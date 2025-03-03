يمكن الآن لـ Claude 3.7 Sonnet الجديد من Anthropic تشغيل وضع التفكير العميق وإيقاف تشغيله مثل مفتاح الإضاءة، حيث يجيب على الأسئلة البسيطة على الفور بينما يحتفظ بالأعباء الحسابية الثقيلة للمشاكل المعقدة التي تحتاج إلى ذلك.
يمثل هذا النهج الهجين تحولاً في الذكاء الاصطناعي يقول الخبراء إنه يمكن أن يقلل التكاليف ويعزز القدرات، حيث تعتمد نماذج Granite من IBM أيضاً ميزات مماثلة بناء على تعقيد المهام. يأتي هذا التطور في وقت تكافح فيه المؤسسات حول العالم مع الواقع المالي للذكاء الاصطناعي المتقدم، مما قد يجعل التفكير المتقدم أكثر سهولة مع الحفاظ على موارد الحوسبة القيمة.
تقول Maya Murad، مديرة منتجات الذكاء الاصطناعي في IBM Research، خلال حلقة حديثة من بودكاست Mixture of Experts: "إن هيكل تكلفة نماذج التفكير مهم؛ فليست كل الأسئلة تتطلب توقفًا لمدة 32 ثانية حتى يتمكن النموذج من التفكير فيها". "وتتيح هذه القدرة للمؤسسات استخدام الموارد بذكاء، مع تطبيق حسابات مكثفة فقط عندما تتطلب المشكلة ذلك، مما يعمل على إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتناسب بشكل أفضل مع كيفية تعامل البشر مع المهام المعرفية المختلفة."
يشير التفكير الهجين إلى تحول في تركيز صناعة الذكاء الاصطناعي من مجرد بناء أنظمة أكثر قوة إلى ابتكار أنظمة عملية للاستخدام، كما قال Abraham Daniels، مدير أول البرامج في شركة IBM Research، مخبرًا IBM Think. بالنسبة للشركات، يمكن أن يكون هذا التغيير بالغ الأهمية، حيث أصبحت تكلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي المتطور من الاعتبارات الرئيسية.
تستهلك النماذج موارد حاسوبية أكثر بكثير - وبالتالي تكلف أموالاً أكثر - أثناء التفكير العميق مقارنةً بتقديم استجابات بسيطة. يتيح التفكير الهجين للشركات تحسين الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من خلال مطابقة مستويات الحوسبة مع تعقيد المهام.
أطلقت شركة Anthropic مؤخرًا نموذج Claude 3.7 Sonnet مع “وضع التفكير الموسع”، مما يسمح للمستخدمين بطلب تحليل أكثر شمولاً عند الحاجة. وبالمثل، زودت شركة IBM طرازات ®Granite الخاصة بها بقدرات “التبديل”، مما يتيح للمستخدمين التحكم في وقت تفعيل التفكير المكثف.
قال متحدث باسم Anthropic لـ IBM Think: “بنينا التفكير الهجين بفلسفة مختلفة عن نماذج التفكير الأخرى الموجودة بالسوق.” “يعتمد نهجنا على كيفية عمل الدماغ البشري. كبشر، ليس لدينا دماغان منفصلان للتفكير السريع مقابل التفكير العميق—وفي Anthropic، نعتبر التفكير شيئا يحتاج إلى دمج عميق في قدرات جميع نماذجنا بدلاً من ميزة منفصلة. يعتمد هذا النهج على كيفية رؤيتنا لتكامل Claude مع عملائنا عبر كافة التطبيقات. بينما تتطلب بعض التفاعلات ردود سريعة، مثل العصف الذهني لضمانات تسويقية، تتطلب أخرى مثل التحليل المالي المعقد أو البحث الصناعي تفكيراً أعمق وأطول. لقد أردنا أن نجعل كلتا هاتين العمليتين بسيطة ومنخفضة التكلفة قدر الإمكان حتى يتمكن عملاؤنا من الوصول إليها واستخدامها”.
تصبح عملية تفكير الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية مع هذا النهج. يقول Daniels، “لا يزال النموذج نفسه صندوقًا أسود، ولكن على الأقل في المخرجات، يمكنك أن ترى نوعًا ما كيف توصل النموذج إلى هذا الاستنتاج”. يمكن أن تحسن هذه الرؤية النتائج وتعالج مخاوف التفسير، وهو أمر مهم بشكل خاص للصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية، كما يقول.
ويرى Daniels وخبراء آخرون أن هذا التطور يلبي حاجة عملية، ألا وهي: التخلص من النفقات الحوسبية غير الضرورية عند التعامل مع الأسئلة المباشرة.
“أنت لا تحتاج إلى الكثير من التفكير المنطقي لجميع المهام، ويمنحك القدرة بشكل أساسي عندما يكون لديك أشياء أكثر تعقيدًا على دفع المزيد من الأموال - سواء من حيث زمن الانتقال أو التكلفة،” تقول Kate Soule، مديرة إدارة المنتجات التقنية في شركة IBM Research، في البودكاست.
