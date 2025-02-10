لقد وصل شبيهك الرقمي. قام باحثون من ستانفورد بإنشاء نسخ ذكاء اصطناعي لأكثر من 1,000 شخص، يُفترض أنها تستطيع التفكير واتِّخاذ القرارات تمامًا مثل نظرائهم البشر. النُسخ الافتراضية، المفصَّلة في ورقة بحثية حديثة، لا تقتصر على تقليد السلوكيات الأساسية فحسب، بل تطابق شخصيات وأخلاقيات وأنماط اتخاذ القرار لدى النسخ الأصلية بدقة مذهلة.
تعمل الشركات بشكل متزايد على إنشاء نسخ رقمية لكل شيء، بدءًا من محركات الطائرات وحتى المدن بأكملها، على أمل اختبار الأفكار افتراضيًا قبل تنفيذها في الواقع. هذه القفزة في نمذجة العقول البشرية تفتح آفاقًا جديدة: تخيَّل إمكانية اختبار كيفية استجابة آلاف الأشخاص لتغيير في السياسة، أو شعور المستهلكين تجاه منتج جديد، كل ذلك قبل التطبيق الفعلي.
تقول Maryam Ashoori، المدير الأول لإدارة المنتجات في IBM watsonx.ai: "يمكن للتوائم الرقمية مساعدة الشركات على اختبار المنتجات والأفكار بسرعة".
تمتد ثورة التوأم الرقمي عبر عالمين: عالم الأنظمة الصناعية الملموس، والمشهد المعقد للسلوك البشري. في المملكة المتحدة، تقود شركة توزيع الغاز SGN مشروع التوائم الرقمية مع الشركاء، بما في ذلك IBM، لتحسين عمليات الشبكة. في مصنع المنارات الرقمية التابع لشركة Siemens في ألمانيا، تم إثبات أن النسخ الافتراضية تساعد على زيادة الإنتاجية بنسبة 69%، مع تقليل تكاليف التشغيل بنسبة 42%.
وفي الوقت نفسه، يتَّجه معهد الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان في جامعة ستانفورد إلى منطقة أخرى: محاكاة عملية صنع القرار البشري. بدأ فريق البحث، الذي يضم أعضاء هيئة التدريس من جامعة ستانفورد وجامعة نورث ويسترن وجامعة واشنطن وGoogle DeepMind، ببناء مجتمع افتراضي لاختبار أفكار السياسات والمنتجات.
وتطلب نهجهم اختبارات دقيقة. أجرى باحثو جامعة ستانفورد مقابلات موحَّدة مع 1,052 مشاركًا تم اختيارهم بعناية لتمثيل التركيبة السكانية الأمريكية من حيث العمر والعرق والجنس والعنصر والعرق ومستوى التعليم والأيديولوجية السياسية. يقول Joon Sung Park، طالب الدراسات العليا في علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد والذي قاد البحث: "يبدو مذهلًا أننا قادرون على ابتكار هذه الوكلاء المفتوحة الذين يمثِّلون أشخاصًا حقيقيين".
ولكن هل يمكن لهذه النسخ الرقمية أن تعكس نظرائها من البشر حقًا؟ وكانت نتائج التحقق مذهلة. قام الفريق بإخضاع كلٍّ من البشر وتوائمهم الرقمية لتقييمات الشخصية، وألعاب القرارات الاقتصادية، وتجارب العلوم الاجتماعية. وقد تطابقت نسخهم الرقمية مع إجابات نظرائهم البشر في استطلاع General Social Survey بنسبة 85%، وهو مستوى من الدقة يقارب مدى اتساق المشاركين البشريين مع إجاباتهم نفسها عند تكرار الأسئلة بعد أسبوعين. وحقق الوكلاء نسبة ارتباط بلغت 80% في اختبارات الشخصية ونسبة ارتباط بلغت 66% في الألعاب الاقتصادية.
يقول Park: "نعتقد أن هذه الأنواع من الوكلاء ستدعم الكثير من السياسات والعلوم في المستقبل". يتصوَّر فريقه استخدام هذه التجمّعات المحاكاة كنماذج اختبار لدراسة مقترحات السياسات وتحسين عمليات اتخاذ القرار.
