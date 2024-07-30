الاضطرابات الناتجة عن ازدياد اختراقات أمن البيانات ترفع التكاليف إلى مستويات غير مسبوقة

تتطور فِرق الأمن في قدرتها على اكتشاف اختراقات أمن البيانات والاستجابة لها، لكن المهاجمين يسببون أضرارًا أكبر في النتائج المالية للمؤسسات. أظهر تقرير IBM الأخير حول تكلفة خرق البيانات لعام 2024 أن متوسط الاختراق عالميًا وصل إلى رقم قياسي قدره 4.88 ملايين دولار أمريكي. ويمثِّل هذا زيادة بنسبة 10% مقارنةً بعام 2023، وهو أكبر ارتفاع منذ الجائحة.

بينما تُشير الدراسة إلى أن المؤسسات حسَّنت، في المتوسط، الوقت المستغرق لاكتشاف الاختراقات ومعالجتها، فإن ارتفاع تكاليف الأعمال أدى إلى زيادة متوسط تكلفة الاختراق على المستوى العالمي. من بين أكبر العوامل المساهمة كانت تكاليف فقدان الأعمال، والمصاريف الناتجة عن دعم العملاء بعد الاختراق (مثل إنشاء مكاتب المساعدة وخدمات مراقبة الائتمان)، ودفع الغرامات التنظيمية. أبلغت نحو 70% من بين 604 مؤسسات شملتها الدراسة أن عملياتها تعرّضت لتعطُّل كبير أو متوسط.

تناول البحث الجديد، الذي أجراه Ponemon Institute بشكل مستقل وتم تحليله بواسطة IBM، المؤسسات التي تعرّضت للاختراق في 16 دولة ومنطقة وعبر 17 قطاعًا. وشمل أيضًا مقابلات مع 3,556 متخصصًا في الأمن والأعمال من المؤسسات التي تعرّضت للاختراق. في عامه التاسع عشر، يقدِّم تقرير تكلفة خرق البيانات رؤى قابلة للتطبيق وأحدث الأبحاث، ما يجعله معيارًا حيويًا للقطاع.

في حين تُشير نتائج التقرير إلى أن بعض الأضرار الناتجة عن الاختراق لا يمكن تجنُّبها، فإنها تبرز أيضًا عدة مجالات للمخاطر يمكن لفِرق الأمن التعامل معها ويجب عليها معالجتها. على سبيل المثال، تؤكد النتائج الأهمية المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة للتخفيف من تأثيرات الاختراقات وخفض التكاليف المرتبطة بها.

فيما يلي أبرز النتائج وبعض النقاط الأخرى من تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024.