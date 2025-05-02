LlamaCon: تحية Meta مفتوحة المصدر إلى المطورين

يشير خبراء IBM إلى أن هذا الإعلان يوضّح بجلاء أن Meta تولي تجربة المطوّر اهتمامًا كبيرًا. ووفقًا لما ذكره نائب رئيس Llama Manohar Paluri وباحثة Llama Angela Fan، يتمثّل الهدف في إيجاد أسرع وأسهل طريقة للبناء باستخدام Llama، مع توفير السرعة بالطبع، ولكن أيضًا قدر كبير من المرونة. إذ يمكن للمطوِّرين تخصيص النماذج بالكامل، ونشرها في أي مكان، من دون الحاجة إلى القلق بشأن تقيدهم بمزوّد واحد. تتولى Meta إدارة البنية التحتية وعمليات الاستدلال، بحيث تتمكّن الفرق من التركيز على عملية التطوير نفسها.

يقول Jacob Ben-David، المدير العالمي لأعمال السحابة والذكاء الاصطناعي في Red Hat، في مقابلة مع IBM Think: "تقوم Meta فعليًا بفتح نموذجها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وهذه طريقة أخرى لجعله متاحًا للعامة وأكثر سهولة في الوصول". "قبل ذلك، كان عليك إما تشغيله محليًا ومعرفة كيفية التفاعل معه، أو استخدام مزوِّد خدمات استضافة مثل Groq. لقد كنت أستخدم بعض نماذج Llama عبر واجهة برمجة التطبيقات من خلال الاتصال بخدمة GroqCloud، التي كانت تستضيف إصدارًا محدودًا من Llama. "أما الآن، فهم يطرحونه بشكل كامل، وأرى أن ذلك يوفّر للمطورين مستوى أعلى بكثير من سهولة الوصول."

كما تم إصدار تكامل Llama Stack مع IBM حديثا. وستعمل Red Hat شريكًا في هذا التكامل، مما يسهل نشر Llama في بيئات المؤسسات.

كتب Armand Ruiz، نائب رئيس منصة الذكاء الاصطناعي في IBM، على LinkedIn: "أنا سعيد جدًا لرؤيتهم يبنون نظامًا بنائيًا حقيقيًا للمطورين حول Llama". "في سوق الذكاء الاصطناعي اليوم، لا يكفي مجرد نشر نماذج على Hugging Face. ولخلق قوة جذب حقيقية، وميزة تنافسية دفاعية (MOAT)، وقدرة عالية على الاحتفاظ بالمستخدمين (stickiness)، تحتاج إلى منصات وأدوات ومجتمع؛ وهذا بالضبط ما تفعله Meta".

وأخيرًا، تحدّث الرئيس التنفيذي لشركة Meta، Mark Zuckerberg عن نسخة خفيفة الوزن من Llama، مع التركيز على تقنية التقطير (distillation) في مقابلاته مع Ali Ghodsi، الرئيس التنفيذي لشركة Databricks وSatya Nadella، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft .

ويشير Shobhit Varshney، الشريك الأول ونائب الرئيس في IBM Consulting، في مقابلة مع IBM Think، إلى أن "ذلك ينسجم أيضًا مع مسار IBM في تطوير نماذج صغيرة ومتخصِّصة في مجالات محددة".