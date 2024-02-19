قانون المرونة الإلكترونية في أوروبا: إعادة تعريف المصدر المفتوح

وسط مشهد تهديدات متزايد تعقيدًا، نجد أنفسنا عند مفترق طرق يلتقي فيه القانون والتكنولوجيا والمجتمع. وعلى هذا النحو، أصبحت المرونة الإلكترونية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي جوهرها، تعني المرونة الإلكترونية الحفاظ على الوضع الأمني رغم الأحداث السيبرانية السلبية والقدرة على توقع مثل هذه الحوادث، والصمود، والتعافي منها، والتكيف معها.
بينما يتم تقديم لوائح جديدة لخصوصية البيانات مثل GDPR وHIPAA وCCPA بشكل أكثر تكرارًا من أي وقت مضى، هل تعلم أن هناك تشريعات جديدة تعالج بشكل خاص المرونة الإلكترونية؟
أدى التعديل الأخير الذي أجراه الاتحاد الأوروبي على قانون التعديل الإلكتروني (CRA) إلى حدوث تداعيات في عالم التكنولوجيا. وقد اقتُرح القانون في سبتمبر 2022 وتوصل إلى اتفاقية سياسية مع تعديل مثير للجدل في ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكنه اتخذ منعطفًا غير متوقع من خلال إعادة تعريف جوهر البرمجيات مفتوحة المصدر ذاتها.
يعيد التعديل تعريف البرمجيات المصدر المفتوح، مما قد يشير إلى تحول جذري محتمل في كيفية تطوير البرمجيات ذات المصدر المفتوح ومشاركتها وإدراكها في المشهد أفقي الأوروبي.
وكانت ردود فعل صناعة التكنولوجيا خليطًا غير معتاد من التفاؤل الحذر ممزوج بالفحص المتوجس، مما يعكس التداعيات المتنوعة على مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر والنظام البنائي البرمجي الأوسع.
ومن خلال استكشاف أحدث تعديل لقانون CRA، يمكننا التركيز على تأثيره على مجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر، وقراءة موقف الصناعة تجاهه، ورصد مسار البرمجيات مفتوحة المصدر خلال المتاهة التشريعية للقانون.
لقد خضعت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرًا لتعديلات كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بتعريف ومعالجة مصدر البرمجيات المفتوحة المصدر. وينص التعديل على: "يُفهم البرنامج الحر ومفتوح المصدر على أنه البرنامج الذي يُشارك مصدر الرمز بشكل مفتوح، وتتيح رخصته جميع الحقوق لجعله متاحًا بحرية، قابلاً للاستخدام، والتعديل، وإعادة التوزيع."
لقد أثار هذا التعريف الجديد جدلاً داخل مجتمع التكنولوجيا، مما أثار تساؤلات حول مدى توافقه مع الفهم التقليدي لـمصدر مفتوح.
كانت استجابة صناعة التكنولوجيا لهذا التعديل متنوعة. فمن جهة، أعربت مجموعة مثل Python Software Foundation عن ارتياحها. ويقدم النص النهائي لقانون CRA مفهوم "وكيل المصدر المفتوح"، والذي يبدو أنه يعترف بالطبيعة الفريدة لتطوير برمجيات المصدر المفتوح. ومن ناحية أخرى، لا يزال هناك قلق كبير بشأن الآثار الواسعة المترتبة على إعادة التعريف هذه وكيفية توافقها مع واقع تطوير المصدر مفتوح.
بالنسبة لمطوري المصدر المفتوح، قد تعني تعديلات هيئة تنظيم الاتصالات التعامل مع منظور جديد للمسؤوليات والتعريفات القانونية. ينقل هذا القانون جزءًا كبيرًا من عبء الأمان إلى مطوري البرامج، وهو ما قد يشكل تحديًا لأولئك الموجودين في مجتمع المصدر المفتوح. ومفهوم "وكيل المصدر المفتوح" جديد في القانون الأوروبي، ولا يزال من غير الواضح كيفية تطبيقه العملي.
كانت رحلة برمجيات المصدر المفتوح عبر إصدارات CRA معقدة إلى حد ما، ففي البداية، كان هناك قلق بشأن المسؤوليات القانونية المحتملة التي قد تُفرض على مطوري المصدر المفتوح، خاصةً فيما يتعلق بمشكلات الأمان في المنتجات المبنية باستخدام عناصر المصدر المفتوح.
ويبدو أن النص النهائي لقانون CRA قد عالج بعض هذه المخاوف من خلال إعفاء المساهمين في برمجيات المصدر المفتوح غير الربحية من بعض الالتزامات، شريطة ألا يشاركوا في "نشاط تجاري". ومع ذلك، فإن هذا الإعفاء ينطوي على أوجه غموض خاصة به، خاصةً فيما يتعلق بتعريف النشاط التجاري.
يمثل التعديل الأخير الذي أجرته وكالة الضرائب الكندية خطوة مهمة في الاعتراف بالطبيعة الفريدة لمصدر البرمجيات المفتوحة المصدر ضمن القانون الأوروبي. ومع ذلك، لا يزال مجتمع المصدر المفتوح حذرًا. ويتطلب إعادة تعريف برمجيات المصدر المفتوح في هيئة الإيرادات الكندية وإدخال مفهوم "المشرف على المصدر المفتوح" للمراقبة الدقيقة لضمان أنها تتماشى مع المقاصد وجوانب تطوير المصدر المفتوح عمليًا. ومع اقتراب CRA من الانتهاء، سيكون إدخال مجتمع المصدر المفتوح حاسمًا في صياغة قانون يدعم ويفهم الفروق الدقيقة في تطوير البرمجيات المصدر المفتوح.