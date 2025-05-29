سبب تبني بعض الصحفيين للذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف

وبينما لا تزال بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي محل خلاف، إلا أن هناك مجالات تثبت فيها هذه التقنية فائدتها الكبيرة لصناع المحتوى والناشرين على حد سواء. ومنها Djinn، وهي أداة طورتها IBM تساعد الصحفيين على تحديد القصص المحلية الجديرة بالنشر في البيانات والمستندات المحلية. تطورت Djinn في البداية من أجل غرفة الأخبار النرويجية iTromsø، وهي تجمع بين معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

منذ إطلاقها قبل عامين، في بداية ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، تبنت Djinn ما يقرب من 40 غرفة أخبار في مجموعة Polaris Media، التي تملك iTromsø. شهدت غرف الأخبار التي تبنت Djinn زيادة بنسبة 1300% في معدل حركة المرور، مع تقليل الوقت الذي يقضيه الصحفيون في البحث بنسبة 94%. والأفضل من ذلك—أن الصحفيين قد تبنوا هذه الأداة.

"كانت نسبة تبني المستخدمين لها هائلة، وذلك لأن النظام كان قابلاً للتفسير بشكل جيد ومصممًا من أجل المستخدمين"، كما قالت Silvia Podestà، مصممة الابتكار الاستشاري في IBM بالدنمارك، في حديثها مع IBM Think. منذ نشرها، يُرجع الخبراء الفضل في ذلك إلى أن الأداة واحدة من أفضل حالات استخدام نشر الذكاء الاصطناعي لخدمة الصحافة. تقول Nikita Roy، الصحفية وعالمة البيانات التي خصصت حلقة كاملة من البودكاست الخاص بها عن المجال للحديث عن Djinn: "إنها حالة رائعة من الابتكار الذي يقوده المحررون".

تعالج Djinn أحد التحديات الأساسية التي تواجه الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية: إمكانية اكتشاف قصص أصلية في أثناء العمل في غرف الأخبار الصغيرة، حيث تكون الموارد نادرة. تجمع Djinn البيانات من المواقع الحكومية المحلية وتصنفها وتلخصها وتنبه الصحفيين إلى القصص التي يمكنهم التركيز عليها. تستخدم Djinn بشكل أساسي تقنيات watsonx.ai وWatson NLP، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي.

توضح Podestà قائلة: "يمكن للصحفيين الوصول إلى مجموعات بيانات متباينة للغاية توفرها البلديات في المستودعات العامة". "لطالما كانت هذه العملية مرهقة بسبب الكم الهائل من المعلومات، وكان الصحفيون يخاطرون بفقدان قصص جيدة محتملة لأنهم لم يكن لديهم الوقت الكافي لمراجعة كل المستندات يوميًا"، كما تقول Podestà، التي ستتحدث عن Djinn والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة خلال مؤتمر قادم بعنوان "We Make Future (نحن نصنع المستقبل)".