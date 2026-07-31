يتم النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه أولوية على مستوى المؤسسة، لكن الملكية وصلاحيات اتخاذ القرار لا تزال موزعة بين أعضاء الإدارة العليا.¹ فكل مسؤول يدفع بأجندته الخاصة، سواء في مجال التقنية أو البيانات أو الاستراتيجية أو حالات الاستخدام، دون وجود مسؤول تنفيذي واحد يتحمل بوضوح مسؤولية النتائج من البداية إلى النهاية، أو يمتلك الصلاحية لحسم المفاضلات بين الإدارات المختلفة. ونتيجة لذلك، تبقى قرارات التمويل وإدارة المخاطر وتحديد الأولويات والحوكمة معلقة دون حسم، وعندما لا يحقق العائد على الاستثمار (ROI) النتائج المرجوة، يصبح من الصعب تحديد الجهة المسؤولة.



"لا ينبغي أن يمتلك شخص واحد الذكاء الاصطناعي؛ بل يجب أن تكون هناك جهة تقوده وتنسِّق عمله".

Lula Mohanty، الشريك الإداري في IBM Consulting لمنطقة الشرق الأوسط.

الحل:

تستفيد المؤسسات من توضيح من يتحمل مسؤولية النتائج، ومن يتولى التنفيذ، ومن يؤدي دور الحوكمة. كما أن اعتماد نهج لاتخاذ القرار على مستوى المؤسسة يساعد على حسم المفاضلات عندما تتعارض الأولويات. ومن المفيد أيضًا تحديد مسارات واضحة لتصعيد الخلافات بين الإدارات، ما يضمن معالجتها في الوقت المناسب بدلًا من تأجيلها. ويُسهم تعزيز هذا الهيكل من خلال دعم واضح من الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة في تقوية صلاحيات المسؤولين عن النتائج لاتخاذ القرارات عبر مختلف الإدارات.

الخلاصة التنفيذية:

كما قالت Lula Mohanty لـ IBM Think:: "لا ينبغي أن يمتلك شخص واحد الذكاء الاصطناعي؛ بل يجب أن تكون هناك جهة تقوده". ومع ذلك، إذا لم تتوافر مساءلة واضحة وصلاحيات لاتخاذ قرارات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، فلن تكون هناك ملكية حقيقية.