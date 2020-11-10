لماذا أصبح الاستثمار في بياناتك الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى

لم تكن القدرة على التصرف بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي أكثر أهمية من أي وقت مضى كما هي الآن. على مدى الأشهر الستة الماضية، كشف تقرير معهد IBM لقيمة الأعمال بعنوان "كوفيد-19 ومستقبل الأعمال" أن 59% من الشركات قد سرّعت وتيرة التحول الرقمي – حيث تحولت الشركات التي كانت شبه رقمية إلى شركات رقمية بالكامل، في حين توسعت الشركات التي كانت رقمية بالكامل بالفعل لتشمل حالات استخدام جديدة. وهذا ليس تحولاً قصير الأمد أو لحظة عابرة — إذ تمثل التوقعات الحالية للأعمال الرقمية المدعومة بالبيانات بالكامل تحولاً دائمًا في بيئة الأعمال.
كشفت الجائحة عن حالات استخدام جديدة للبيانات، وسرّعت من وتيرة التحول الرقمي. على سبيل المثال، أنشأت الشركات والحكومات لوحات معلومات صحية عن فيروس كوفيد-19 تحتوي على بيانات من العديد من المصادر لاتخاذ قرارات مهمة مثل تلك المتعلقة بتتبع العقود وإعادة الناس إلى العمل. وقد تحولت بعض الشركات إلى تقديم الرؤى نفسها المستندة إلى البيانات والمتعلقة بالجائحة إلى العملاء لتمكينهم من اتخاذ قرارات أعمال ذكية، مثل توقع التغيرات في الطلب وتوفير رؤية واضحة لسلسلة التوريد. مع انتهاء الجائحة وانتقال مشهد الأعمال إلى واقعه الجديد، يمكننا توقع استثمارات ضخمة ومستمرة من جانب الشركات في البيانات والتحليلات وقدرات الذكاء الاصطناعي.
فمن خلال الاستفادة من "البيانات" كأصل إستراتيجي للمؤسسة، يمكن للشركات تسريع التحُّول الرقمي أو توسيع نطاقه، كما يمكنها المساهمة في تحقيق إيرادات عالية ونمو الأعمال. وفقًا لشركة McKinsey، فإن المؤسسات عالية الأداء أكثر عرضة بثلاث مرات من غيرها للإبلاغ عن مبادرات البيانات والتحليلات التي ساهمت بنسبة 20% على الأقل في EBIT (من 2016 إلى 2019).
لا تدعم بنية البيانات الحالية طموحات الشركات العالية لتسريع الابتكار الرقمي والمرونة في عالم ما بعد جائحة كوفيد. وتوفر إستراتيجية البيانات المخططة جيدًا للمؤسسات الرقمية فرصًا لتحويل الأعمال وخفض التكاليف وتحسين المشاركة وتحقيق أقصى قدر من المرونة في بيئة متعددة السحابة.
على سبيل المثال، يمكن للشركات الاستفادة من بيانات المؤسسة لتطوير ابتكارات متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق والشبكات العصبية وقدرات تحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام. ومع ذلك، يتعين على الشركات معرفة المجالات التي يجب أن تركز عليها جهودها في مجال تنظيم البيانات المهمة. تقدر IBM أن 80 بالمئة من الجهود المبذولة في نشر الذكاء الاصطناعي هي تجهيز البيانات للاستخدام.
خلال العقد الماضي، تطور استخدام البيانات وعملياتها بشكل كبير — سواء من حيث التقنية أو حالات الاستخدام. وقبل عشر سنوات، استثمرت الشركات بشكل كبير في أعداد كبيرة من مستودعات البيانات باستخدام قواعد بيانات علائقية، ما جعل حالات الاستخدام تقتصر على التحليلات التقليدية. بينما بدأت العديد من الشركات بالانتقال إلى بحيرات البيانات لأغراض علم البيانات، ظلت مستودعات البيانات حجر الزاوية الأساسي.
على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في بيانات المؤسسات، تكافح معظم المؤسسات من أجل دمج المستودعات أو مراكز البيانات المعزولة والقديمة. كما أن الشركات غير قادرة على الاستفادة بشكل فعال من الكميات الهائلة من البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة التي لم يتم استخدامها في الماضي. وفقًا لدراسة المؤسسة المعرفية التي أجرتها شركة IBM – فإن أقل من 4 من كل 10 مؤسسات (40%) قامت بدمج بياناتها على مستوى المؤسسة، وتصميم بنية بيانات على مستوى المؤسسة ونشرها.
تساعد بنية البيانات الحديثة المدعومة بنهج "منصة البيانات" على تنسيق مجموعات كبيرة من البيانات في بيئة سحابية هجينة. ويتيح هذا النهج إنشاء سير عمل مؤتمت ومنصات أعمال وتجارب وتوسيع نطاق قيمة البيانات لتسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي.
تعاونت IBM مع شركة رعاية صحية كبيرة مقرها الولايات المتحدة تمتلك مستودع بيانات قديمًا مكلفًا لمساعدة الشركة على خفض نفقاتها وزيادة قيمة بياناتها. وفي الأسابيع الستة الأولى من التعاون مع IBM، حولت الشركة مستودع بياناتها إلى منصة بيانات قادرة على تشغيل 14 ترخيصًا في مجال علم البيانات. بفضل وجود ما يقرب من ألف نموذج حاليًا، حسَنت الشركة عملية إدارة الرعاية الصحية للعملاء والأعضاء من خلال توسيع نطاق استخدام البيانات إلى مستوى يتجاوز إعداد التقارير.
