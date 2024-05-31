كيف أثر الأمر التنفيذي 14028 في الأمن السيبراني الفيدرالي حتى الآن؟

أصدرت هيئة المحاسبة الحكومية الأمريكية مؤخرًا تحديثًا حول مستوى التقدم في تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 14028، المعني بتعزيز الأمن السيبراني للولايات المتحدة.

في عام 2021، حدّد البيت الأبيض 55 متطلبًا للقيادة والرقابة كان لا بد من استيفائها لتحسين الأمن السيبراني في أنظمة تقنية المعلومات الفيدرالية، على أن تلتزم جميع الأنظمة بتحقيق المستوى المعياري المحدد أو تجاوزه. وقد أوضح الأمر التنفيذي رقم (14028) بشأن تحسين الأمن السيبراني للأمة دوافع هذا المتطلب، مشيرًا إلى أن "منع الحوادث السيبرانية واكتشافها وتقييمها ومعالجتها يُعد أولوية قصوى وضرورة أساسية للأمنين الوطني والاقتصادي".

أضاف الأمر التنفيذي (EO) أن استكمال هذه المتطلبات أمرٌ أساسي، إذ ينبغي للحكومة أن تقود بالقدوة لتشجيع القطاع الخاص أيضًا على الحد من مخاطر الاختراقات والهجمات السيبرانية.

وحدّد الأمر التنفيذي الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المتطلبات، وهي: وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST)، ومكتب الإدارة والميزانية (OMB).

ركزت المتطلبات الرئيسية لهذا الطلب على حلول الأمن السيبراني بما في ذلك: