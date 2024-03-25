هل يمكن للغات البرمجة الآمنة للذاكرة القضاء على 70% من ثغرات الأمان؟

تحدث أخطاء الذاكرة عندما يكتب المبرمج تعليمات برمجية تتسبب في مشكلة متعلقة بالوصول إلى الذاكرة. وغالبًا ما ترتبط هذه الأخطاء بتجاوز سعة المخزن المؤقت (buffer overflow) أو بالمؤشرات المعلّقة (dangling pointers). وباستخدام لغات برمجة آمنة للذاكرة مثل Rust وGo وJava وSwift وPython، لا يمكن للمطورين كتابة تعليمات برمجية تؤدي إلى أخطاء ذاكرة، لأن هذه اللغات تتضمن خصائص مضمّنة مثل أمان الذاكرة وأمان الأنواع. وعندما يكتب المطوّرون تعليمات برمجية بلغات غير آمنة للذاكرة مثل C و++C، فقد يكتبون دون قصد تعليمات برمجية تتسبب في حدوث أخطاء في الوصول إلى الذاكرة. وبدلًا من رصد هذه الأخطاء أثناء وقت التحويل البرمجي أو وقت التشغيل، كما يحدث في اللغات الآمنة للذاكرة، قد تتسرّب هذه العيوب إلى الإصدار النهائي من البرنامج وتتسبب في مشكلات أمنية.

بينما يركّز الأمن السيبراني غالبًا على الاستجابة للتهديدات، يبدأ تقليل المخاطر من خلال اعتماد ممارسات تقلّل من أخطاء التعليمات البرمجية التي قد تسبّب مشكلات أمنية. أشارت Google إلى أن 70% من الثغرات الأمنية الخطيرة هي في الواقع مشكلات متعلقة بأمان الذاكرة. وغالبًا ما تكون لغات البرمجة الشائعة مثل C و++C سببًا للعديد من هذه المشكلات، وخاصةً بسبب أخطاء المؤشرات.

إن استخدام لغة برمجة آمنة للذاكرة يقلّل بدرجة كبيرة، وربما يقضي تمامًا، على الثغرات المرتبطة بأمان الذاكرة. وهذا بدوره يقلّل من مخاطر الأمن الإلكتروني في التعليمات البرمجية النهائية. وبالإضافة إلى تحسين مستوى الأمان، تسهم اللغات الآمنة للذاكرة أيضًا في تقليل حالات التوقف المفاجئ للتطبيقات، وتمكّن المطوّرين من زيادة الإنتاجية لأنهم لا يضطرون للتركيز على مشكلات إدارة الذاكرة.