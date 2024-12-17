الحفر في أعماق الأرض: يوفر تخزين الكربون تحت الأرض حلاً لمواجهة تغير المناخ

آخر شيء تريد أن تفعله مع مشكلة ما هو كنسها تحت البساط، لذلك هناك شيء من السخرية أن إحدى الأدوات المحتملة لمنع ثاني أكسيد الكربون من الاحتباس في غلافنا الجوي تتضمن دفنه تحت أقدامنا. مع استمرار تطور تقنية احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، يبحث العلماء والشركات الناشئة بشكل متزايد عن فرص لحقن انبعاثات الكربون الضارة تحت الأرض.
تعتمد عملية احتجاز الكربون على فكرة الحلقة المغلقة. وباستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، من الممكن التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري وتخزينه في تكوينات صخرية عميقة تحت سطح الكوكب، مما يعيد غاز الاحتباس الحراري إلى المكان الذي جاء منه في الأصل.
ومع تزايد نظرة الخبراء إلى هذه التقنية باعتبارها مفتاحاً محتملاً لمكافحة التغير المناخي وتحقيق الهدف المتفق عليه عالمياً المتمثل في الحد من زيادة درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فإن الدول والأمم تفتح أراضيها بشكل متزايد لاستخدامها المحتمل في عزل الكربون.
احتجاز وتخزين الكربون هو تقنية بيئية مبتكرة تهدف إلى تقليل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من خلال اعتراض الانبعاثات عند مصدرها وتخزينها بأمان تحت الأرض. تبدأ العملية في المرافق الصناعية ومحطات الطاقة، حيث تستخدم تقنيات مثل الفلترة الكيميائية أو الفصل قبل الاحتراق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من تيارات الانبعاثات.
وبمجرد التقاطه، يتم ضغط ثاني أكسيد الكربون إلى سائل كثيف ونقله إلى مواقع التخزين تحت الأرض. وعادةً ما تكون هذه المواقع عبارة عن تكوينات جيولوجية عميقة تحتوي على مواد مسامية مثل الحجر الرملي والحجر الجيري والبازلت.
يقول Mathias Steiner، مدير وعضو فني أول يركز على المواد المستدامة في IBM Research، "خصائص صخور الخزان ذات أهمية خاصة". "أثناء الحقن، يدخل ثاني أكسيد الكربون إلى مساحة المسام المتصلة بصخر الخزان، حيث يحل محل السوائل المقيمة، مثل المحلول الملحي والنفط. في نهاية المطاف، سوف يتفاعل ثاني أكسيد الكربون كيميائيًا داخل مساحة مسام الصخر ويتحول إلى كربونات صلبة ".
وباستخدام ضغط هائل، يتم حقن ثاني أكسيد الكربون المضغوط في أعماق الأرض، وغالبًا ما يصل إلى 3000 قدم تحت السطح - وهو عمق كافٍ بحيث توجد طبقات أخرى غير منفذة وكثيفة مثل الصخر الزيتي فوقه. وبحسب Ian Hayton، رئيس مجموعة المواد والكيماويات في Cleantech Group، تعمل تلك الطبقات الأكثر كثافة بمثابة "حواجز طبيعية" تحتوي على الكربون.
وعلى الرغم من أن احتجاز الكربون وتخزينه بعيد كل البعد عن كونه دواءً سحريًا، إلا أنه يكتسب زخمًا كحل محتمل للحد من الانبعاثات. هذا العام، أعلنت المملكة المتحدة عن استثمار بقيمة 28.5 مليار دولار أمريكي في هذه التقنية، بهدف جذب وتسهيل تطوير مشاريع تخزين الكربون داخل حدودها. وبالمثل، خصصت وزارة الطاقة الأمريكية 518 مليون دولار أمريكي لمشاريع تخزين الكربون على المدى الطويل.
مع استمرار نمو جهود احتجاز الكربون، يتحول تركيز الصناعة إلى أماكن تخزين الكربون.
