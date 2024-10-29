دور الذكاء الاصطناعي في حماية التنوع البيولوجي

يزدهر كل من الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي بسبب التعقيد. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، تغذي كميات هائلة من البيانات نماذج التعلم الآلي، مما يساعدها على التعرف على الأنماط، وإجراء التنبؤات، وحل المشكلات. في معظم الحالات، كلما كانت البيانات أكثر ثراءً وتنوعاً، أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً وتكيفاً.
تعمل الطبيعة بطريقة مماثلة. التنوع البيولوجي—وهو تنوع الحياة في النظام البيئي—يجعل البيئات مرنة وقابلة للتكيف. تمامًا كما يعتمد الذكاء الاصطناعي على إدخالات البيانات المتنوعة ليعمل بفعالية، تعتمد النظم البيئية على التنوع البيولوجي للحفاظ على التوازن وتحمل الاضطرابات والتطور بمرور الوقت.
يسلط كل من الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي الضوء على قوة التنوع في إنشاء أنظمة قوية ومرنة وقادرة على حل التحديات المعقدة. ومع اقترابنا من الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP16)، من الواضح أنه ليس فقط تنوع المعلومات بل أيضا القدرة على معالجتها وفهمها يمكن أن تكون مفتاحاً لتحقيق الأهداف الجماعية لحماية التنوع البيولوجي للكوكب التي وضعها أعضاء الأمم المتحدة.
في الأسبوع الماضي، توجه قادة البيئة من حوالي 200 دولة إلى مدينة كالي في كولومبيا لحضور مؤتمر الأطراف السادس عشر COP16. ويمثل هذا الحدث أول تجمع رئيسي للأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي منذ مؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي استضافته مونتريال في كندا عام 2022، حيث وضعت الدول المشاركة إطار عمل عالمي تاريخي لوقف فقدان الموائل الطبيعية.
الاتفاقية، التي وقعتها 195 دولة وأطلق عليها اسم "اتفاقية باريس للطبيعة"،تتطلب من الموقعين السعي لتخصيص ما لا يقل عن 30% من أراضيها لجهود الحماية، بما في ذلك حماية إضافية للأنظمة البيئية المتدهورة. بعد مرور عامين، يتمثل الهدف من مؤتمر الأطراف السادس عشر في تقييم خطط الدول التي وقعت على الاتفاقية لمعرفة ما إذا كان العالم يسير على الطريق الصحيح للوفاء بالموعد النهائي لعام 2030.
وتشير الدلائل المبكرة إلى أن الطموح قد يتجاوز النجاح. كان من المتوقع أن يقوم الموقعون بإرسال الاستراتيجية وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs) قبل بدء المؤتمر. قدمت 25 دولة فقط من أصل 195 دولة خططًا إلى أمانة التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة - ولم تقدم سوى خمس دول فقط من أصل 17 دولة من "الدول ذات التنوع البيولوجي الضخم"، والتي تضم حوالي 70% من التنوع البيولوجي في العالم، تعهداتها.
تعتبر استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عاملاً مهماً في فهم الموائل التي تمتلكها الدول تحت إدارتها وفي تحديد كيفية مراعاة حمايتها في صناعة القرار الحكومي. يعد الحفاظ على البيئة جهداً عابر للقطاعات، وتسمح خطط NBSAP للدول بأخذ هذه الظروف في الاعتبار أثناء صنع السياسات.
كما أنها تمثل تحديًا فريدًا من نوعه نظرًا لوجود العديد من الشروط التي يجب مراعاتها والكثير من المعلومات التي يجب تحليلها. كما أشارت Bernadette Fischler Hooper، رئيسة المناصرة الدولية في WWF المملكة المتحدة: "نعلم أن التغيير ليس سهلاً وأن الدول تواجه تحديات مثل نقص التمويل، ونقص البيانات، وعدم الاستقرار السياسي." ومع ذلك، يقول الخبراء إن الحلول التقنية يمكن أن تساعد في معالجة بعض التحديات التي تواجهها الدول عند محاولة إنشاء ومتابعة NBSAPs.
خلال العامين الماضيين منذ توقيع الدول على إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لكونمينغ-مونتريال، شهد الابتكار انفجارًا في الذكاء الاصطناعي. مع تزايد قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة أكثر فعالية لكل شيء من معالجة وتلخيص المعلومات إلى التحليل التنبؤي.
بينما تسعى الدول إلى طرق جديدة لقياس التنوع البيولوجي داخل حدودها ومعالجة الكمية الهائلة من البيانات اللازمة لتطوير خطط الحفاظ على البيئة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا في اكتساب رؤى أكثر حول احتياجات كوكبنا، وكيفية معالجتها.
Adam Thompson، قائد التمويل المستدام العالمي وعروض الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في IBM Consulting، رأى بنفسه كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير كيفية تعامل الدول مع المعلومات ومعالجتها وفهمها.
يقول: "في الماضي، كان بيان المشكلة هو: "كيفية العمل بفعالية على المشاكل الجغرافية المكانية التعسفية عبر مجموعات بيانات غير متجانسة تتراوح بين رصد الأرض عبر مخرجات نموذج الطقس وصولاً إلى إنترنت الأشياء (IOT)". "وقد يكون حجم البيانات هائلاً".
