لقد كان توليد الطاقة النووية راكداً فعلياً في الولايات المتحدة خلال الجزء الأكبر من العقود الثلاثة الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تزايد التكاليف ومخاوف السلامة في أعقاب العديد من الكوارث البارزة. ولكن مع تنامي الحاجة إلى الطاقة، تمثل خيارات الطاقة النظيفة الشائعة تحديًا: فهي لا توفر دائمًا القدرة اللازمة لتلبية الطلب.

أما الطاقة النووية، فعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تكون أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ. "المنشآت النووية قادرة على توليد الطاقة في أكثر من 90% من الوقت"، هكذا يقول Maksim Sonin، زميل مشاريع الهيدروجين في معهد Precourt للطاقة بجامعة ستانفورد. وبالنسبة لمراكز البيانات على وجه التحديد، والتي عادة ما تكون مصممة لتكون في حالة تشغيل دائم، فإن الوصول المستدام إلى الطاقة أمر مهم.

بالطبع ، يستغرق تشغيل المفاعلات النووية وقتًا طويلاً. وفقًا لتحليل أجرته الباحثة في جامعة أكسفورد Hannah Ritchie، يستغرق الأمر في المتوسط ما بين ست إلى ثماني سنوات لتشغيل المفاعل. يقول Sonin إن هذه المهلة الزمنية هي نتيجة "دورة موافقة طويلة جداً، وجداول زمنية طويلة جداً لبدء التشغيل الفعلي، ونفقات رأسمالية عالية".

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبحت المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) أكثر جدوى بفضل التطور في هذا المجال والجهود المبذولة للتخلص من بعض الروتين التنظيمي. تولد وحدات SMR حوالي ثلث طاقة المفاعل النووي التقليدي، رغم أن تكلفة التشغيل ووقت البناء أقل بكثير. ولهذا السبب، تتطلع شركات مثل Google و Amazon وMicrosoft إلى الحصول على المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) كخيار لتوليد الطاقة النظيفة التي يمكن أن تزيد بشكل أسرع من الخيارات التقليدية.

هذا لا يعني أن المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) خالية من التحديات. يقول Sonin: "يمكن أن تشكل الأمور الاجتماعية والسلامة وغيرها من الأمور الأخرى عقبات في أي مرحلة من مراحل تسويق هذه التقنيات". وبسبب تلك المخاوف المحتملة ، يعتقد Sonin أن المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) من المحتمل أن تساهم بحوالي 10% فقط من نمو الطاقة النووية في السنوات القادمة.