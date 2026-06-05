يُدرك معظم الرؤساء التنفيذيين أن تحولًا جذريًا قد بدأ. فأربعة من كل خمسة يتوقعون أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في نمو الإيرادات بحلول 2030. يتدفق رأس المال، وتوجد توجيهات واضحة لتبنّي التقنية، وفي معظم المؤسسات هناك بالفعل العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ. هذا الطموح في مكانه الصحيح.



لكن الطموح وحده لا يحقق العوائد. تُشير الأبحاث إلى أن نحو 95% من المؤسسات لا تحقق تأثيرًا ملموسًا يُذكر من الذكاء الاصطناعي التوليدي



وليس ذلك لأن التقنية لم تنجح، بل لأن الهياكل التنظيمية غير مهيأة لتمكينها عمليًا.