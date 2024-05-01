بعد سنوات من العمل والمحاولات غير الناجحة للتشريع، تم مؤخرًا إصدار مسودة قانون فيدرالي لخصوصية البيانات. أصدرت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي قانون حقوق الخصوصية الأمريكي في 7 أبريل 2024. وقد وقفت العديد من القضايا في طريق تمرير التشريع في الماضي، مثل ما إذا كان بإمكان الولايات إصدار قواعد أكثر صرامة وما إذا كان بإمكان الأفراد مقاضاة الشركات على انتهاكات الخصوصية.
مع قانون حقوق الخصوصية الأمريكي لعام 2024، أنشأت الحكومة الأمريكية أول سياسة وطنية للخصوصية تؤسس حقوق خصوصية بيانات المستهلك الوطنية وتضع أيضا معايير لأمن البيانات. تُستثنى كيانات محددة من التشريع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والحكومات والكيانات التي تعمل نيابة عن الحكومات والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC). لا يُطلب من المنظمات غير الربحية المعنية بالاحتيال سوى اتباع معايير أمن البيانات. كجزء من القانون، ستنشئ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مكتبًا جديدًا لإنفاذ الانتهاكات، والتي ستُعامل على أنها ممارسة غير عادلة أو خادعة بموجب قانون FTC.
قالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب Cathy McMorris Rodgers (من الحزب الجمهوري من واشنطن) ورئيسة لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ Maria Cantwell (ديمقراطية من واشنطن) في البيان الصحفي: "هذا المشروع التشريعي الثنائي الذي يحظى بدعم الحزبين هو أفضل فرصة حصلنا عليها منذ عقود لوضع معيار وطني لأمن وخصوصية البيانات يمنح الناس الحق في التحكم في معلوماتهم الشخصية." "يمثل هذا التشريع البارز مجموع سنوات الجهود المبذولة بحسن نية في كل من مجلسي النواب والشيوخ. يحقق توازناً ذا معنى في القضايا الحساسة لتمرير تشريع شامل لخصوصية البيانات عبر الكونغرس. يستحق الأمريكيون الحق في التحكم في بياناتهم، ونأمل أن ينضم إلينا زملاؤنا في مجلسي النواب والشيوخ في التوقيع على هذا التشريع ليصبح قانونًا ".
إن أحد الأجزاء الرئيسية للقانون هو أنه يحل محل قوانين الخصوصية المتباينة الحالية في الولايات، والتي يُشار إليها باسم الإلغاء المسبق. ونظرًا إلى أنه كان على الشركات اتباع القوانين في الولاية التي أقام فيها العميل، فقد كان من الصعب ضمان الامتثال للقوانين المختلفة في العديد من الولايات.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان الولايات تمرير قوانين الخصوصية الخاصة بها في بعض الحالات، مثل الحقوق المدنية وحماية المستهلك. عند صياغة قانون حقوق الخصوصية الأمريكي (APRA) ،احتفظ المشرعون بالمعايير من الولايات الرئيسية، مثل كاليفورنيا وإلينوي وواشنطن.
تُفصّل مسودة قانون حقوق الخصوصية الأمريكي (APRA) المكونة من 140 صفحة معايير وعمليات محددة تتعلق بخصوصية البيانات. فيما يلي خمسة أجزاء رئيسية من مشروع القانون الجديد.
استخدم المشرعون لغة قانون حقوق خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) التي منحت الأفراد المتضررين من اختراق أمن البيانات القدرة على مقاضاة الشركات. ومن خلال الدعوى القضائية، يمكن للمستهلكين استرداد الأضرار الفعلية، والتدابير القضائية الوقائية، والأحكام التقريرية، وأتعاب المحاماة المعقولة وتكاليف التقاضي. ويحق لسكان كاليفورنيا أيضًا المطالبة بتعويضات محددة بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).
سيُطلب من المؤسسات أن يكون لديها سياسة خصوصية توضح بالتفصيل عمليات جمع البيانات وكيف يمكن للمستهلكين إلغاء الاشتراك. يقيد القانون أيضًا جمع أنواع محددة من البيانات ونقلها، مثل المعلومات الحيوية أو المعلومات الجينية، من دون موافقة صريحة من الشخص، ما لم يُسمح بذلك صراحةً بموجب غرض مصرح به مذكور.
يمنح قانون حقوق الخصوصية الأمريكي (APRA) للأميركيين القدرة على منع الشركات ووسطاء البيانات من نقل بياناتهم أو بيعها. يمكن للمستهلكين أيضًا إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون موافقة المستهلك حتى تتمكن الشركات من نقل البيانات الحساسة إلى طرف ثالث.
وكجزء من التشريع، ستحتفظ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بسجل وسيط البيانات. وسيحتاج جميع وسطاء البيانات أيضًا إلى الاحتفاظ بموقع ويب عام يوضحون فيه هويتهم كوسطاء بيانات. وينبغي أن يتمكّن المستهلكون، بما في ذلك ذوو الإعاقة، من التحكم في بياناتهم واختيار عدم جمعها على الموقع الإلكتروني عبر آلية "عدم الجمع".
في حين يمكن لمعظم الشركات اختيار تعيين مسؤول للخصوصية أو مسؤول للبيانات، فإن كبار حاملي البيانات ملزمون بتعيين كلا المسؤولين والامتثال لمتطلبات إضافية، مثل تقديم طلبات سنوية إلى لجنة التجارة الفيدرالية. ولا يُطلب من الشركات إنشاء منصب مستقل ولكن يمكنها إضافة هذه المسؤوليات إلى دور موجود.
وبما أن القانون لا يزال قيد المناقشة، فإنه لم يتم تحديد الخطوات التالية بعد. ولم يتم تحديد موعد رسمي للتصويت أو الموافقة على مشروع القانون. ونظرًا لتداعيات ذلك بالنسبة للشركات والمستهلكين، يجب على الأمريكيين متابعة المناقشات بعناية، ويجب على الشركات البدء في الاستعداد لاتباع اللوائح، في حالة إقرارها، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من الموافقة.