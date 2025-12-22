ما التطور التالي للذكاء الاصطناعي؟

في عام 2026، قد لا تكون نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً هي الأكبر حجمًا.

هذا هو الرهان الذي تضعه الآن المختبرات والمستثمرون والباحثون الذين أمضوا العام الماضي يراقبون انهيار افتراضاتهم. لن تحدد الأشهر الاثني عشر القادمة بالسباق لبناء أنظمة أكبر، بل بالسباق لتطوير أنظمة أكثر حكمة، ونماذج تفكر قبل أن تتكلم، وتفعل أكثر بموارد أقل.

قال Kush Varshney، زميل في شركة IBM، لمدونة IBM Think في مقابلة: "يمكنك الحصول على نموذج لغوي كبير يعمل بالمستوى نفسه، أو حتى أفضل، من النماذج الأكبر بكثير."

قبل عام، كان هذا أمرًا غير منطقي. على مدى عقد من الزمان، عمل الذكاء الاصطناعي وفقًا لمبدأ بسيط للغاية: المزيد من البيانات، والمزيد من المعايير، والمزيد من قوة الحوسبة، والمزيد من الذكاء. تنافست المختبرات للإعلان عن عدد المعلمات مثل لاعبي بناء الأجسام الذين يستعرضون عضلاتهم أمام المرآة. استهلكت عمليات التدريب المخرجات الكهربائية التي تنتجها المدن الصغيرة. كان الأمر كله أشبه بسباق محتدم للاستيلاء على الأراضي، لكن المساحة التي يتسابقون للاستحواذ عليها تقاس بالتيرافلوب.

ثم حل شهر يناير 2025. أصدرت شركة تُدعى DeepSeek، مقرها في الصين، نموذجًا أدى إلى انخفاض سهم Nvidia بنسبة 17% في يوم واحد. يمكن للذكاء الخوارزمي أن يحل محل القوة الحاسوبية الغاشمة. لم يكن الأمر بحاجة إلى نظام ضخم. بل إلى مخطط أفضل.

تحولت المختبرات الأمريكية الكبرى بسرعة. خلال أشهر قليلة، انتقلوا من بناء أنظمة أكبر إلى أنظمة تتوقف وتفكر قبل أن تجيب. Seyed Emadi، قال أستاذ مساعد في قسم العمليات بجامعة نورث كارولينا كينان-فلاجلر بصراحة عندما تحدث مع IBM Think: "لو كان علي أن ألخص عام 2025 في الذكاء الاصطناعي، لم نعد نصنع نماذج أكبر بل أصبح تركيزنا على أن تكون أكثر حكمة".

هذا التحول هو الذي يحدد ما سيأتي لاحقًا. إن الإجماع بين الباحثين لافت للنظر، بل يكاد يكون غريبًا. عندما طلب من Misha Belkin، أستاذ التعلم الآلي في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، تحديد أبرز تطور في العام الماضي، أشار إلى "ظهور نماذج التفكير وتوسيع نطاق الاستدلال وقت التنفيذ"—وفي مقابلة وصفه بأنه أساس عام 2026. قدمت Rada Mihalcea، التي تدير مختبر الذكاء الاصطناعي في جامعة ميشيغان، وجهة نظر تكميلية: "التقدم في أنظمة الوكلاء المتعددة، بالإضافة إلى الفهم الأعمق لـ ... نقاط الضعف" من شأنه أن يحدد المسار إلى الأمام، كما صرحت لمدونة IBM Think.

يعكس هذا التحول إعادة تصور معنى الذكاء من الصفر. كان النهج القديم يعامله كشيء تضعه في أثناء التدريب، مثل التوابل في الحساء. بمجرد اكتماله، يتم تجميد النموذج. يتعامل النهج الجديد مع الذكاء على أنه شيء يمكن أن يظهر في وقت التشغيل من خلال إعطاء النموذج مزيدًا من الوقت للتفكير، وهو ما يسمى بحوسبة الاستدلال وقت التنفيذ.

لا تزال التداعيات قيد الدراسة.لاحظ Gabriel Poesia، باحث يدرس استدلال الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد أن النماذج تتحسن في "التفكير لفترات أطول" و"استخدام الأدوات بسلاسة خلال فترات التفكير الطويلة." النسخة الإنجليزية المبسطة: تعلمت الآلات التفكير قبل الكلام.

كانت النماذج القديمة تعمل مثل ردود الفعل: إدخال مدخلات، وإصدار تنبؤات، من دون التوقف للتفكير. أما النماذج الجديدية فقرارتهم مدروسة. اطرح سؤالاً صعبًا، وسيأخذ النموذج وقتًا للتفكير فيه، أحيانًا لدقائق، للتحقق من منطقه، والتراجع عن الحلول غير الصائبة. يبدو الأمر أشبه بالتفكير إلى حد كبير. ويبقى السؤال الأكبر بلا إجابة؛ هل يمكن أن يعد ذلك تفكيرًا بمعناه الحقيقي؟