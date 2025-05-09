الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الأعمال في IBM Think 2025

سيارة سباق فورمولا 1 من Scuderia Ferrari موضوعة داخل حاضنة زجاجية في مركز مؤتمر IBM Think 2025 في بوسطن هذا الأسبوع، محاطة بالحضور ومضاءة من الخلف بشعار IBM الأزرق المتوهج. جذب هيكلها الأحمر العميق وانحناءاتها الانسيابية تدفقًا مستمرًا من الصور، لكن وجودها كان أكثر من مجرد رمز. بحسب شركة IBM، تولِّد السيارة أكثر من مليون نقطة بيانات كل ثانية، وتلتقط الضغط والاحتكاك ودرجة الحرارة والسرعة في الوقت الفعلي. هذه المعلومات أصبحت الآن تدعم تجربة مخصصة على الأجهزة المحمولة للمشجعين، مدعومة بمنصة IBM watsonx.
افتتح هذا العرض الحدث، حيث أوضحت الشركة موقفها القائل بأن الذكاء الاصطناعي لم يَعُد مجرد فكرة نظرية. لم يتم تقديم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبنية التحتية السحابية الهجينة والأتمتة كمفاهيم مستقبلية، بل كقدرات حالية تُعيد تشكيل العمليات في الشركات العالمية.
خلال الكلمات الرئيسية والحوارات، وصف المتحدثون من قطاعات متنوعة مثل الدفاع والبيع بالتجزئة والمالية كيف أن التحولات الأساسية في البنية والمهارات وإدارة البيانات والتشغيل البيني قد بدأت بالفعل. انضم كبار التنفيذيين وكبار المهندسين من PepsiCo وMeta وLockheed Martin وThe Heineken Company وBNP Paribas إلى قادة IBM لمشاركة كيفية تحقيق الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأتمتة لنتائج قابلة للقياس.
يقول Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM: "الذكاء الاصطناعي هو محرك الإنتاجية". يعمل الذكاء الاصطناعي على زيادة القيمة في بياناتك".
ركّزت إحدى الكلمات الرئيسية على التحول في كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. قدَّمت IBM الحوسبة التوليدية، وهو نهج يبتعد عن هندسة المطالبات ويتجه نحو البرمجة المنظمة للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). قال خبراء IBM إن هذه الطريقة تهدف إلى جعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للتوسع والأمان والمرونة مع تطور النماذج.
يربط الإطار الجديد بين الحوسبة عالية الأداء والأنظمة الكمية، ما يُتيح ما تُطلق عليه IBM اسم "الحوسبة الفائقة المرتكزة على الكم". بحسب Zaira Nazario، مديرة العلوم والتكنولوجيا في IBM Research، فإن هذا الربط قيد التنفيذ بالفعل.
تُتيح المنهجية الجديدة للمطورين تحديد سلوك الذكاء الاصطناعي باستخدام عناصر معيارية وقيود قابلة للبرمجة بدلًا من المطالبات النصية الطبيعية. يقول Sriram Raghavan، نائب الرئيس في IBM Research AI، إن نموذج هندسة المطالبات الحالي يؤدي إلى "كتب وكتب من المطالبات"، ما ينتج عنه ما وصفه بـ "الأمان بالدعاء".
يقول خبراء IBM إن الاختبارات الداخلية أظهرت أن الحوسبة التوليدية يمكن أن تحقق نفس مستوى الدقة مثل النماذج التي تحتوي على 70 مليار مَعلمة باستخدام مليار مَعلمة فقط. ويقول Raghavan إن النتيجة تتمثل في سرعة أكبر، وأداء أكثر موثوقية، وأمان أقوى عبر مجموعة من حالات الاستخدام.
كان Shobhit Varshney، رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في IBM® Consulting Americas، حاضرًا في الحدث وقال في مقابلة مع IBM Think إن التحول نحو الحوسبة التوليدية لا يمكن أن يأتي في وقت أكثر إلحاحًا.
يقول: "مع نشر المؤسسات لحلول متعددة الوكلاء وتفويض المهام الأكثر تعقيدًا للذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى طريقة أكثر شفافية وقوة لبرمجة هذه النماذج من مجرد اللغة الإنجليزية". يقول Varshney إنه سمع المطورين يكررون نفس النقطة: الحاجة إلى مزيد من التحكم والموثوقية مع تعمُّق الذكاء الاصطناعي في الوظائف الأساسية للأعمال. وأضاف: "هذا هو المكان الذي يغيّر فيه إطار العمل الجديد من IBM قواعد اللعبة". "إنه يجلب الصرامة والانضباط المتَّبع في هندسة البرمجيات إلى عملية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية".
