارات".
على الرغم من اختلاف IBM وNVIDIA في النهج — حيث يركز أحدهما على التكاملات سهلة الاستخدام، والآخر على أدوات المطورين المفتوحة — إلا أنهما يراهنان على مستقبل يمكن فيه لشبكات من وكلاء الذكاء الاصطناعي التعامل مع مهام متزايدة التعقيد.
تشير عاشوري إلى أن المؤسسات تختلف بشكل كبير في كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي، وتقول أن المرونة أمر بالغ الأهمية عند تصميم أنظمة وكلاء تتناسب مع مهام سير العمل الحالية.
وكما تقول Ashoori، لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي أبعد من حالات الاستخدام، تتجه العديد من الشركات إلى تنسيق الوكلاء المتعددين، سواء من خلال منصات الرمز المنخفض أو أنظمة مصممة خصيصًا. ومع ذلك، فإن التحول الموعود منذ فترة طويلة للذكاء الصناعي قد يعتمد بشكل أقل على نموذج واحد للأداء وأكثر من نموذج على مدى جودة عمل فرق الوكلاء ونظرائهم من البشر معًا.
ومع نضج التقنية، يقول المراقبون إن التركيز سيتحول من القدرة إلى التنسيق: التأكد من أن الوكيل المناسب يقوم بالمهمة الصحيحة في الوقت المناسب، وتحت الإشراف المناسب.
تقول عاشوري: "لا يزال هذا مبكرًا". "لكننا بدأنا نرى كيف يمكن للأنظمة الوكيلة أن تساعد المؤسسات على العمل بذكاء أكبر، وليس فقط بشكل أسرع."
