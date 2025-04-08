العقول في وضع الدردشة: كيف يفهم الذكاء الاصطناعي المحادثات الواقعية

تزداد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) براعةً بشكل مقلق في فهم الكلام البشري، لكن ماذا لو كانت تعكس أيضاً طريقة عمل الدماغ نفسه؟

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Nature Human Behaviour"، وجد العلماء أن نموذج Whisper من OpenAI يعالج اللغة بطريقة تشبه إلى حدّ لافت استجابة الخلايا العصبية الحقيقية أثناء المحادثات الطبيعية. يوضح الباحث الرئيسي Ariel Goldstein لمنصة IBM Think أن فريقه حلّل أكثر من 100 ساعة من تسجيلات الدماغ المأخوذة من أشخاص شاركوا في محادثات عفوية غير مكتوبة مسبقاً. ومن خلال مقارنة تلك التسجيلات بالآليات الداخلية لنموذج Whisper، اكتشفوا أن تمثيلات النموذج متعددة الطبقات تتماشى على نحو وثيق مع كيفية معالجة الدماغ للكلام، من الصوت غير المُنسَّق وحتى المعنى.

ويقول Goldstein إن هذه النتائج قد تترتب عليها انعكاسات تجارية كبيرة. قد تتمكن المؤسسات يوماً ما من تصميم أدوات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفك شفرة الكلام بمرونة وكفاءة على غرار الدماغ البشري، مما يقلّل زمن التدريب، ويُحسّن دقة النسخ، بل وقد يدعم الأطراف العصبية الاصطناعية المتطوّرة.

يقول Goldstein: "تحدث اللغة في سياقات اجتماعية فوضوية، لا في مختبرات معقّمة". "تُظهر دراستنا أن الإدراك البشري ونماذج الذكاء الاصطناعي قد يشتركان في شفرة أعمق وأكثر مرونة للتعامل مع المحادثات."

جُمعت التسجيلات باستخدام تقنية تخطيط كهربية القشرة الدماغية (ECoG)، التي تتضمن وضع أقطاب كهربائية مباشرة على سطح الدماغ. وعلى الرغم من كون هذه التقنية تدخّلية، فإنها توفّر رؤية عالية الدقة للنشاط العصبي. سجّل فريق Goldstein نشاط الدماغ لدى مرضى كانوا يخضعون بالفعل للمراقبة استعداداً لجراحة الصرع، لجمع محادثات عفوية يومية بدلاً من إشارات كلمات معزولة أو موجِّهات اصطناعية.

وألهم الارتباط بين الدماغ والذكاء الاصطناعي ابتكارات في IBM Research، حيث طوّر العلماء شرائح مثل NorthPole تحاكي البنية العصبية عبر إزالة اختناقات الربط التقليدية بين الذاكرة ووحدات المعالجة. أظهر النموذج الأوّلي من IBM كفاءة استثنائية، إذ نفّذ عمليات الاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة بسرعات تصل إلى 46.9 مرة أسرع من وحدات معالجة الرسوميات الرائدة.