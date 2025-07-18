DeepSeek يتجه نحو العالمية، والذكاء الاصطناعي يأخذ منحىً محليًا

في الأيام التي تلت إصدار DeepSeek-R1، أثار الكثيرون مخاوف بشأن ما إذا كانت الشركة قد أحصت وأبلغت بدقة عن التكاليف الكاملة، وليس فقط تكلفة تدريب النموذج شبه النهائي، وأي المكونات التي استخدمتها ومن أي الشركات. بعبارة أخرى، هل فعلوا شيئًا ثوريًا حقًا، أم أنه كان مزيدًا من التقدم التدريجي؟

بعضهم، مثل Kaoutar El Maghraoui، عالمة الأبحاث الرئيسية في IBM، تشعر أن الابتكار الحقيقي ربما كان ما تسميه "الكفاءة المعمارية" أو الجمع بين تقنيات تشمل "مزيج الخبراء، واستراتيجية التعلم المعزز، والتصميم المشترك بين الأجهزة والبرامج، وحيل التحسين المتنوعة الأخرى. وقالت في مقابلة حديثة مع IBM Think "إنه في الأغلب تطبيق ذكي وفعال لتقنيات موجودة بالفعل".

ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن DeepSeek-R1 غيَّر المشهد العالمي الذكاء الاصطناعي بعدة طرق رئيسية. أولاً، افترض الكثيرون أن شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية لديها "ميزة يصعب التغلب عليها" أو تفوق يكاد يكون من المستحيل تعويضه، بيد أن DeepSeek دحضت هذا الافتراض حيث خفضت الحاجز أمام المطورين والشركات الأصغر للوصول إلى الأدوات اللازمة لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة لديها.

وقال Abraham Daniels، مدير المنتجات التقنية الأقدم في IBM، في مقابلة: "يتمتع المطورون والمستخدمون الآن بإمكانية الوصول إلى نفس نوع القدرات التي يوفرها نموذج o1 الخاص بـ OpenAI، ولكن بجزء بسيط من التكلفة".

كان لنشر DeepSeek نماذجها كمصدر مفتوح دور محوري في رفع مستوى إمكانية الوصول. قال Anthony Annunziata، مدير استراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوحة في IBM وتحالف الذكاء الاصطناعي: "لقد شهدنا زيادة في الاهتمام بالمصادر المفتوحة منذ DeepSeek والمساهمة في تحالف الذكاء الاصطناعي". AI Alliance (تحالف الذكاء الاصطناعي) هي شبكة دولية من الشركات ومجموعة تعمل على إنشاء الذكاء الاصطناعي المفتوح والآمن، أسسها كل من IBM وMeta.

قال Annunziata: "في جميع أنحاء أوروبا، وفي فيتنام والهند واليابان، لديك كل هذه الشركات الإقليمية للذكاء الاصطناعي التي تريد التأكد من احتفاظها بالسيطرة السيادية على ذكائها الاصطناعي - أي أنها تستطيع تشكيله بالطريقة التي تريدها لتناسب احتياجاتها الثقافية والمجتمعية والاقتصادية، والتي تختلف عن الولايات المتحدة وأماكن أخرى".

حماية البحث في الذكاء الاصطناعي المحلي تأتي على رأس أولوياتنا. قالت El Maghroui: "هناك دفع حقيقي نحو السيادة الرقمية حيث تحاول الحكومات معرفة كيفية تجنب التأثير الأجنبي الذكاء الاصطناعي الأجنبي."

إن إنشاء النماذج اللغوية الكبيرة القائمة على اللغات المحلية يحفز العديد من رواد الأعمال. قال Li: "الذكاء الاصطناعي يتجه في هذا الاتجاه حيث، كمرفق الخدمات، ترغب كل دولة أو منطقة في أن يكون لها نموذج لغوي خاص بها على الأقل ليكون لها رأي في التأثير على السلوك."

على سبيل المثال، أصدرت اليابان مؤخرا قانون الترويج الذكاء الاصطناعي لدعم الترويج لهذه التقنية بشكل ملحوظ. في أواخر يونيو الماضي، أطلق تحالف الذكاء الاصطناعي فرعًا جديدًا في اليابان للتركيز على مجالين يحظيان باهتمام كبير من رواد الأعمال المحليين: سيادة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في التصنيع. ومن ثم، تلعب اللغة دورا كبيرا في التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي للفرد، ففي أواخر عام 2024، على سبيل المثال، اجتمع مجموعة من أكثر من 1500 باحث من الأوساط الأكاديمية والصناعة مع بعضهم لتطوير نماذج لغوية يابانية قوية ومنفتحة.

كما أن العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية ورواد الأعمال يعطون الأولوية للمصالح الاقتصادية المحلية. في حالة اليابان، تطوِّر العديد من الشركات التي انضمت إلى تحالف الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Mitsubishi Electric وPanasonic، نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة للتطبيقات التصنيعية والصناعية، وهي شريحة كبيرة بشكل خاص من اقتصاد اليابان.