لكن بناء نماذج أسرع وأصغر حجمًا ليس سوى جزء من التحدي. مع تعمق المؤسسات في الأتمتة ونشر الوكلاء عبر العمليات، ظهرت أسئلة جديدة حول الرقابة والتكلفة. كانت Maryam Ashoori، المدير الأول لإدارة المنتجات في IBM watsonx.ai، حاضرةً في الحدث وقالت في مقابلة مع Think إنه بينما يتجه المزيد من الشركات إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي عمليًا، فإن الوكلاء ما زالوا في مراحلهم المبكرة. وأضافت أن "ستة عشر بالمائة من العملاء انتقلوا من مرحلة التجربة إلى مرحلة التوسع، لكن العملاء بدأوا للتو في التطور".
وأشارت إلى تزايد الاهتمام باستخدام الوكلاء لاستخلاص قيمة أكبر من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية. يُتيح الوكلاء للشركات دفع الذكاء الاصطناعي التوليدي بعمق أكبر داخل سير العمل عبر استدعاء الأدوات والوظائف، لكن أغلب المؤسسات لم تدرس المخاطر بشكل كامل بعد.
أشار خبراء IBM أيضًا إلى جهود الشركة في الحوسبة الكمّية، مؤكدين أنها بلغت إنجازًا تقنيًا جديدًا. فاعلية الحوسبة الكمّية، كما يوضِّحها Jay Gambetta، نائب رئيس Quantum في IBM، تُشير إلى المرحلة التي تستطيع فيها المعالجات الكمّية حل مشكلات تعجز الأنظمة التقليدية عن محاكاتها. في سلسلة من التجارب الحديثة، قام باحثو IBM بربط معالج يحتوي على 45 كيوبِت بحاسوب Fugaku الفائق في اليابان لمحاكاة جزيئات معقدة، وكانت النتائج متسقة مع أفضل الأساليب التقليدية. وقد أكَّدت تجربة لاحقة باستخدام معالج 77 كيوبِت صحة النتائج.
قال Gambetta: "نحن لا نهتم بالعروض التوضيحية. نحن نبني أنظمة تعمل فعليًا".
تتوقع الشركة الوصول إلى التفوق الكمّي بحلول عام 2026، عندما تتمكن الأنظمة الكمّية من التفوق على أجهزة الكمبيوتر التقليدية في المهام الواقعية بدقة مؤكدة.
في أماكن أخرى من المؤتمر، تحوَّل التركيز نحو جاهزية البنية التحتية. أشار Rob Thomas، نائب الرئيس الأول للبرمجيات والمدير التجاري لشركة IBM، إلى التحدي المتمثل في دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة التشغيلية. يقول: "خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم بناء مليار تطبيق اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويجب أن تعمل مع بعضها بسلاسة".
قدَّمت Deutsche Telekom وشركات أخرى أمثلة على التقدم المُحرز. قال المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات Peter Leukert إن الأتمتة أدَّت إلى تقليل وقت التصحيح بنسبة 80 بالمائة، مضيفًا أن هذا النهج قد يفتقر إلى البريق، لكنه يلبي الاحتياجات التشغيلية الأساسية.
كان نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة موضوعًا مركزيًا آخر. على سبيل المثال، تستخدم شركة PepsiCo أكثر من 1,500 روبوت قائم على الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة. وفقًا لـ Magesh Bagavathi، كبير نواب الرئيس ومسؤول البيانات والذكاء الاصطناعي في الشركة، ساعدت استراتيجية تركِّز على المنصة على توحيد هذه الأدوات.
ويجلب التوسع السريع لمثل هذه الأنظمة تعقيدًا جديدًا. أشارت Ritika Gunnar، المدير العام للبيانات والذكاء الاصطناعي في IBM، إلى التحدي المتزايد المتمثل في "انتشار الوكلاء"، حيث تعمل الروبوتات المنفصلة بشكل معزول. لمعالجة هذا، تعمل IBM على تطوير watsonx Orchestrate، الذي ينسِّق الوكلاء عبر البائعين ومهام سير العمل. قالت Gunnar: "يُعَد بناء وكلاء أقوياء مجرد البداية. السحر الحقيقي يحدث عندما يتواصلون".
في عمليات الموارد البشرية لدى IBM، قامت الشركة بأتمتة أكثر من مليون مهمة، وتعمل الآن على حل 95 بالمائة من طلبات خدمة الموظفين دون الحاجة إلى التصعيد. بحسب Neil Dhar، الشريك الإداري العالمي في IBM Consulting، فإن النتيجة هي وظيفة موارد بشرية قادرة على التوسع بما يتناسب مع حجم المؤسسة.