كانت الأعمال الداخلية للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مبهمة بشكل تقليدي. سوف يستقبل النموذج موجِّهًا ويولِّد استجابة، دون الكشف عن خطوات التفكير الداخلية الخاصة به.
يغير التفكير الهجين هذه الديناميكية من خلال عرض عملية التفكير التدريجي للنموذج. عند تفعيلها، تظهر أنظمة مثل Granite 3.2 عملها، مما يجعل المسارات المنطقية التي تتبعها مرئية.
"يعكس قرارنا بجعل عملية تفكير Claude مرئية النظر في عوامل متعددة. وقال المتحدث باسم Anthropic: "إن أحد هذه العوامل يتضمن تحسين تجربة المستخدم والشفافية في الثقة في عملية التفكير لدى Claude". "ويوفر هذا للمستخدمين رؤية حول كيفية التوصل إلى الاستنتاجات، مما يعزز المستويات المناسبة من الثقة والفهم. ويثق المستخدمون عمومًا في المخرجات أكثر عندما يمكنهم مراقبة سلسلة التفكير. ونأمل أن تسمح هذه الرؤية للمستخدمين بتقييم جودة ودقة منطق Claude بشكل أفضل، وتساعد المستخدمين على فهم قدرات Claude بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، نأمل أن يتمكن المستخدمون والمطورون من إنشاء موجِّهات أفضل من خلال قراءة مخرجات تفكير Claude وتقديم تعليقات مستهدفة على خطوات التفكير المحددة.
يقول Daniels: "إن القدرة على كشف التفكير الفعلي للنموذج تُعدّ أمرًا رائعًا لقابلية التفسير". "قبل أن نتمكن من إثبات منطق سلسلة الأفكار (CoT)، كان في الواقع مجرد رمز احتمال مميز. لذلك فهو يشبه الصندوق الأسود قليلًا.
تحتوي هذه التقنيات على تطبيقات تجارية تمتد عبر العديد من الصناعات. ويقول Daniels: "إن التمويل والقانون يتناسبان بشكل طبيعي لأنهما يتعاملان مع الوثائق المنظمة"، مضيفًا أن "أي قطاعات منظمة من شأنها أن تكتسب قيمة هائلة" من نماذج التفكير المتقدمة هذه.
ولكن يمكن أن يكون التفكير الهجين مفيدًا بشكل خاص في المجالات التي تتطلب تحليلًا معقدًا.
يقول Daniels: "إن الرياضيات والترميز هما في الواقع نقطتا التركيز اللتان رأيتهما من حيث معيار التفكير". وبالنسبة لتطوير البرمجيات، قد تكون الفوائد كبيرة: "سيتمكن استخدام نموذج التفكير من توضيح ما يجب أن يبدو عليه نطاق المشروع بناءً على المتطلبات التي وضعتها"، كما يقول.
تُنشئ النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) استجابات عن طريق التنبؤ بالكلمة التالية الأكثر احتمالاً بناءً على الأنماط الموجودة في بيانات التدريب الخاصة بها. يعمل هذا النهج بشكل جيد مع العديد من المهام، ولكن قد تواجه هذه النماذج صعوبة في التعامل مع مشكلات التفكير متعددة الخطوات.
يمكن لنماذج التفكير الهجين التحول إلى وضع حوسبي مكثف، وتوليد خطوات استدلال وسيطة بشكل صريح قبل تقديم إجابة نهائية. يستخدم النموذج هذه الخطوات للعمل على المشكلات المعقدة، على غرار كيفية كتابة البشر لخطوات وسيطة عند حل المشكلات الرياضية المعقدة.
تعتمد البنية التي تمكّن الاستدلال الهجين على ما يسميه الباحثون "حوسبة وقت الاختبار،" والتي تتضمن تخصيص موارد حاسوبية أثناء الاستدلال وليس فقط أثناء التدريب.
يقول Daniels: "في كثير من الأحيان، وبشكل تقليدي، كانت تُستخدم كل القدرة الحاسوبية في تدريب النموذج، بينما كانت عملية الاستدلال من النموذج تتطلب قدرًا أقل نسبيًا من المنطلبات الحاسوبية."
لكن مع تعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي، لن يكون التحدي فقط في قوة المعالجة —بل سيكون معرفة متى تستخدمها بكفاءة. لهذا السبب، يقول Daniels إن الحدود التالية للاستدلال الهجين ستكون التنظيم الذاتي الأذكى: تعليم الذكاء الاصطناعي متى يفعّل نمط التفكير العميق بنفسه، دون أن يأمره البشر بذلك.
يقول، "الخطوات التالية فيما يتعلق بنماذج الاستدلال أو نماذج التفكير الهجينة، هي كيف يمكننا فهم أو فرز المدخلات بشكل أفضل ضمن حوسبة وقت الاختبار، أو ضمن إطار العمل".
