يمكن للمؤسسات إطلاق العنان للإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي عند تطبيقه بالشكل الصحيح 

بعد ثلاث سنوات من ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطرح الصناعات الإبداعية سؤالًا محوريًا: هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حليفًا وليس تهديدًا؟ في ظل دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تشكيل الطريقة التي تتحول بها الأفكار إلى واقع، يسارع الفنانون والعلامات التجارية معًا إلى تحديد ملامح الإبداع المسؤول والأخلاقي. في قمة Artist and the Machine Summit التي عُقدت الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس، اجتمع الفنانون والعلامات التجارية والتقنيون لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي أن يعزّز الإبداع البشري، لا أن يحلّ مكانه.

بالنسبة إلى ElevenLabs، يعني هذا تأمين اتفاقيات الترخيص لتدريب نموذج الموسيقى الخاص بها وإطلاق مولّدات موسيقية آمنة للاستخدام التجاري. أما بالنسبة إلى Adobe، فالإجابة واضحة، فقد أطلقت الشركة مؤخرًا Adobe Firefly Foundry بهدف أساسي: وضع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة والمحمية بحقوق الملكية الفكرية بين أيدي الشركات.

تُعَد هذه خطوة أساسية للمؤسسات التي قد تكون حذرة بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الملكية الفكرية. جميع البيانات التي تم استخدامها في تدريب نموذج Firefly من Adobe كانت خاضعة لترخيص رسمي من الشركة. تقول Hannah Elsakr، نائبة الرئيس لدى Adobe لقطاع مشاريع الأعمال الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم، خلال المؤتمر الذي حضره IBM Think: "هذا يعني أن المُبدع قد حصل على الإذن. كان ذلك مهمًا للغاية بالنسبة لنا؛ لأن تراثنا بأكمله يتعلق بالمجتمع الإبداعي".

قالت Elsakr إنه عندما قدَّمت Adobe برنامج Photoshop قبل عقود، فعلت ذلك بالتعاون مع أبرز الفنانين مثل David Hockney.والآن، يشهد الذكاء الاصطناعي تحولًا تقنيًا هائلًا آخر يجلب معه فرصًا جديدة. وتُضيف: "نستطيع الانتقال من فكرة إبداعية أو ملخص تسويقي إلى الأصول النهائية في وقت أقصر بكثير".