يتطلب الاستعداد لمثل هذه التغييرات أكثر من مجرد أدوات. لا تزال استراتيجية القوى العاملة، على سبيل المثال، حيوية. أكَّدت Laura-Elizabeth Ware، نائب الرئيس الأول لعمليات HCM Cloud في أمريكا الشمالية لدى Oracle، على ضرورة قيام المؤسسات بإجراء جرد واضح للمهارات قبل إدخال الوكلاء في أنظمة الموارد البشرية. تدعم دراسة حديثة من معهد IBM Institute for Business Value (IBV) هذا، وقد وجدت أن ثلث الرؤساء التنفيذيين يخططون لإعادة تدريب الموظفين، بينما يقوم نصفهم بتوظيف أدوار لم تكن موجودة قبل عام.
تم عرض استراتيجيات المصدر المفتوح حين أبرزت Meta اعتمادها السريع لسلسلة نماذج Llama، التي تجاوزت الآن 1.2 مليار تنزيل. قدَّمت الشركة Llama Stack، وهو إطار معياري جديد يمكِّن المطورين من دمج الوكلاء وأدوات التقييم والعناصر بعد التدريب. قال Ash Jhaveri، نائب رئيس شراكات الذكاء الاصطناعي في Meta، خلال الحدث: "جمال الانفتاح يكمن في أن المجتمع يصبح مضاعِف قوة. يعكس هذا النهج التحوُّل الأوسع في الصناعة نحو بنى ذكاء اصطناعي مرنة وقابلة للتجميع، قادرة على التكيف بسرعة مع احتياجات المؤسسات المتغيرة.
لتمكين التوسع المنظم للنماذج مفتوحة المصدر، دمجت IBM watsonx في Llama Stack. ومع ذلك، ليست كل الصناعات قادرة على اتِّباع نهج مفتوح بالكامل. مشيرًا إلى قطاعات مثل الدفاع والرعاية الصحية، شدَّد Richard Vitek من Lockheed Martin على ضرورة تعزيز الرقابة والامتثال.
بحسب Dinesh Nirmal، نائب الرئيس الأول لمنتجات البرمجيات في IBM، فإن هذا الطلب يشكِّل استراتيجية الشركة. تعمل منصة watsonx.data على إدارة البيانات الخاصة قبل دخولها إلى مسار النماذج. أضاف نيرمال: "يمكن للمنصة الآن إعداد البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي للمؤسسات في أقل من خمس دقائق".
ظهرت سيارة Scuderia Ferrari HP للفورمولا 1 للمرة الثانية خلال الكلمة الرئيسية لـ Krishna، وهذه المرة لم تكن خلف الزجاج، بل أُبرزت على المسرح كرمز للبيانات عالية السرعة وعالية المخاطر. وقد استخدَم القياسات الحسية المستندة إلى أجهزة الاستشعار في السيارة لرسم أوجه تشابه مع صناعات أخرى تُدير فيها المؤسسات كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي.
تقول Kate Johnson، الرئيسة التنفيذية لشركة Lumen Technologies: "إن شركتها تستخدم أدوات IBM لتقريب الذكاء الاصطناعي من حافة شبكتها. كل جزء من الثانية مهم. ليس تمامًا مثل فيراري، لكن الفكرة نفسها".
يتَّبع BNP Paribas مسارًا مشابهًا. تعاون البنك مع IBM وRed Hat لمدة سبع سنوات. ويعمل الآن على تطوير "AI Factory"، المصمم لتوحيد البنية التحتية ودعم نشر الذكاء الاصطناعي في بيئة منظمة. شدَّد Jean-Michel Garcia، المدير التقني للبنك، على أهمية الدمج بين الأنظمة، واستخدام الحاويات، وضمان حوكمة بيانات متسقة. قالت Hillery Hunter، المدير التقني للبنية التحتية في IBM: إنه ذكاء اصطناعي مع أحزمة أمان.
أشارت موضوعات المؤتمر إلى تحوُّل أوسع. وأن الأدوات المعيارية، والأنظمة القائمة على الوكلاء، والبنى السحابية الهجينة، ومسارات حوكمة البيانات لم تَعُد مفاهيم ناشئة. فهي، بشكل متزايد، الطريقة التي تُنجز بها الأعمال.
يقول Krishna: "هذه ليست تجربة. هذا يحدث الآن".
