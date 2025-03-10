تعرف على الهواتف المصمَّمة وفق نهج "الذكاء الاصطناعي أولًا" والمدعومة بنماذج صغيرة من نماذج الذكاء الاصطناعي

ويعمل بعض الباحثين، مثل فريق جامعة Beijing University of Posts and Telecommunications، على تصميم نماذج لغوية صغيرة مخصَّصة للهواتف الذكية. وقد وجد الفريق، كما يوضح المؤلف المشارك Rongjie Yi لموقع IBM Think، أن النماذج اللغوية الصغيرة تعمل "بسرعة وكفاءة أعلى" عندما تُصمَّم خصيصًا للأجهزة التي ستعمل عليها، بدلًا من الاكتفاء بضبط نموذج كبير لاستخدامه على الهاتف.

لماذا يتسارع سباق الهواتف المعززة بالذكاء الاصطناعي الآن؟ تقول Kaoutar El Maghraoui إن التطورات في النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs) هي التي تدفع هذا التطور في تقنية الهواتف المحمولة. وتضيف: "هذه النماذج المدمجة والأعلى كفاءة والأقوى قدرة يمكنها تنفيذ المعالجة في الوقت الفعلي وتهيئة تفاعلات مخصّصة وآمنة على أجهزة طرفية مثل الهواتف الذكية."

وتشير El Maghraoui أيضًا إلى أنه مع استخدام الأشخاص نماذج SLMs على الهواتف الذكية، قد نستخلص دروسًا ستكون أكثر فائدة في البيئات غير الاستهلاكية. النماذج الصغيرة مناسبة للهواتف، لكنها حاسمة لـ"تطبيقات أكثر جدية وحساسة للمهام" مثل الأجهزة المدمجة في المصانع، حيث يجب معالجة بيانات التصنيع الحساسة محليًا.

ومن الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية وصولًا إلى التصنيع، توجد العديد من الحالات التي تمتلك فيها الشركات بيانات تفضّل الاحتفاظ بها محليًا. وتتيح لهم النماذج الصغيرة استخلاص معلومات مفيدة من تلك البيانات من دون الحاجة إلى إرسالها إلى سحابة عامة.

ولهذا السبب، أعطت IBM أولوية للنماذج الأصغر الملائمة لغرض محدد، مثل سلسلة Granite، لأنها تمكّن المؤسسات من الوصول إلى أداء نماذج متقدمة بجزء بسيط من التكلفة.

وقد أوضح Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، في مقال نشرته مجلة Fortune: "في عملنا في IBM رأينا أن النماذج الملائمة لغرض محدد أدّت بالفعل إلى خفض تكاليف الاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 30 مرة، مما جعل التدريب أكثر كفاءة وأسهل إتاحة."

وتقول El Maghraoui إن "هناك في العديد من بيئات المؤسسات قيودًا أكثر صرامة تتعلق بالوقت والدقة". فقد يترتّب على أي تأخير أو خطأ خسارة مبالغ مالية كبيرة أو المساس بأمن البيانات، وربما ما هو أكثر من ذلك.

وتضيف: "لا يمكنك تحمّل ارتكاب خطأ في تلك البيئات، لأن تبعاته أشد خطورة بكثير من مجرد خطأ في حجز رحلة طيران أو ما شابه ذلك."

ومع استمرار المستخدمين في تجربة هواتف "الذكاء الاصطناعي أولًا" المعتمدة على نماذج SLMs، سيواصل العاملون في مجالات أخرى متابعة الدروس المستفادة من هذه الأجهزة الطرفية عن كثب.