يقول Thompson، إن البيانات الواردة من الأقمار الصناعية Sentinel-2 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية - التي تجمع صورًا جديدة لجميع أسطح الأرض والمناطق الساحلية والمياه الداخلية كل خمسة أيام - تصل إلى حوالي 3.2 تيرابايت يوميًا. يمكن أن تصل توقعات الطقس التي يولدها المركز الأوروبي للتوقعات الجوية متوسطة المدى إلى 250 تيرابايت في اليوم الواحد.
يقول Thompson،"من ناحية السعة، من الواضح أنه من غير الممكن للعديد من المؤسسات إدارة مثل هذه الكميات من البيانات لأغراض النمذجة".
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يطرح تحدياته الخاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، إلا أنه يوفر مساراً محتملاً لتسهيل معالجة البيانات دون حاجة الأطراف المعنية إلى كل البيانات المتاحة. يقول Thompson إن إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي من خلال نماذج أصغر، مثل نموذج الأساس Granite® الذي يمكن للباحثين نشره لأغراض محددة تتعلق بالاستدامة، مثل مراقبة الأرض واستهلاك الطاقة. يقول Thompson: "دقة النمذجة باستخدام النماذج الأساسية تساعد المستخدمين على تحسين النتائج."
وبالإضافة إلى معالجة البيانات وتوليد التنبؤات والتحليلات، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعدنا في معرفة كيف يتغير العالم الطبيعي من حولنا. في وقت سابق من هذا العام، أعارت IBM أدوات IBM Maximo Visual Inspection (MVI) الخاصة بها إلى صندوق الحياة البرية العالمي WWF - ألمانيا لتتبع تحركات أفيال الغابات الأفريقية في حوض الكونغو.
يُعرف فيل الغابات الأفريقي بأنه "مهندس النظام البيئي"، وهو فصيل أساسي في السلامة العامة لحوض الكونغو الذي يضم أكثر من 10000 فصيل حيواني. تشتهر الفيلة بإزالة النباتات، مما يتيح للنباتات الأقوى والأكثر مرونة للنمو في بيئة قد تتأثر الموارد بها بالنمو المفرط والمنافسة. كما تساعد في تحسين التنوع والكثافة والوفرة من أنواع النباتات والأشجار، مما يعزز قدرة تخزين الكربون في الغابة.
ساعدت تقنية مماثلة في الحفاظ على الشعاب المرجانية، التي يشير البحث إلى أنها مهددة بشدة مع ارتفاع حرارة الكوكب. وتقدم هذه الهياكل تحت الماء، التي يعتمد عليها ما يقدر بنسبة 25% من جميع الكائنات الحية في المحيطات في مرحلة ما خلال دورات حياتها، المساعدة للمخلوقات في المحيط وعلى اليابسة. فهي لا تعمل فقط كمصارف ضخمة للكربون، بل هي أيضاً ضرورية للحفاظ على النظام البيئي الذي يعمل كمصدر غذاء للبشر. أكثر من أربعة مليارات شخص يعتمدون على الأسماك التي تتفاعل مع الشعاب المرجانية في 15% من حصصهم الغذائية من البروتين الحيواني.
تعاونت شركة Reef Company، التي تبني شعاب صناعية لاستعادة الشعاب المرجانية التي فقدت بسبب تغير المناخ، مع IBM لجمع بيانات حول كيفية تغير المحيط ومواطن الاحتياج إلى الشعاب المرجانية. باستخدام منصة بيانات المحيطات BluBoxx من IBM، يمكن للشركة جمع بيانات حساسات تقيس ملوحة المسطح، ودرجة الحرارة، ودرجة الحموضة، والأكسجين المذاب، والضغط، وثاني أكسيد الكربون في المسطح. يمكن جمع هذه البيانات وتحميلها للحصول على رؤى سريعة بالإضافة إلى التعمق في كيفية تغير النظام البيئي.
نحن نعرف عن كوكبنا أكثر من أي وقت مضى، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح لنا جمع ومعالجة كميات هائلة من المعلومات من مصادر متعددة — بيانات قد تمثل تحدياً لإدارتها بمفردها.
يقول Thompson: "لدينا اليوم كميات هائلة من البيانات، ولكن قد لا يمكن الوصول إليها دائمًا أو قد لا تكون ذات صلة أو لا تكون محسوبة بشكل متسق وفقًا للمعايير العلمية". "نحتاج إلى بيانات جديرة بالثقة وشفافة لتحديد المخاطر والفرص والإجراءات التصحيحية."
لحسن الحظ، مثل النظام البيئي المتنوع، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستفيد من الوصول إلى المزيد من البيانات. بينما لا تزال الحاجة للتخفيف من تحديات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واضحة، فإن التقنية توفر إمكانية لفهم أفضل للعالم من حولنا من خلال معالجة المعلومات التي لدينا وتحويلها إلى شكل يمكننا فهمه والعمل بناء عليه.
يقول Thompson: "يجب أن تكون النتائج في شكل يمكن التعامل معه بحيث يمكن للشخص العادي في الشارع فهمه أيضاً، ولا يتطلب الحصول على عدد من شهادات الدكتوراه للتمكن من تفسير ما تمثله البيانات."
بينما تسعى الدول لإنتاج برامج NBSAP ترشدها في هدفها لتلبية المعايير التي وضعها إطار العمل العالمي لكونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي، قد توفر أدوات الذكاء الاصطناعي فرصة لفهم أفضل لما يحدث في العالم الطبيعي — وكيف يمكننا الحفاظ عليه.
