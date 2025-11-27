لا تعد هندسة العمليات، بل أعد تصورها: رؤى من قمة BIAN المصرفية 2025

قال Shanker Ramamurthy، الشريك الإداري في IBM للبنوك العالمية والأسواق المالية، مخاطبًا الجمهور المنصت باهتمام في قمة BIAN المصرفية التي عُقدت الأسبوع الماضي في شيكاغو: "عندما تنهار المؤسسات المالية—وهو ما يحدث كل 15-20 عامًا—تكون هناك أزمة عالمية ما." وقال إن السبب الأساسي لهذه الانهيارات عادة ما يكون واحدًا: "تكشف التقلبات الدورية في السوق والأزمات المصرفية عن التحدي الرئيسي للعمل المصرفي الحديث: تحقيق التوازن بين النمو وكفاءة التكلفة وإدارة المخاطر. إن أصعب اختبار، والاختبار الأكثر أهمية، هو إدارة المعضلة المصرفية الثلاثية—في وقت واحد." ومن ثَمَّ، تابع قائلاً، لكي تنجح الشركات المالية اليوم، "نحتاج إلى التوقف عن إعادة هندسة الوضع الراهن والبدء في إعادة تصور نموذج العمل.ي لم يعد النجاح يقتصر فقط على امتلاك الإستراتيجية الصحيحة، بل يتعلق بإطار العمل التنفيذي المستخدم لتقديم حلول للمستقبل."
ولتحقيق هذه الغاية، أوضح Ramamurthy، أن شركات الخدمات المالية تحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية رؤيتها للعلاقة بين مكاتبها الأمامية والوسطى والخلفية. "حاليًا، يتركز ثلثا استثمارات مجال التكنولوجيا في المكاتب الوسطى والخلفية. نحتاج إلى قلب هرم الاستثمار من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنية الأسية وإعادة توجيه التركيز إلى الأمور الأكثر أهمية: القنوات والعملاء والشراكات".
وأوضح أن الإستراتيجية "تشبه أكل الفيل دفعة واحدة"، بدلاً من تناوله لقمة تلو الأخرى كما هو شائع: يجب أن يكون متوازيًا من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام. وقال في القمة: "لقد انتهى عصر تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لإستراتيجية الأعمال فحسب". "اليوم، التقنية هي من توجه الإستراتيجية—أو على الأقل—تؤثر عليها. لا نستطيع تحديث الخدمات المصرفية على أقسام: يجب أن يحدث التحول من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام في الوقت نفسه. التكنولوجيا ليست أداة أو وظيفة دعم؛ بل إنها أصبحت مشابهة للأعمال أكثر فأكثر."
إن أكبر تأثير للذكاء الاصطناعي التوليدي في النظام البنائي للخدمات المالية هو تأثيره على دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، وفقًا لما قاله Ramamurthy. لكنه أكد أن: "الأمر لا يتعلق باستبدال دورة حياة تطوير البرمجيات. بل بتحسينها. يتعلق الأمر بوجود البشر في المكان المناسب في الوقت المناسب، بمعلومات عالية الجودة. إنه لا يحل محل أي شخص ". بل إن أدوات الذكاء الاصطناعي—وخاصة الذكاء الاصطناعي الوكيل—ستسمح للفرق بإعادة توزيع العمل بطريقة تزيد من قيمة الأعمال إلى أقصى حد. قال Ramamurthy: "في السيناريو المثالي، سيتحول 80% من العمل إلى التصميم البنية وتخطيطها"، بينما تعمل العناصر الوكيلية على تسريع البرمجة وتولي العمل الشاق.
