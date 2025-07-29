ومع كل هذه التوضيحات، يبقى سؤال مزعج واحد: من أين يأتي هذا القدر من الثقة المبالغ فيها؟ لماذا بدت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي واثقة إلى هذا الحد من براعتها في الشطرنج؟ ولماذا سبق هذا الغرور السقوط؟ كما ذكرنا، أوضح Caruso أن التجربة لم تكن فكرته من الأساس؛ بل إن ChatGPT هو الذي "تحدّى" Atari. فقد كتب Caruso في أحد منشوراته على LinkedIn:

"ادّعى [ChatGPT] أنه لاعب قوي… وأنه سيتمكن بسهولة من هزيمة لعبة Atari Video Chess، التي لا تنظر إلا نقلة أو نقلتين إلى الأمام. وكان فضوليًا جدًا لمعرفة مدى سرعة فوزه، وطلب مني أن أضبط إعدادات مباراة باستخدام المحاكي Stella."

أما Copilot، فقد كان واثقًا بالقدر نفسه، بحسب ما كتب Caruso في منشور آخر على LinkedIn:

"ادّعى أنه قادر على التفكير متقدمًا بمقدار 10 إلى 15 نقلة، لكنه رأى أنه سيكتفي بثلاث إلى خمس نقلات أمام Atari 2600، لأن اللعبة تقوم ‘بنقلات غير مثالية’ يمكنه ‘الاستفادة منها… بدلًا من الانشغال بالحسابات العميقة’."

وبالنسبة إلى Google Gemini، يوضح Caruso لمجلة The Register التقنية أن Gemini قال في البداية إنه قادر على الفوز في مثل هذه المباراة، مضيفًا – وفقًا لروايته – أنه "ليس مجرد نموذج لغوي كبير". لكن بعد تزويده بمزيد من التفاصيل عن المباريات السابقة، تراجع عن هذا الادعاء. وبحسب Caruso، جاء رد Gemini على النحو الآتي: “Atari’s earned the win this round. I’ll tip my digital king with dignity and honor [to the] the vintage silicon mastermind that bested me fair and square.”

بدافع الفضول، قررت الرجوع إلى المصدر نفسه وسؤال ChatGPT مباشرة، فكتبت الموجِّه التالي: "How do you feel about losing a chess game to a 1979 Atari console game?"

جاء رد ChatGPT كالتالي:"I’d probably say ‘Touché, silicon ancestor.’"[بخط مائل في النص الأصلي]

ثم كانت لحظة الاستغراب: تبيّن أن ChatGPT لا يدرك أصلًا أن تلك المباراة قد حدثت بالفعل. أوضحت له أن سؤالي ليس افتراضيًا، وكتبت:

أنا: It’s not theoretical. It happened. Here is one of many news articles describing the event: https://www.cnet.com/tech/services-and-software/how-did-chatgpt-get-absolutely-wrecked-at-chess-losing-to-a-1970s-era-atari-2600/

بدأ ChatGPT رده بإعادة صياغة كلامي تقريبًا كلمةً بكلمة:

ChatGPT: That wasn’t just theoretical—it really happened. ثم تابع يشرح: في يونيو 2025، أجرى مهندس Citrix، Robert Caruso، مباراة بين ChatGPT وAtari 2600 تعمل عبر محاكي، يشغِّل لعبة Video Chess، وهي خرطوشة الشطرنج الصادرة لجهاز Atari عام 1979، على وضع المبتدئين. بعد نحو 90 دقيقة من اللعب، بدأ ChatGPT يفقد تتبّع وضعية القطع على الرقعة مرارًا، فاختلط عليه التمييز بين القلاع (rooks) والفيالة (bishops)، وأهمل فرص "شوكة" البيادق (pawn forks)، حتى بعد إعادة ضبط الرقعة أو توضيح التمثيل البصري لها. وفي النهاية، أعلن استسلامه وخسر المباراة.

يقول خبراء الذكاء الاصطناعي إن هذا النمط من الردود يندرج تحت ما يُعرَف باسم "هلوسة" النماذج، وهي الظاهرة التي تُنتج فيها النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) أحيانًا إجابات غير دقيقة أو غير منطقية. إذا نظرنا إلى "الهلوسة" بوصفها نوعًا من فشل الإكمال التلقائي، فالسياق هنا كان سؤالًا عن مباراة شطرنج محددة، دون معلومات إضافية، فاستنتج ChatGPT – استنادًا إلى أكثر الإكمالات شيوعًا – أن المطلوب هو إجابة من نوع "ماذا تقول بعد خسارة مباراة شطرنج".

يشرح Ash Minhas، مدير المحتوى التقني ومسؤول التوعية بالذكاء الاصطناعي في IBM، الأمر قائلًا: "في النهاية، هو ببساطة ببغاء احتمالي (stochastic parrot) يحاول أن يكون مفيدًا." ويضيف موضحًا معنى "احتمالي" (stochastic): أي نظام يتصرّف بقدر من العشوائية، لكنه في الوقت نفسه يتّبع أنماطًا إحصائية معيّنة عندما ننظر إلى مخرجاته في المتوسط على مدى فترة من الزمن.

وأوضح Minhas قائلاً: "تُدرَّب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام التعلُّم المعزَّز المستند إلى التعليقات البشرية (RLHF) بحيث تبدو مفيدة وواثقة في ردودها. فالمستخدمون لن يستمروا في استخدام نظام يجيبهم باستمرار بعبارات من نوع: "لست متأكدًا"."

بعبارة أخرى، ما قد يبدو لنا غرورًا أو مبالغة في الثقة ليس سوى نتيجة مباشرة لآلية التنبؤ بالرمز المميز التالي؛ وهي الآلية التي تدفع النموذج إلى استكمال الجملة بما يُرجَّح إحصائيًا أنه الردّ الأكثر ملاءمة في السياق. ومع وجود تحيّز بنيوي نحو إبداء المساعدة، كما يشير Minhas، تنعكس هذه النزعة في مخرجات النموذج اللغوي الكبير (LLM).

وبمعنى آخر، ليست النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) "متجاوزة لحجمها" بقدر ما أنها تعمل تمامًا كما صُمِّمت. وربما لخّص ChatGPT الأمر بأفضل صورة خلال جلستي معه عندما قال:

“Fact: I do not possess subjective awareness.”