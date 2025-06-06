كل الأنظار مسلطة على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Apple WWDC: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفوز بالسباق ببطء وثبات؟

لطالما كانت شركة Apple ترسم مسارها الخاص. ومن المرجح أن لا يتغير ذلك في المؤتمر العالمي للمطورين لهذا العام، حيث سيحتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة مرة أخرى، ولكن بشروط Apple.
بدلا من مطاردة العروض، تبدو الشركة مستعدة لتعزيز فلسفتها في دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة المستخدم بطرق تبدو طبيعية وسياقية وخاصة. كانت Apple Intelligence، التي تم تقديمها في عام 2024، بمثابة بداية لفصل جديد. والآن، يتحول التركيز إلى توسيع هذه القدرات وتحسين الواجهة التي تعمل من خلالها.
تقول كوثر المغراوي، عالمة الأبحاث الرئيسية في مركز أجهزة الذكاء الاصطناعي في IBM، في مقابلة مع IBM Think، إن نهج Apple يعكس أخلاقيات التصميم القديمة.
وتضيف: "كان الشعور العام في ذلك الوقت أن شركة Apple كانت متخلفة عن منافسيها مثل Google". "إلا أن شركة Apple حققت قفزة كبيرة عند طرح تقنية Apple Intelligence التي تجمع بين الأنظمة الذكية والسياقات المخصصة".
شهد النظام البنائي للذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا خلال العام الماضي. تعمل OpenAI، بالتعاون مع رئيس التصميم السابق في شركة Apple Jony Ive، على تطوير جهاز مصاحب مدعوم بالذكاء الاصطناعي بدون شاشة. يقال إن شركة Perplexity تجري محادثات مع Samsung لجلب البحث التحادثي إلى هواتفها الذكية. بدأت تظهر أنظمة التشغيل والمساعدين القائمة على المتصفح من شركات ناشئة مثل Similar وDia، مما يشير إلى نماذج جديدة للتفاعل مبنية بالكامل على نماذج توليدية.
تأخذ استراتيجية Apple شكلًا مختلفًا. ركزت معظم التحسينات حتى الآن على تحسين الأدوات المدمجة مثل البريد والرسائل والصور، من خلال جعلها أكثر فائدة من خلال الذكاء الداخلي المتوفر على الجهاز وحوسبة السحابة الخاصة.
لطالما كان هذا التكامل أحد أعمدة إستراتيجية Apple. تتطور شرائح الشركة وأنظمة التشغيل وواجهات المستخدم معاً، مما يمكن الذكاء الاصطناعي من العمل بسلاسة عبر الأجهزة. بدلاً من إطلاق مساعد مستقل أو روبوت محادثة جديد، تركز Apple على بناء الذكاء مباشرة في التطبيقات والخدمات التي يستخدمها الأشخاص بالفعل.
يتوقع العديد من المراقبين أن الكلمة الرئيسية اليوم ستكون لتقديم إعادة تصميم مرئي لنظام iOS. وعلى الرغم من أن هذا التغيير قد يبدو تجميليًا من حيث الظاهر، إلا أنه قد يشير إلى خطوة كبيرة إلى الأمام في كيفية تقديم معلومات Apple والوصول إليها.
تقول كوثر المغراوي: "سيكون هذا تصميمًا أكثر توحيدًا عبر المنصات". "هذا ليس الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، لكنه واجهة جديدة يمكن أن تجعل ميزات الذكاء الاصطناعي أكثر بديهية وتكاملاً بسلاسة."
لطالما تصدرت Apple من خلال التصميم، وغالباً ما غيرت بهدوء طريقة استخدام الأشخاص للتقنية دون لفت الانتباه إلى الآلية الأساسية. يمكن لنظام iOS المعاد تصميمه أن يجعل أدوات مثل اقتراحات الكتابة والإشعارات الذكية وتحرير الصور تبدو وكأنها قدرات مدمجة أكثر من كونها ملحقات اختيارية.
قد تشمل الكلمة الرئيسية أيضاً تحسينات على تطبيق Shortcuts من Apple وإطار عمل الأتمتة. وتوفر هذه الأدوات للمستخدمين مزيدًا من التحكم في الإجراءات الروتينية والتخصيص، وقد تتطور لتقديم المزيد من الوظائف الاستباقية. بينما تستثمر المنصات الأخرى بكثافة في الوكلاء المستقلين، تستمر Apple في بناء أساس للأنظمة الذكية التي تعمل بناءً على الإذن والسياق الشخصي.
اتجه الابتكار في الذكاء الاصطناعي عبر مجال التكنولوجيا نحو التكرار السريع، والاستكشاف المفتوح، والنماذج الأولية الجريئة. يعكس نهج Apple نظامًا عقائديًا مختلفًا. تعطي الشركة الأولوية للاتساق والتماسك وسهولة الاستخدام على المدى الطويل. وقد أثبتت هذه الفلسفة أنها ممتدة عبر التحولات التقنية السابقة، من الهاتف المحمول إلى الأجهزة القابلة للارتداء إلى تصميم الرقائق.
من المحتمل أن تعكس إعلانات المؤتمر العالمي للمطورين اليوم نفس التفكير. فبدلاً من تقديم منصة جديدة للذكاء الاصطناعي أو منتج مستقل، يبدو أن الشركة تستعد لإظهار كيف أصبح الذكاء جزءاً لا يتجزأ من نظام التشغيل نفسه. واجهة معاد تصميمها، وأدوات أتمتة محسنة، ومعالجة محسنة على الجهاز تشكل أساس نظام حيث الذكاء الاصطناعي موجود، لكنه لا يكون مرهقاً أبداً.
تقول المغراوي: "يشير الطرح التدريجي إلى أن Apple تتحفظ، وتحاول إعطاء الأولوية للجودة والخصوصية على النشر السريع وواسع النطاق".
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).