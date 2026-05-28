من السهل أن نفترض أن برامج الذكاء الاصطناعي المتعثرة تعكس ضعف التقنية، والتي بدورها تتسبب في قصور عائد الاستثمار، لكن الحقيقة المُرّة هي أن أي عوائد ملموسة لهذه البرامج تتبدد وتفشل، لأن الأنظمة القيادية المحيطة بها لم تُصمم لدعمها وتشغيلها على نطاق واسع.



غالبًا ما تتحرك الإستراتيجية والحوكمة والثقافة المؤسسية والمواهب، والتقنية بنوايا طيبة، ولكن نادرًا ما تعمل معًا بصفتها منظومة واحدة. والنتائج ستكون مألوفة بالنسبة إليك: مشروعات تجريبية لا تجد طريقًا للتوسع وقرارات تشغيلية متعثرة ومخاطر لا تُكتشف إلا بعد فوات الأوان وفرق عمل دؤوبة تبذل قصارى جهدها دون أن تسفر جهودها عن نتائج تُذكر.



الهدف من هذه السلسلة هو تسليط الضوء بشكل مباشر على مواطن خلل جهود الذكاء الاصطناعي، وتقديم رؤية واضحة حول التغييرات التي يجب على فرق القيادة اتخاذها لتحقيق عائد الاستثمار.