كان أحد المواضيع الرئيسية التي طُرحت في مؤتمر BIAN هو المفارقة التي تكمن في صميم قطاع الخدمات المصرفية الحديث. حتى أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية تطورًا تفشل عندما تظل المؤسسات تركز على شؤونها الداخلية. وقد اتضح هذا الأمر جليًا خلال جلسة حول ورقة بحثية حديثة لشركة IBM بعنوان " مشكلة 94% من الخدمات المصرفية الأساسية. قدم الجلسة Saket Sinha وConnor Loessl، الشريك الأول والشريك المساعد في قطاع الخدمات المصرفية والأسواق المالية العالمية في IBM Consulting.
الرقم المذكور في العنوان يوضح كل شيء: قال 94% من أصل 700 من قادة الأعمال على مستوى العالم، المشمولين بالاستطلاع، إن بنوكهم متأخرة عن الجدول الزمني لتحديث النظام الأساسي. وفقًا للبحث، وبما يتوافق مع تجربة IBM في العديد من الأسواق، تحدث التأخيرات بسبب تحديات الميزانية؛ والاستهانة بتعقيد الأنظمة القديمة ومقاومة المؤسسة للتغيير.
ولكن كما أوضح Sinha، فإن المشكلة الأعمق ليست تقنية؛ بل إستراتيجية. وقال في القمة إن "النوايا الحسنة كانت موجودة دائمًا". "ما كان مفقودًا هو إدراك أن برامج التحديث هذه ناتجة عن التركيز على الشؤون الداخلية." لم يكن العميل محور التركيز الأساسي". وقال إن المديرين التنفيذيين غالبًا ما يفترضون أن تحسين الكفاءة الداخلية سيؤدي تلقائياً إلى تجربة أفضل، لكن نادرًا ما تسير الأمور على هذا النحو. وأشار Sinha إلى أن العملاء لم يعودوا يتفاعلون مع البنوك بالطريقة التقليدية. إنهم يعيشون في النظام البنائي الرقمي الذي شكلته تطبيقات نمط الحياة وتجارب السوق والمدفوعات الفورية والخدمات المالية المدمجة. وقال إنه لتصميم منصة أساسية حديثة، يجب أن تبدأ البنوك بالتركيز على واقع عملائها الفعلي، بدلاً من التركيز على صوامع المنتجات أو مهام سير العمل الداخلية.
ثم ناقش Sinha ثلاث عمليات تحول لعملاء شركة IBM حيث أدى هذا التحول من الخارج إلى الداخل إلى تغيير النتيجة تمامًا. كان أولها بنك الدولة الهندي (SBI)، أحد أكبر عملاء IBM في مجال الخدمات المصرفية العالمية.
قال Sinha إن البنك يقود بعضًا من أكثر التحولات المدهشة التي تركز على العميل، ويطرح السؤال: "كيف يمكننا أن نندمج بطريقة طبيعية في الحياة اليومية للجيل التالي من العملاء؟" كان الجواب هو تطبيق YONO، وهو اختصار إلى "أنت تحتاج إلى واحد فقط". قرر بنك الدولة الهندي (SBI) البدء باحتياجات الحياة اليومية للعملاء ثم دمج الخدمات المالية في تلك المسارات. جمعت منصة YONO الخدمات التي تتطلب عادةً العديد من التطبيقات، مثل:
وقال في الجلسة: "لقد جعلوا أدوات الدفع الصادرة عن البنوك جزءًا طبيعيًا من نمط الحياة اليومي". "كانت النتيجة استثنائية: أكثر من 60 مليون مستخدم نشط شهريًا. ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي في تحقيق القيمة. نمو هائل في الإيرادات غير القائمة على الفائدة. أحد أوائل التطبيقات الفائقة الحقيقية لنمط الحياة الحقيقي في مجال الخدمات المصرفية العالمية. لقد نجح بنك الدولة الهندي (SBI) لأنها بدأت بالاهتمام بالعملاء بدلاً من إعادة كتابة التعليمات البرمجية."
