اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يتباطأ. في الواقع، وجد الباحثون في شركة Epoch AI أن حوسبة تدريب الذكاء الاصطناعي قد بلغت أربعة أضعاف سنويًا على مدار السنوات العديدة الماضية. حتى لو أصبحت النماذج أصغر أو أكثر كفاءة، فإن الحجم الهائل من الحوسبة المطلوبة لتدريبها من المرجح أن يتسبب في أزمة طاقة كبيرة مع تزايد عدد مراكز البيانات والطلب على المزيد والمزيد من الطاقة.
والتزايد السريع له عيوبه. مع استمرار نمو احتياجات شركات التكنولوجيا من الطاقة، حاول مزودو الطاقة مواكبة ذلك من خلال زيادة أي مصدر طاقة متاح بسهولة، بما في ذلك محطات الفحم التي تطلق كميات كبيرة من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي.
إن حل الاعتماد على مصادر الوقود المحترقة أمر سيء بالنسبة إلى الكوكب وسيء لسمعة شركات التقنية التي قطعت على نفسها تعهدات كبيرة بخفض انبعاثاتها النهائية إلى الصفر في السنوات القادمة. نتيجة لذلك، تبحث الشركات بشكل متزايد عن طرق لاستمرار دعم تطوير الذكاء الاصطناعي مع تحقيق أهدافها في الاستدامة. وهناك حل واحد على وجه الخصوص يبدو أنه يجذب الكثير من الاهتمام: الطاقة النووية.
لقد كان توليد الطاقة النووية راكداً فعلياً في الولايات المتحدة خلال الجزء الأكبر من العقود الثلاثة الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تزايد التكاليف ومخاوف السلامة في أعقاب العديد من الكوارث البارزة. ولكن مع تنامي الحاجة إلى الطاقة، تمثل خيارات الطاقة النظيفة الشائعة تحديًا: فهي لا توفر دائمًا القدرة اللازمة لتلبية الطلب.
أما الطاقة النووية، فعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تكون أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ. "المنشآت النووية قادرة على توليد الطاقة في أكثر من 90% من الوقت"، هكذا يقول Maksim Sonin، زميل مشاريع الهيدروجين في معهد Precourt للطاقة بجامعة ستانفورد. وبالنسبة لمراكز البيانات على وجه التحديد، والتي عادة ما تكون مصممة لتكون في حالة تشغيل دائم، فإن الوصول المستدام إلى الطاقة أمر مهم.
بالطبع ، يستغرق تشغيل المفاعلات النووية وقتًا طويلاً. وفقًا لتحليل أجرته الباحثة في جامعة أكسفورد Hannah Ritchie، يستغرق الأمر في المتوسط ما بين ست إلى ثماني سنوات لتشغيل المفاعل. يقول Sonin إن هذه المهلة الزمنية هي نتيجة "دورة موافقة طويلة جداً، وجداول زمنية طويلة جداً لبدء التشغيل الفعلي، ونفقات رأسمالية عالية".
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبحت المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) أكثر جدوى بفضل التطور في هذا المجال والجهود المبذولة للتخلص من بعض الروتين التنظيمي. تولد وحدات SMR حوالي ثلث طاقة المفاعل النووي التقليدي، رغم أن تكلفة التشغيل ووقت البناء أقل بكثير. ولهذا السبب، تتطلع شركات مثل Google و Amazon وMicrosoft إلى الحصول على المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) كخيار لتوليد الطاقة النظيفة التي يمكن أن تزيد بشكل أسرع من الخيارات التقليدية.
هذا لا يعني أن المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) خالية من التحديات. يقول Sonin: "يمكن أن تشكل الأمور الاجتماعية والسلامة وغيرها من الأمور الأخرى عقبات في أي مرحلة من مراحل تسويق هذه التقنيات". وبسبب تلك المخاوف المحتملة ، يعتقد Sonin أن المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) من المحتمل أن تساهم بحوالي 10% فقط من نمو الطاقة النووية في السنوات القادمة.
حتى مع تجديد تطور الذكاء الاصطناعي للطاقة النووية، من الممكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي نفسه في معالجة مشكلة زيادة حاجته للطاقة من خلال تسريع تطوير وكفاءة حلول الطاقة النظيفة.
يقول Sonin: "في حين أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يتطلب المزيد والمزيد من قدرات الطاقة المتزايدة لتوليد الطاقة بطريقة أسرع وأكثر استدامة، فإن ذلك يمكن أن يساعدنا أيضًا على إحداث تغيير جذري في قطاع الطاقة من خلال المزيد من التقنيات لتوليد هذه الطاقة بطريقة أسرع وأكثر استدامة".
وفقا لتقرير حالة الاستدامة لشركة IBM لعام 2024، فإن استخدام الطاقة المتجددة وإجمالي استهلاك الطاقة يتصدر قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية التي ينظر إليها قادة الأعمال عند تقييم أهداف الاستدامة. وقد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على الإشارة إلى حلول محتملة، بدءًا من المساعدة في تطوير التقنية الجديدة لتوليد الطاقة إلى تعزيز التحسين وإدارة الأحمال عبر الشبكات.
يقول Sonin: "من الناحية الاستراتيجية، أنظر بإيجابية كبيرة إلى وتيرة هذا الابتكار في مجال التكنولوجيا، على الرغم من أنه يثير مخاوف تتعلق بالبنية التحتية على المدى القصير، لأنه أمر يمكننا التعامل معه في نهاية المطاف".
بينما يتزايد الاهتمام بحلول الطاقة النووية، إلا أنها ليست الخيار الوحيد المتاح. في الولايات المتحدة، كانت الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أسرع مصادر الكهرباء نموًا في النصف الأول من عام 2024. يستمر نمو الطاقة الكهرومائية أيضاً، رغم أنها واجهت تحديات مثل الجفاف وندرة المياه، مما قد يجعل الشركات تراها أقل موثوقية في المستقبل.
يقول Sonin إنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في موارد الطاقة، فإن معظم الشركات ستتجنب وضع كل بيضها في سلة واحدة. لذا، بينما تمر الطاقة النووية بلحظة صعبة، لن تكون الخيار الوحيد الذي تستكشفه الشركات.
يقول Sonin: "أعتقد أن هذا هو النهج العملي الصحيح من حيث الجدوى على المدى الطويل، حيث أن هناك الكثير من المتغيرات والسيناريوهات المجهولة والمختلفة". "وهذا لا يعني على الإطلاق أن نوعًا معينًا من الطاقة النظيفة يُنظر إليه على أنه أفضل من الأنواع الأخرى."
يشدد Sonin على أن المحطات النووية وغيرها من حلول الطاقة الأخرى ليست متعارضة، بل هي عناصر لحل أوسع وشامل لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويقول: "أعتقد أن الطاقة النووية لا تتنافس فقط مع الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والأمونيا ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى، حيث إن جميعها مكملة لبعضها البعض". "تعمل جميعها بشكل أفضل في مواقف مختلفة. ولذلك، من غير المحتمل أن يصبح أي منها [على الأرجح] الرابح الوحيد لشركات التكنولوجيا الكبرى، مع اتباع نهج المحفظة الذي يولد المزيد من القيمة."
