هل هناك مستقبل للذكاء الاصطناعي القابل للارتداء؟

الإجابة المختصرة هي نعم.
في المؤتمر العالمي للكمبيوتر المحمول، كشفت Lenovo عن حلقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين التدوير والتكبير/التصغير والتفاعل مع البيئات ثلاثية الأبعاد على أجهزة الكمبيوتر المحمول ثلاثية الأبعاد الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه، قامت Google وSamsung بمعاينة سماعة الرأس XR الخاصة بهما، Project Moohan، القادرة على تشغيل Gemini والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، هناك نظارات تحل محل هاتفك، ودبابيس تجلب الذكاء الاصطناعي إلى حياتك اليومية بدون شاشة، والعديد من الأجهزة القابلة للارتداء المبنية على وعد جلب الذكاء الاصطناعي إلى الملايين قد فشلت فشلاً ذريعًا على مدى السنوات الماضية. هل السوق محكوم عليه بالفشل؟
يقول Ash Saulsbury، رائد أعمال شغل مناصب تنفيذية في Apple وMicrosoft وFacebook، في مقابلة حديثة مع IBM Think: "هناك سوق واسع لأجهزة الذكاء الاصطناعي."
ويعتقد Saulsbury أن أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها شركات أجهزة الذكاء الاصطناعي هو عدم التفكير بعمق كافٍ في شعور الناس عند ارتدائها. ويقول: "لا أحد يريد أن يرتدي شيئًا ما يجعله يبدو أكثر غباءً أو قبحًا أو يجعل عمله أكثر صعوبة."
ويقول أيضًا Saulsbury إن المستخدم وحالة الاستخدام يجب أن يكونا في صميم أي تصميم منتج، خاصةً في مجال واعد مثل أجهزة الذكاء الاصطناعي، حيث تبدو العديد من المفاهيم مثيرة نظريًا لكنها ليست دائمًا كذلك في التطبيق العملي.
ويقول أيضًا: "إن حالة الاستخدام هي التي تصنع المنتج". "إن الأمر لا يتعلق بالمنتج. ولا يتعلق بالتقنية. "إن الأمر لا يتعلق بالتقنية أبدًا."
كما يقول Gregory Thomas، مدير مركز أبحاث التصميم في جامعة كانساس، في مقابلة، في هذه المرحلة المبكرة، قد تكون الحجة الأقوى للذكاء الاصطناعي القابل للارتداء في سوق B2B. ويشرح Thomas: "إن الأجهزة القابلة للارتداء مهمة جدًا، خاصةً في الرعاية الصحية حيث يجب أن تكون سلسة." "لا يريد المرضى أن يشعروا بأنهم محاصرون أو مثل خنازير غينيا".
استكشف Thomas في عمله الأجهزة الذكية في السيارات، وكيف يمكن للتقنيات الجديدة تمكين التشخيص وعلاج المرضى في المناطق الريفية في كانساس. "لقد نظرنا إلى الأشياء التي تعمل بشكل جيد بالنسبة لنا. وهناك تقنية واعدة تسمح بدمج أجهزة الاستشعار في القماش. لذا فإن قميصي، أو بلوزتك، يمكن أن يكون محملاً بأجهزة استشعار تراقب معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والعناصر الحيوية الأخرى بينما يكون المريض مستلقيًا على السرير. وإن الأجهزة القابلة للارتداء لها مستقبل مذهل إذا تم دمجها بالتقنيات المناسبة، مثل معالجة اللغة."
عندما أعلنت Humane عن دبوس الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء قبل عامين، وعدت بأن يكون "رفيقًا ذكيًا" يحرر المستخدمين من الشاشات باستخدام التحكم الصوتي وعرض المعلومات على راحة اليد. ولكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. شارك في تأسيس Humane اثنان من القادة السابقين في Apple، وحصل جهاز Ai Pin (دبوس الذكاء الاصطناعي) على مراجعات ضعيفة عند إطلاقه في بداية العام الماضي، وأعلنت الشركة مؤخرًا أنه تم الاستحواذ عليه جزئيًا من قبل HP. ومع ذلك، يقول Thomas إنه رأى على الفور حالات استخدام محتملة للتكنولوجيا - مثل مساعدة الممرضات في المهام الإدارية.
يقول Thomas: "إن الأجهزة القابلة للارتداء لها مستقبل مذهل إذا تم دمجها مع التقنيات المناسبة." "ويُعد الذكاء الاصطناعي، بالطبع، هو المحرك لكل شيء، لذا يجب أن يكون مدمجًا بعمق. "لا يوجد نقص في ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله."
