"العقول المدبرة الخفية" في الذكاء الاصطناعي: نساء يرسمن ملامح حقبة جديدة من الابتكار الأخلاقي

تصادف نهاية شهر مارس اختتام فعاليات شهر تاريخ المرأة. وعلى الرغم من التركيز المتزايد على قضايا المرأة ومساهماتها في المجتمع طوال الشهر، إلا أن الحديث سيكون ناقصًا دون الاعتراف بمدى أهمية نجاح المرأة - في الماضي والحاضر - في صناعة التكنولوجيا. على وجه الخصوص، تقود النساء الطريق يوميا نحو عصر جديد من الابتكار العالمي غير المسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومع ذلك، فشل مقال في صحيفة نيويورك تايمز نشر قبل عدة أشهر ضمن قائمة الأشخاص الذين يقدمون أكبر مساهمة في أفقي الذكاء الاصطناعي الحالي. وقد تلقت المقالة انتقادات محقة لأنها تعكس سرداً أوسع نطاقاً لطالما قلل من مساهمات المرأة في مجال التقنية. تقول هذه الرواية إن مساهمات النساء في الذكاء الاصطناعي والتقنية هامشية؛ لكننا نعلم أن هذا غير صحيح. في الواقع، هم محور الابتكار والاستمرار لهذا المجال.
تتحدى النساء الفكرة التي عفا عليها الزمن بأن تطوير الذكاء الاصطناعي يخص فقط أولئك الذين يبرمجون الخوارزميات ويبنونها، وهو مجال لا يزال يهيمن عليه الذكور هيمنة كبيرة رغم التحول الذي طرأ عليه، وذلك منذ سنوات. قامت الكثيرات بهذا الدور من خلال تولي ريادة ابتكار الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يتمحور حول الأخلاقيات والشفافية، طوال مسيراتهن المهنية بالكامل.
نساء مثل Kay Firth Butterfield، أول رئيسة تنفيذية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم؛ و Elham Tabassi من NIST، التي تقود المبادرات المتعلقة بمعايير الذكاء الاصطناعي الأخلاقية؛ و Miriam Vogel من EqualAI و NAIAC، المدافعة عن مساواة الذكاء الاصطناعي؛ و Paula Goldman من Salesforce؛ و Navrina Singh من Credo AI، المروجة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، هن مجرد أمثلة قليلة من النساء الكثيرات اللاتي يتقدمن في هذا المجال
تشمل الشخصيات النسائية البارزة الأخرى في مجال التكنولوجيا Fei-Fei Li من معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المُركّز على الإنسان، المشهورة بمساهماتها في التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي ودعوتها لتطوير ذكاء اصطناعي شامل وأخلاقي؛ و Joy Buolamwini، مؤسسة Algorithmic Justice League، التي تسلط الضوء على التحيزات في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعمل على التخفيف منها؛ و Lila Ibrahim من DeepMind، المسؤولة عن الاستراتيجية التشغيلية وراء واحدة من أبرز منظمات أبحاث الذكاء الاصطناعي العالمية؛ و Francesca Rossi، التي تقود أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العالمية في IBM، وتقف في طليعة معالجة قضايا حوكمة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته ومسؤوليته والابتكار المسؤول.
هذه مجرد أمثلة قليلة من الأمثلة العديدة جداً للقيادات النسائية في هذا المجال. إن إقصاء النساء من النقاش والتغطية الإعلامية لا يقتصر على تجاهل وجهات النظر المتنوعة الضرورية للابتكار المسؤول، بل يمثل أيضاً إخفاقاً في الاعتراف بالدور الحيوي للأخلاقيات والحوكمة والنظر في التداعيات المجتمعية عند تطوير الذكاء الاصطناعي. لقد حان الوقت لإعادة تقييم حاسمة، تعترف بأن الابتكار يتعلق بتأثيره بقدر ما يتعلق باختراعه.
وفي دراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، تؤكد Debra D’Agostino، المدير الإداري للقيادة الفكرية في Oxford Economics، على أهمية القيادة المتنوعة في تطور الذكاء الاصطناعي. وتسلط الضوء على أن المرأة لا تحتاج إلى أن تكون خبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لقيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. كشفت الدراسة أن النساء أكثر احتمالا من الرجال لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير وتلخيص المحتوى؛ و40 بالمئة يقولون إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى زيادة تزيد عن 10 بالمئة في الإنتاجية. قال D’ Agostino إن فهم وتوقع كيف يمكن الذكاء الاصطناعي أن يعزز الاحتياجات والقدرات الفريدة للعمل أو الفريق بشكل أفضل هو أمر بالغ الأهمية بقدر العمل مع الأشخاص المناسبين في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك.
مع اقتراب نهاية شهر تاريخ المرأة، من المهم الاعتراف بأن مساهمات النساء في مجال الذكاء الاصطناعي لا تمهد الطريق فقط لتقنيات أكثر عدالة، بل هي أيضا ضرورية لتحقيق الإمكانيات ومواجهة وتخفيف المخاطر الفورية وطويلة الأمد التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على مجتمعنا. وعملهن يُرسّخ المعايير التي نتبعها، كمجتمع عالمي، في مقاربتنا لدمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا.
إن مستقبل الذكاء الاصطناعي يُكتب اليوم، والنساء لسن مجرد أدوار مساندة في هذه الرواية، بل هن شخصيات رئيسية في القصة. وبينما نمضي قدما، من المهم أن نتذكر أن المقياس الحقيقي لتقدم الذكاء الاصطناعي يتجاوز قدراته التقنية. بل يتعلق بكيفية استغلال التقنية لتعكس قيمنا الجماعية، ومعالجة تحدياتنا المشتركة، وخلق عالم يعود فيه الابتكار بالفائدة على جميع المجتمع، وليس فقط القلة المميزة.
