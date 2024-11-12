أثار SearchGPT، النموذج الأوّلي الجديد لمحرك البحث من OpenAI، موجة كبيرة من الحماس. كما أثار أسئلة ملحّة، من بينها: كيف سيحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تجربة البحث؟ وما الذي يعنيه ذلك لممارسات تحسين محركات البحث (SEO)؟

على مدى سنوات طويلة، كان تحسين محركات البحث فنًا يدور في معظمه حول تهيئة المحتوى بما يتوافق مع متطلبات محرك البحث Google. أما الآن، فمع ظهور مفهوم "تحسين المحركات التوليدية" (GEO)، تبدو قواعد اللعبة في طريقها إلى التغيّر.

ولا تزال Google القوة المهيمنة في سوق البحث، إذ استحوذت بين عامي 2023 و2024 على 89% من الحصة العالمية، وفقًا لبيانات StatCounter. وفي مايو، طرحت Google ميزة AI Overviews لمستخدميها في الولايات المتحدة، ثم وسّعت نطاقها لاحقًا لتشمل أكثر من مئة دولة حول العالم. وفي الوقت نفسه، بدأت دور النشر وشركات أخرى تلاحظ تدفّق جمهور جديد عبر أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity، وكذلك عبر مساعدين حواريين يعملون بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT وMicrosoft Copilot وMeta AI.

وعلى منصات IBM الرقمية، ما يزال حجم هذا الجمهور القادم عبر قنوات البحث بالذكاء الاصطناعي محدودًا، لكنه يمثّل شريحة ذات قيمة واضحة. يقدّر Matthew Blackshaw-Marschinke، مدير تحسين محركات البحث العالمية في IBM، أن حجم الزيارات الناتجة عن منصات الذكاء الاصطناعي يقل بنحو مئة مرة عن الزيارات القادمة من بحث Google، غير أنّ هذا الجمهور يتسم بتفاعل أعمق. ويقول Blackshaw-Marschinke: "عندما نقارن بين المصدرين من حيث السلوكيات التي تهمّنا — مثل تنزيل المستندات الفنية، أو إكمال النماذج على الموقع، أو الاشتراك في الرسائل الإخبارية — نجد أن معدل التحويل عبر منصات الذكاء الاصطناعي يساوي تقريبًا ضعف المعدل عبر بحث Google. ما تزال هذه التقنيات في مراحلها الأولى، لكن المستخدمين القادمين منها يبدون نية أوضح وثقة متزايدة في المحتوى."