تساعد بنية البيانات الحديثة الشركات على إنشاء بيانات نظيفة وموثوقة وقابلة للتنفيذ لتلبية احتياجات مرونة الأعمال والسرعة والابتكار في الوضع الطبيعي الجديد. تشمل الميزات:
مع استمرار توسع حالات استخدام البيانات، يجب على المؤسسات مراعاة المجالات الرئيسية التالية لاستخدام البيانات كأصل من أصول المؤسسة.
البيانات لمنصات الأعمال –تزيل منصات الأعمال الخاصة بصناعة السوق الحواجز بين الشركات أو الصناعات لربط فئات واسعة من المنتجات والخدمات التكميلية بطريقة تجعل التجارب أكثر شمولية للعملاء وتتيح نموًا غير خطي. نظرًا إلى توجه الشركات نحو تطبيق إستراتيجيات المنصات، فإنها تحتاج إلى تحديد المجموعة المناسبة من البيانات الخاصة بها وبيانات شركائها، كما تحتاج إلى قدرات متميزة لاستخراج قيمة البيانات. وتسعى الشركات إلى تنسيق البيانات الداخلية والخارجية التي يُنشئها شركاء النظام البنائي والعملاء لتصميم منصات أعمال وسوقية تهدف إلى تحقيق الدخل من البيانات وتوسيع الفرص في السوق وإعادة ابتكار المواقع التنافسية.
تعاونت شركة IBM مع شركة Yara، شركة مقرها النرويج تنتج النيتروجين لعملاء حول العالم، لتصميم منصة زراعية رقمية باستخدام تقنية IBM Digital Insights. وتدمج Yara بياناتها باستخدام نماذج تنبئية لتحسين الخصائص حسب المساحة، مع مراعاة الموقع والمناخ وأنماط الطقس المحتملة لزيادة غلة المحاصيل. تسعى Yara من خلال المنصة الرقمية إلى تغطية 7% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في جميع أنحاء العالم.
بيانات سير العمل - يمكن للشركات أتمتة العمليات وتمكين القوى العاملة لديها وتحسين تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية من خلال إعادة تصميم سير عمل المؤسسة ليصبح سير عمل ذكيًا. سير العمل الذكي هو سير عمل مؤتمت مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى متسارعة مدعومة بالبيانات، ما يجعل عمليات المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية أكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة. ويتعين على المؤسسات الاستفادة من مجموعة البيانات المؤسسية المناسبة لتفعيل سير العمل الذكي وأتمتة العمليات. تتعاون IBM مع العملاء لتقديم التكامل الرقمي من أجل سير العمل الذكي (DI4IW)، وهو الأول من نوعه في الصناعة لتنسيق البيانات المخزنة في تطبيقات المؤسسات الكبيرة، مثل SAP وSalesforce وWorkday من خلال واجهة برمجة تطبيقات في الوقت الفعلي. ويمكن أن يقلل DI4IW من وقت تطوير سير العمل الذكي بنسبة 50% إلى 70%. من خلال استخراج البيانات من الأنظمة وبناء الذكاءات، تتخذ الشركات خطوة رئيسية في رحلتها نحو التحول الرقمي.
بيانات التجربة - تركز العديد من الشركات بشكل كبير على تحسين تجربة العملاء. ومع ذلك، تحتاج المؤسسات أيضًا إلى التطور وتصميم حالات استخدام تستند إلى الخبرة (مثل التطبيقات ومساعدين الذكاء الاصطناعي وغيرها) باستخدام البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز تجربة العملاء والموظفين وشركاء النظام البنائي وتحويلها إلى تجربة مخصصة.
تعاونت IBM مع Royal Bank of Scotland (الآن NatWest Group) لإنشاء منصة ذكية سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بيانات الرهن العقاري الرقمية في الوقت الفعلي. باستخدام البيانات الداخلية من العملاء والبيانات الخارجية من السياسات، مكّن البنك موظفي مركز اتصال الرهن العقاري من دعم العملاء طوال عملية شراء المنازل. ومنذ تطبيق أداة دعم الرهن العقاري الرقمية، حققت RBS تحسّنًا بنسبة 20% في مؤشر NPS للعملاء، وانخفاضًا بنسبة 10% في مدة المكالمات. تعرف على المزيد هنا: https://www.ibm.com/qa-ar/services/client-stories/rbs
لن تفقد الشركات التي لا تستثمر في البيانات فوائد استخدام البيانات فحسب، بل ستخاطر أيضًا بفقدان العملاء وحصتها في السوق. وبينما يستخدم منافسو هذه الشركات على الأرجح رؤى لتحسين تجربة العملاء، فإن المستهلكين أصبحوا سريعًا أقل رضا عن المؤسسات التي لا تُنشئ تجربة مخصصة.
قبل خمس سنوات، كانت المؤسسات التي تخضع للتحول الرقمي في طليعة التقنية. اليوم، ومع ذلك، أصبح العمل في مجال الأعمال الرقمية أمرًا متوقعًا — وليس عاملاً مميزًا، —وستحقق المؤسسات التي تتمتع بخبرات رقمية نموًا بينما تتخلف الشركات الأخرى بسرعة. وبغض النظر عن المرحلة التي كانت تمر بها المؤسسات في رحلة التحول الرقمي عند بداية الجائحة، يجب على الشركات الانتقال بسرعة إلى هذا النموذج الجديد من العمليات وخدمة العملاء من خلال الاستثمار في الأدوات التي تتيح لها استخدام أحد أهم أصولها، ألا وهو — بياناتها.
