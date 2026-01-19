الذكاء الاصطناعي يتعلم كيف يرى علامات السرطان الخفية

قام العلماء بتدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف النشاط المناعي غير المرئي داخل الأورام باستخدام شرائح علم الأمراض القياسية فقط.

طور باحثون في Microsoft Research، بالتعاون مع الجامعات، مؤخرًا نظام GigaTIME، وهو نظام ذكاء اصطناعي يفحص شرائح علم الأمراض العادية لاستنتاج الحالات الداخلية غير المرئية لخلايا المناعة داخل الأورام. وهو جزء من جهد أوسع، يشمل العمل في IBM Research، لبناء الذكاء الاصطناعي ينمذج علم الأحياء كنظام مكاني بدلاً من مجموعة من نقاط البيانات المعزولة.

قال Hoifung Poon، مدير عام في Microsoft Research، لمدونة IBM Think في مقابلة: “ما نحاول فعله هو استخدام بيانات متاحة بسهولة جدًا لاستنتاج معلومات يصعب الحصول عليها بخلاف ذلك.” “وهذا يفتح الباب أمام دراسة السلوك المناعي على نطاق لم يكن عمليًا من قبل.”

التحدي التقني كبير. تُصبغ شرائح علم الأمراض القياسية بالهيماتوكسيلين والإيوسين، وهي تقنية تكشف عن بنية الأنسجة وشكل الخلايا. تحت المجهر، يمكن لطبيب الأمراض تحديد أنواع الخلايا المختلفة من خلال مظهرها. لكنهم لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت الخلية المناعية قد تم تنشيطها أو استنفادها أو تثبيطها، على الرغم من أن تلك الحالات تساعد على تحديد ما إذا كان الجهاز المناعي يحارب السرطان أو يفشل في ذلك.

قال Poon: “إذا وضعت أنسجة الورم تحت المجهر، يمكنك إلى حد ما تمييز الخلايا المختلفة بناءً على الشكل”. “تكمن الصعوبة في أنك لا تعرف الحالة الداخلية للخلية”.

يتطلب الحصول على تلك المعلومات من خلال الوسائل التقليدية تقنيات متخصصة مثل التألق المناعي المتعدد، والذي قد يستغرق أيامًا لإكماله ويكلف آلاف الدولارات لكل عينة. شريحة علم الأمراض القياسية تكلف بضعة دولارات.