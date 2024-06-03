تم إصدار النسخة الثانية من استراتيجية الأمن الإلكتروني الوطنية وخطة التنفيذ.

في مارس 2023، أصدرت الإدارة الأمريكية أول خطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني (NCSIP). وقد تم تقديم هذا كخطة عمل حكومية تتألف من 27 هدفًا استراتيجيًا، مع إعطاء الأولوية للمبادرات الحيوية لحماية الأمن الوطني من التهديدات الإلكترونية المستمرة.

مؤخرًا، تمت إضافة 31 مبادرة إلى هذه الخطة، وتم تحديد عدد من الوكالات الفيدرالية لتولي قيادة هذه الجهود مستقبلًا.