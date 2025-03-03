كانت الأعمال الداخلية للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مبهمة بشكل تقليدي. سوف يستقبل النموذج موجِّهًا ويولِّد استجابة، دون الكشف عن خطوات التفكير الداخلية الخاصة به.

يغير التفكير الهجين هذه الديناميكية من خلال عرض عملية التفكير التدريجي للنموذج. عند تفعيلها، تظهر أنظمة مثل Granite 3.2 عملها، مما يجعل المسارات المنطقية التي تتبعها مرئية.

"يعكس قرارنا بجعل عملية تفكير Claude مرئية النظر في عوامل متعددة. وقال المتحدث باسم Anthropic: "إن أحد هذه العوامل يتضمن تحسين تجربة المستخدم والشفافية في الثقة في عملية التفكير لدى Claude". "ويوفر هذا للمستخدمين رؤية حول كيفية التوصل إلى الاستنتاجات، مما يعزز المستويات المناسبة من الثقة والفهم. ويثق المستخدمون عمومًا في المخرجات أكثر عندما يمكنهم مراقبة سلسلة التفكير. ونأمل أن تسمح هذه الرؤية للمستخدمين بتقييم جودة ودقة منطق Claude بشكل أفضل، وتساعد المستخدمين على فهم قدرات Claude بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، نأمل أن يتمكن المستخدمون والمطورون من إنشاء موجِّهات أفضل من خلال قراءة مخرجات تفكير Claude وتقديم تعليقات مستهدفة على خطوات التفكير المحددة.

يقول Daniels: "إن القدرة على كشف التفكير الفعلي للنموذج تُعدّ أمرًا رائعًا لقابلية التفسير". "قبل أن نتمكن من إثبات منطق سلسلة الأفكار (CoT)، كان في الواقع مجرد رمز احتمال مميز. لذلك فهو يشبه الصندوق الأسود قليلًا.

تحتوي هذه التقنيات على تطبيقات تجارية تمتد عبر العديد من الصناعات. ويقول Daniels: "إن التمويل والقانون يتناسبان بشكل طبيعي لأنهما يتعاملان مع الوثائق المنظمة"، مضيفًا أن "أي قطاعات منظمة من شأنها أن تكتسب قيمة هائلة" من نماذج التفكير المتقدمة هذه.

ولكن يمكن أن يكون التفكير الهجين مفيدًا بشكل خاص في المجالات التي تتطلب تحليلًا معقدًا.

يقول Daniels: "إن الرياضيات والترميز هما في الواقع نقطتا التركيز اللتان رأيتهما من حيث معيار التفكير". وبالنسبة لتطوير البرمجيات، قد تكون الفوائد كبيرة: "سيتمكن استخدام نموذج التفكير من توضيح ما يجب أن يبدو عليه نطاق المشروع بناءً على المتطلبات التي وضعتها"، كما يقول.

تُنشئ النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) استجابات عن طريق التنبؤ بالكلمة التالية الأكثر احتمالاً بناءً على الأنماط الموجودة في بيانات التدريب الخاصة بها. يعمل هذا النهج بشكل جيد مع العديد من المهام، ولكن قد تواجه هذه النماذج صعوبة في التعامل مع مشكلات التفكير متعددة الخطوات.

يمكن لنماذج التفكير الهجين التحول إلى وضع حوسبي مكثف، وتوليد خطوات استدلال وسيطة بشكل صريح قبل تقديم إجابة نهائية. يستخدم النموذج هذه الخطوات للعمل على المشكلات المعقدة، على غرار كيفية كتابة البشر لخطوات وسيطة عند حل المشكلات الرياضية المعقدة.

تعتمد البنية التي تمكّن الاستدلال الهجين على ما يسميه الباحثون "حوسبة وقت الاختبار،" والتي تتضمن تخصيص موارد حاسوبية أثناء الاستدلال وليس فقط أثناء التدريب.

يقول Daniels: "في كثير من الأحيان، وبشكل تقليدي، كانت تُستخدم كل القدرة الحاسوبية في تدريب النموذج، بينما كانت عملية الاستدلال من النموذج تتطلب قدرًا أقل نسبيًا من المنطلبات الحاسوبية."

لكن مع تعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي، لن يكون التحدي فقط في قوة المعالجة —بل سيكون معرفة متى تستخدمها بكفاءة. لهذا السبب، يقول Daniels إن الحدود التالية للاستدلال الهجين ستكون التنظيم الذاتي الأذكى: تعليم الذكاء الاصطناعي متى يفعّل نمط التفكير العميق بنفسه، دون أن يأمره البشر بذلك.

يقول، "الخطوات التالية فيما يتعلق بنماذج الاستدلال أو نماذج التفكير الهجينة، هي كيف يمكننا فهم أو فرز المدخلات بشكل أفضل ضمن حوسبة وقت الاختبار، أو ضمن إطار العمل".