تمتد تطبيقات هذه التقنية لتشمل التصنيع إلى جانب المرافق العامة. في مصنع Digital Lighthouse التابع لشركة Siemens، أدت الاختبارات الافتراضية إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 69%، وفقًا لما صرّح به Theo Papadopoulos، مدير البرنامج في Siemens AG.
يقول Papadopoulos: "نحن ننتقل من مجرد محاكاة واختبار النتائج إلى استخدام أدوات ديناميكية مدعومة ببيانات العالم الواقعي. يمكن الآن للتوائم الرقمية تحليل البيانات المباشرة، والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية، وتقديم التوصيات أو حتى تنفيذ الإجراءات في الوقت الفعلي".
يوضِّح قائلًا: "تشجِّع التوائم الرقمية على تعزيز التعاون بين الأقسام وعلى امتداد دورة حياة المنتج".
يقول Kjell Carlsson، رئيس استراتيجية الذكاء الاصطناعي في Domino Data Lab: "فإن هذا التطور في تقنية التوائم الرقمية يعكس حقيقة أوسع حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسلوك البشري".
ويضيف قائلًا: "نحن البشر أكثر قابلية للتنبؤ مما ندرك. يمكن لأغلب، إن لم يكن معظم، تفضيلاتنا وسلوكياتنا الاعتيادية أن تُلتقط وتُحاكَى بشكل مقنع باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي، بمستوى يُفيد في الأغراض الإيجابية والسلبية على حد سواء".
تُنشئ وكالات التسويق بالفعل مجموعات تركيز افتراضية باستخدام شخصيات الذكاء الاصطناعي لاختبار الرسائل التسويقية عبر فئات ديموغرافية مختلفة. في مراكز الاتصال، تتصور Ashoori من IBM وجود وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على قراءة مشاعر العملاء والرد عليها.
تقول: "لنفترض أنك مستاء من إحدى الخدمات. في المستقبل، يكتشف وكيل الذكاء الاصطناعي الحالة العاطفية ويعدِّل تلقائيًا تعبيره اللفظي لتهدئة الموقف. إنه أمر مربح للطرفين لأن العميل يشعر بتحسُّن والمؤسسة تتمكَّن المشكلة بشكل أسرع".
ولكنَّ هناك حدودًا. يحذِّر Carlsson قائلًا: "في اللحظة التي تطلب فيها من شخص ما التفكير في تفضيلاته أو تحليل قرار صعب، ستواجه هذه النماذج صعوبة".
بسبب مخاوف الخصوصية والسلامة، تتطلب كل من التوائم الرقمية الصناعية والسلوكية إشرافًا دقيقًا. وضع فريق ستانفورد ضوابط صارمة: يملك المشاركون التوائم الرقمية ويمكنهم متابعة استخدامها عبر سجلات التدقيق، أو سحب موافقتهم بالكامل. يجب على الباحثين الخارجيين التقديم للحصول على الوصول وضمان حماية الخصوصية.
بينما ركّزت المناقشات حتى الآن على دور الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى والأتمتة، تتصور Ashoori مستقبلًا أوسع لهذه الوكلاء، حيث تتكيف مع أساليب تواصلنا في سياقات مختلفة. تؤكِّد Ashoori أن هذه التقنية تطرح أسئلة عميقة حول المصداقية وعمليات اتخاذ القرار.
تقول: "اليوم، لا يمكننا بالضرورة التحقق مما إذا كان الفعل صادرًا عن الذكاء الاصطناعي أم عن البشر. بصفتي منشئ محتوى، أريد أن تعكس هذه الصورة الرقمية تمامًا أسلوبي، ونبرة تواصلي، وطريقة توصيل هذه الرسالة. إذا كنت أتحدث في بيئة مهنية مقارنةً بكلامي مع أطفالي الصغار في المنزل، أريد أن يتعلم هذا الوكيل ويقلِّد سلوكي وشخصيتي في كل موقف".
تقول Ashoori إنه بينما يواجه الباحثون هذه التساؤلات، يجب عليهم السماح للاعتبارات العملية بتوجيه عملية النشر.
تقول: "السؤال هو؛ ما القيمة التي يقدِّمها الوكيل. عليك أن تتساءل عن القيمة المضافة. وإلا، فأنت تعقد النظام بلا داعٍ. إذا كانت هناك حالة تكون فيها القيمة واضحة وتبرِّر الاستثمار، فيجب على الشركات الاستفادة منها".