المثال الثاني هو بنك DBS وتطبيقه للأجهزة المحمولة PayLah! وبعد سنوات من تشغيل برامج التحول في الأنظمة الأساسية، أدركت DBS الفوائد التي جنتها من التحول إلى تبني إستراتيجية تركز على العملاء وتضع نمط الحياة أولاً. لقد أطلقوا عرضًا متكاملاً للشراء والبيع مباشرةً في تطبيق PayLah!. تشمل تجربة العملاء المعروضة ما يلي:
هنا، لم يكن مسار الدفع هو الميزة الرئيسية. لقد وفر التطبيق دعمًا خفيًا لمسارات نمط الحياة. بحسب Loessl، حقق PayLah! تأثيرًا ملموسًا، مثل زيادة بنسبة 50% في نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (وهو مؤشر مهم للصحة المالية للشركة وإمكانات نموها)؛ وملايين المستخدمين النشطين في جميع أنحاء سنغافورة والنمو الواضح في التفاعل الرقمي وغير المرتبط بالفروع.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
المثال الثالث كان بنك Banco Bradesco في البرازيل، أحد أكبر البنوك في البلاد وشريك مهم آخر لشركة IBM. وبدلاً من التركيز فقط على التحديث الأساسي، نظر بنك Bradesco إلى احتياجات عملائه واختار بعناية شريحة من قاعدة عملائه لمساعدته على الازدهار في الاقتصاد الزراعي. أدى ذلك إلى ظهور E-agro، وهو السوق الرقمي والنظام البنائي للمزارعين والموردين والمشترين ومقدمي الخدمات. بدعم من IBM، أنشأ Bradesco منصة تضمنت:
كان التأثير كبيرًا. وأشار Sinha إلى أن Bradesco يشهد توسعًا كبيرًا في منتجاته المالية؛ واكتسب عملاء جددًا ورؤية مستقبلية للطلب والعرض المتعلق بسلسلة القيمة الزراعية.
وقد حقق نظام E-agro نتائج مبهرة للغاية بالنسبة لشركة Bradesco، وفقًا لما قاله Sinha، مثل تعزيز المشاركة الرقمية في الأسواق الريفية وشبه الحضرية، والأهم من ذلك، نموذج إيرادات جديد يعتمد على اقتصاديات السوق بدلاً من مبيعات المنتجات التقليدية.
وقد أشار Sinha إلى الرؤى المشتركة وراء كل هذه الأمثلة: "تحويل الأنظمة الأساسية القديمة أمر لا بد منه، لكن لا تغفل عن احتياجات عملائك". "التحولات الأساسية التي تركز على الأنظمة الداخلية لا تنجح في تقديم القيمة. إنها دوامة لا تنتهي، فبحلول الوقت الذي يبدو فيه أنك وصلت إلى خط النهاية، ستتجاوز احتياجات العميل قدراتك. ركز بدلاً من ذلك على وضع العملاء وأسلوب حياتهم أولاً، ثم يمكنك تضمين البنك في هذا النظام البنائي. لا يقتصر التحول على تسهيل تفاعل عملائك معك فحسب. ماذا لو لم يرغب العملاء في التفاعل مع منتجاتك أو شرائها؟ لن يكون للاستثمارات بمليارات الدولارات أي فائدة. بدلاً من ذلك، ركّز على ابتكار منتجات وخدمات تهدف إلى مساعدة عملائك على عيش نمط حياتهم وتبنّي منتجاتك لأنها تساعدهم بسلاسة في حياتهم."
وفقًا لما قاله Sinha، تفسر هذه الرؤى مشكلة 94% من الخدمات بأكملها. وقال إن البنوك تعاني لأنها تبدأ بالأنظمة الأساسية بدلاً من البدء بالاهتمام بالعملاء. يتسارع التحديث الحقيقي عندما تقوم البنوك بما يلي:
وأوضح سينها أن SBI مع YONO، وDBS مع PayLah! وBradesco مع E-agro قد حققوا تحسينات ملموسة في القيمة ونمو العملاء وتوسيع الأصل ونطاق النظام البنائي لأنهم قاموا بهذا التحول.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).