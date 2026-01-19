الذكاء الاصطناعي يتعلم كيف يرى علامات السرطان الخفية

قام العلماء بتدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف النشاط المناعي غير المرئي داخل الأورام باستخدام شرائح علم الأمراض القياسية فقط.
طور باحثون في Microsoft Research، بالتعاون مع الجامعات، مؤخرًا نظام GigaTIME، وهو نظام ذكاء اصطناعي يفحص شرائح علم الأمراض العادية لاستنتاج الحالات الداخلية غير المرئية لخلايا المناعة داخل الأورام. وهو جزء من جهد أوسع، يشمل العمل في IBM Research، لبناء الذكاء الاصطناعي ينمذج علم الأحياء كنظام مكاني بدلاً من مجموعة من نقاط البيانات المعزولة.
قال Hoifung Poon، مدير عام في Microsoft Research، لمدونة IBM Think في مقابلة: “ما نحاول فعله هو استخدام بيانات متاحة بسهولة جدًا لاستنتاج معلومات يصعب الحصول عليها بخلاف ذلك.” “وهذا يفتح الباب أمام دراسة السلوك المناعي على نطاق لم يكن عمليًا من قبل.”
التحدي التقني كبير. تُصبغ شرائح علم الأمراض القياسية بالهيماتوكسيلين والإيوسين، وهي تقنية تكشف عن بنية الأنسجة وشكل الخلايا. تحت المجهر، يمكن لطبيب الأمراض تحديد أنواع الخلايا المختلفة من خلال مظهرها. لكنهم لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت الخلية المناعية قد تم تنشيطها أو استنفادها أو تثبيطها، على الرغم من أن تلك الحالات تساعد على تحديد ما إذا كان الجهاز المناعي يحارب السرطان أو يفشل في ذلك.
قال Poon: “إذا وضعت أنسجة الورم تحت المجهر، يمكنك إلى حد ما تمييز الخلايا المختلفة بناءً على الشكل”. “تكمن الصعوبة في أنك لا تعرف الحالة الداخلية للخلية”.
يتطلب الحصول على تلك المعلومات من خلال الوسائل التقليدية تقنيات متخصصة مثل التألق المناعي المتعدد، والذي قد يستغرق أيامًا لإكماله ويكلف آلاف الدولارات لكل عينة. شريحة علم الأمراض القياسية تكلف بضعة دولارات.
تم تدريب GigaTIME على عينات الأنسجة التي تم تحليلها في كلا الاتجاهين: الشرائح القياسية والقياسات المناعية المكلفة. تعرف النموذج على الأنماط المرئية التي تتوافق مع الحالات المناعية، ويمكنه الآن استنتاج واحدة من الأخرى.
يعكس تصميم النظام إدراكًا متزايدًا في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الطب وحتى علوم المواد، بأن العلاقات المكانية تحمل معلومات تختفي عند حساب متوسط البيانات. قال Poon إن حساب متوسط عدد الخلايا المناعية عبر عينة نسيج كاملة، على سبيل المثال، يمحو التفاعلات المحلية بين الخلايا التي تساعد على تحديد كيفية تصرف الجهاز المناعي.
قال Poon: "يوضح لك الترتيب المكاني أشياء لا يمكنك رؤيتها إذا حسبت المتوسط لكل شيء معًا". "إن مكان وجود الخلايا المناعية، وما تتفاعل معه، وكيفية تنظيمها أمر مهم حقًا."
وصف Poon الأنماط المكانية بأنها نوع من القواعد البيولوجية. قال: "الأنماط توضح لك حالة السرطان وطريقة استجابة الجهاز المناعي له."
في IBM Research، تتبع الفرق نهجًا موازيًا، حيث طورت أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة النماذج تدمج التصوير والبيانات الجزيئية والمعلومات السريرية. الهدف هو استكشاف علم الأحياء، ليس كقياسات معزولة عن بعضها، ولكن كنظام مترابط يعمل عبر مقاييس متعددة.
قال Ajay Royyuru، الرئيس التنفيذي للعلوم الصحية وأبحاث علوم الحياة في IBM، لمجلة IBM Think في مقابلة: "علم الأحياء ليس طبقة واحدة من المعلومات". "إنه علم متعدد النطاقات ومنظم وسياقي. إذا نظرت إلى شريحة واحدة فقط، فستفوت ما يُعد سلوكًا محوريًا ".
أكد Royyuru أن السياق المكاني أساسي لوظيفة الخلية بطرق بدأت أنظمة الذكاء الاصطناعي في الكشف عنها مؤخرًا. وقال أن "الخلية المجاورة لخلية أخرى قادرة على التواصل معها مباشرة. تلك الإشارة نفسها غير متاحة لخلية تبعد عشر خلايا".
شدد الباحثان على أن هذه الأنظمة هي أدوات بحثية تهدف إلى توجيه التجارب وتوليد الفرضيات، وليست بديلاً عن العمل المخبري.
قال Poon: "لا يتعلق الأمر باستبدال التجارب". "يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي ليرشدك إلى مواضع البحث والأسئلة التي يتعين طرحها."
هذا التمييز مهم لأن الأنظمة البيولوجية التي تحللها أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لا تزال معقدة للغاية. يمكن أن يتطور السرطان، وهو المجال الذي يعمل فيه GigaTIME، تحت ضغط انتقائي ويتكيف مع العلاج بطرق لا تزال تحير الباحثين.
قال Poon: "أنت تقضي على معظم الخلايا السرطانية، ولكن بقاء خلية واحدة قد يؤدي إلى عودة المرض من جديد وبقوة". "لهذا السبب يستمر السرطان في الظهور مجددًا".
اقترح Royyuru أن المجال بدأ للتو في فهم ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي في البحث البيولوجي، ويبقى التحلي بالتواضع هو الموقف الأنسب. وقال: "نحن ندرس نظامًا استغرق مليارات السنين للتطور". "ليس من الضروري أن يكشف عن نفسه لنا لمجرد أننا نستطيع قياس المزيد من الأشياء."