وفي وقت سابق من هذا الصيف، أعلنت ولاية تكساس أنها ستفتح أكثر من مليون فدان من الأراضي والمياه البحرية قبالة خليج المكسيك أمام الشركات لحفر آبار الكربون - وهي مواقع الحقن حيث يمكن حبس الكربون في التكوينات الصخرية الطبيعية للتخزين. منحت ولاية كاليفورنيا موافقتها على أول آبار الكربون في الولاية في أكتوبر، ومن المتوقع أن تمنح وكالة حماية البيئة ولاية فرجينيا الغربية الضوء الأخضر لإصدار تصاريح لمشاريع تخزين الكربون تحت الأرض بحلول نهاية العام.
وبحسب ما ذكره Hayton، هناك عدد من الأماكن التي تُعد مواقع جيدة للحقن، بما في ذلك "حقول النفط والغاز المستنفدة، وخزانات المياه الجوفية المالحة و[التكوينات الجيولوجية المناسبة] الأخرى." وذلك لأن هذه المواقع عادةً ما تحتوي على التكوين الجيولوجي المطلوب لحقن الكربون. فعلى سبيل المثال، يمكن إعادة استخدام نفس الصخور التي كانت تحتوي على موارد النفط والغاز لتخزين ثاني أكسيد الكربون.
الأخبار السارة لجهود احتجاز الكربون وتخزينه: يقول Hayton "توجد وفرة من المواقع المناسبة في معظم المناطق". وجدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الولايات المتحدة وحدها لديها القدرة على التخزين لاحتواء 3000 جيجا طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الأحواض الجيولوجية في جميع أنحاء الدولة. وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن 2400 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون انبعثت من النشاط البشري بين عامي 1850 و2019.
وبمجرد تخزين الكربون، فإنه يميل إلى البقاء هناك. يقول Hayton: "بمجرد أن تصبح تحت الأرض، تُظهر الدراسات أن التسرب من المسارات الطبيعية يكون منخفضًا". ومع ذلك، فإنه يحذر من أن الآبار المعيبة وتدهور السدادات يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التسرب. ويوضح قائلاً: "يمكن أن يساعد التنظيم الأفضل حول استخدامها وصيانتها في تقليل هذه المخاطر".
يقول Steiner: "بالنظر إلى أنه يمكن تخزين ثاني أكسيد الكربون الممعدن لآلاف السنين، فإن التخزين الجيولوجي، إذا تم توسيع نطاقه، يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ".
يمكن للتقنيات الجديدة أيضاً أن تساعد الباحثين في اكتشاف مواقع لتخزين الكربون من المرجح أن تحقق معدلات نجاح عالية. على سبيل المثال، طورت IBM Research أداة تتيح للعلماء محاكاة حقن الكربون في أنواع مختلفة من الصخور لتحديد مدى كفاءة احتفاظ المادة بالغاز المسال.
ويقول Steiner: "إن خصائص سطح الصخور على مستوى المسام ضرورية لتحديد إمكانات تخزين ثاني أكسيد الكربون في الخزان". "تشير التقديرات الجيولوجية إلى أن كمية المساحة المسامية المتاحة عالمياً في التكوينات الجيولوجية يجب أن تكون، من حيث المبدأ، كافية لتخزين كل ثاني أكسيد الكربون المحمول بالهواء بمجرد احتجازه."
ولكن هناك مخاطر أيضًا. لا تزال التأثيرات طويلة الأمد لتخزين الكربون غير معروفة. وحتى على المدى القصير، لا يخلو الحل من عيوبه المحتملة. يمكن أن ينطوي حقن الكربون في الأرض على خطر إحداث زلازل. وقد تكون انفجارات الآبار محتملةً لمواقع الحقن غير المؤمّنة بشكل صحيح، ويظل التسرب محتملاً.
قد يكون تخزين الكربون تحت الأرض أداة مهمة في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات، لكنه ليس حلاً بحد ذاته. مع تقدم تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وتحول حقن الكربون إلى ممارسة أكثر شيوعًا، سيحتاج العلماء وخبراء الصناعة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتحديد المواقع الآمنة وتخفيف المخاطر.