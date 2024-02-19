قانون المرونة الإلكترونية في أوروبا: إعادة تعريف المصدر المفتوح

وسط مشهد تهديدات متزايد تعقيدًا، نجد أنفسنا عند مفترق طرق يلتقي فيه القانون والتكنولوجيا والمجتمع. وعلى هذا النحو، أصبحت المرونة الإلكترونية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي جوهرها، تعني المرونة الإلكترونية الحفاظ على الوضع الأمني رغم الأحداث السيبرانية السلبية والقدرة على توقع مثل هذه الحوادث، والصمود، والتعافي منها، والتكيف معها.

بينما يتم تقديم لوائح جديدة لخصوصية البيانات مثل GDPR وHIPAA وCCPA بشكل أكثر تكرارًا من أي وقت مضى، هل تعلم أن هناك تشريعات جديدة تعالج بشكل خاص المرونة الإلكترونية؟

أدى التعديل الأخير الذي أجراه الاتحاد الأوروبي على قانون التعديل الإلكتروني (CRA) إلى حدوث تداعيات في عالم التكنولوجيا. وقد اقتُرح القانون في سبتمبر 2022 وتوصل إلى اتفاقية سياسية مع تعديل مثير للجدل في ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكنه اتخذ منعطفًا غير متوقع من خلال إعادة تعريف جوهر البرمجيات مفتوحة المصدر ذاتها.

يعيد التعديل تعريف البرمجيات المصدر المفتوح، مما قد يشير إلى تحول جذري محتمل في كيفية تطوير البرمجيات ذات المصدر المفتوح ومشاركتها وإدراكها في المشهد أفقي الأوروبي.

وكانت ردود فعل صناعة التكنولوجيا خليطًا غير معتاد من التفاؤل الحذر ممزوج بالفحص المتوجس، مما يعكس التداعيات المتنوعة على مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر والنظام البنائي البرمجي الأوسع.

ومن خلال استكشاف أحدث تعديل لقانون CRA، يمكننا التركيز على تأثيره على مجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر، وقراءة موقف الصناعة تجاهه، ورصد مسار البرمجيات مفتوحة المصدر خلال المتاهة التشريعية للقانون.