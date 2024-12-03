بعد عامين من ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي تقوم العديد من المؤسسات الإخبارية بتجربة الذكاء الاصطناعي، على أمل إعادة تعريف ما يمكن أن تبدو عليه تجربة الأخبار.
تؤمن Sara Beykpour بأن الذكاء الاصطناعي قادر على توفير مستوى أعلى من التخصيص والتفاعل. ولهذا السبب أطلقت رائدة الأعمال – والتي سبق لها العمل في Twitter وVine – تطبيق الأخبار Particle مؤخرًا، بالشراكة مع المؤسس المشارك Marcel Molina.
تقول Beykpour: "نحن منصّة لتجميع الأخبار تتضمّن روابط إلى مختلف المصادر التي تغطي القصة نفسها". "ولا نقوم بتلخيص كل مقالة على حدة".
يركّز Particle على القصص بدلًا من المقالات المنفردة، ليقدّم للمستخدمين أكثر من منظور حول الموضوع نفسه. تضيف: "ما يفعله Particle هو أنه يطالع الأخبار من شتّى المصادر، ثم يقدّم لك ملخّصًا متماسكًا للقصة، فيُبنى كل شيء حول القصة ذاتها وليس حول مقال واحد، ويعرض لك زوايا نظر متعدّدة عن الموضوع نفسه".
يضم التطبيق علامتي تبويب: تتيح الأولى تخصيص الموجز الإخباري للتركيز على الأخبار التي تهمّك، بينما تعرض الثانية القصص التي تشغل حيّز الحديث الأكبر بين المستخدمين.
ومع ذلك، تشير Beykpour إلى أن التطبيق حريص على ألا يسمح للمستخدمين بالانغلاق داخل فقاعة رأي واحدة؛ فبالنسبة للقصص السياسية مثلًا، يحرص Particle على تنويع المصادر.
إذا أردت أن تقتصر خلاصتك الرئيسية على المحتوى الترفيهي فقط، فهذا قرارك أنت. وتضيف: ما نوليه أهمية حقيقية هو أنه في القصص ذات البعد السياسي نحرص على تنويع المصادر، بحيث يحصل المستخدم دائمًا على صورة أوسع وأكثر توازنًا.
من المؤكد أن التخصيص ليس جديدًا بالنسبة إلى مجمّعي الأخبار. تمزج أخبار Apple بين التنسيق البشري والخوارزمي. أُسست Artifact على يد مبتكري Instagram، وكانت تستهدف تخصيص تجربة الأخبار للجمهور الأصغر سنًا قبل أن تغلق في وقت سابق من هذا العام، ورغم تخصيص تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فقد تم دمجها في تطبيق Yahoo news.
تقول Beykpour: "نحن نحب جميع هذه التطبيقات". نركّز على تطوير تطبيق يجعل متابعة الأخبار أمرًا يسيرًا على المستخدمين. "وجزء من ذلك هو عرض الطيف السياسي لأي قصة بأبسط صورة ممكنة." "لكن هذا مجرد جزء واحد من صورة أكبر تشمل مزايا أساسية أخرى، مثل التركيز على القصص، والتخصيص، وتقديم الملخصات، وطرح الأسئلة، وسائر الإمكانات التي يقدّمها تطبيق Particle."
تُبرز Robyn McRae، نائبة الرئيس العالمية للوسائط المدفوعة وأتمتة التسويق في IBM، قيمة عرض وجهات نظر مختلفة، مستشهدة بالنشرة الإخبارية "The Flip Side": "أجد أنه من المفيد عندما تعرض القصة الجانبين في موضوع ما أو قضية بعينها."
أصبح الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة محورًا رئيسيًا لاهتمام المؤسسات الإخبارية، إذ استحدث العديد من الناشرين أدوارًا أو فرقًا مخصّصة للذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التحريرية لديهم (كما هو الحال في "The New York Times" وHearst، على سبيل المثال). وفي الوقت نفسه، أبرمت OpenAI شراكات مع عدد من كبار الناشرين في الولايات المتحدة وحول العالم، من بينهم Condé Nast وAxel Springer وLe Monde وThe Atlantic، لتوفير محتوى صحفي داخل منتجات OpenAI.
ومع تطوّر التجارب الإخبارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من المتوقّع أن تتغيّر تجربة البحث هي الأخرى. وتختبر شركات مثل Perplexity دمج الأخبار في محرّكات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يتمكّن المستخدمون من الوصول إلى أحدث الأخبار من مصادر موثوقة. وقد تجسّد ذلك عمليًا في مركز Election Information Hub الذي أطلقته الشركة مؤخرًا، بالتعاون مع وكالة Associated Press والمنظمة غير الربحية Democracy Works. وفي صيف العام الماضي، أطلقت الشركة أيضًا برنامج شراكة مع الناشرين يتيح لهم تقاسم الإيرادات عند الاستشهاد بمحتواهم، فضلًا عن منحهم إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها.
حتى مع تزايد اعتماد البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لا تزال كثير من الإمكانات المتاحة في هذا المجال غير مستغَلّة، وفقًا لما يقول Chris Hay، المهندس المتميز في IBM.
ويوضح قائلاً: "ستحتاج الأخبار إلى تجربة واجهة المستخدم المخصصة". "إذا فكرتُ في قائمة تضم 20 خبرًا يهمني، أريد قائمة بطريقة مرئية وجميلة ... لا أريد حمولة كبيرة من النصوص؛ أريد أن أرى تصفحًا سريعًا. هذا هو التحدي: كيفية حل قابلية التصفح ضمن تجارب البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وهذا ما سيؤدي إلى تعطيل البحث".
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.