ما الذي يعنيه التحوُّل الأخير في سياسة Telegram بالنسبة إلى الجريمة الإلكترونية؟

رغم أن هذه التغييرات تُعَد خطوة نحو الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى جهات إنفاذ القانون، فإنها تدفع نشاط الجريمة الإلكترونية أيضًا إلى الانتقال إلى منصات أخرى، مثل Signal أو Session. أعلنت إحدى عصابات الجريمة الإلكترونية، المعروفة باسم Bl00dy Ransomware Gang، علنًا أنها ستتوقف عن استخدام Telegram كنتيجة مباشرة لتغيير سياسة الشركة. وقد تبعتها العديد من مجموعات أنشطة القرصنة، وكذلك المستخدمون الشرعيون الذين يعتمدون على Telegram من أجل حرية التعبير في الأنظمة القمعية.

للأسف، يمكن أيضًا اعتبار مثل هذه التغييرات في السياسة مجرد إعادة توزيع للأنشطة غير القانونية، حيث تصبح الجريمة الإلكترونية مشتّتة عبر نطاق أوسع من المنصات. من المحتمل أن يجعل ذلك من الصعب على جهات إنفاذ القانون والمحللين في الأمن الإلكتروني تتبُّع عناصر التهديد وتعطيلهم. على سبيل المثال، قد يواجه فريق الاختراق الأخلاقي (الفريق الأحمر) صعوبةً أكبر في الوصول إلى هذه المجتمعات السرية لتحديد التهديدات والتعامل معها قبل أن تتسبب في أضرار فعلية.

لطالما كان Telegram مصدرًا غنيًا لاستعلامات التهديدات، حيث يتم استخدام العديد من القنوات العامة لتنظيم الأنشطة الإجرامية الإلكترونية. وبينما كانت المحادثات الخاصة، في الغالب، خارج نطاق الوصول بالنسبة إلى محللي التهديدات وجهات إنفاذ القانون على حد سواء، فقد تم تطبيق سياسات إشراف أكثر صرامة على القنوات العامة، ما قد يجعل من السهل الكشف عن المجرمين. ومع ذلك، بينما قليلون قد يجادلون بأن هذا أمر سلبي من حيث المبدأ، فإنه يأتي مع تحذير: قد ينتقل المجرمون ببساطة إلى منصات أخرى.

وربما يكون الأمر الأكثر خطورة هو زيادة احتمال انتقال المجرمين الإلكترونيين ومجموعات القرصنة إلى أنشطة الجريمة الإلكترونية والتجسس الإلكتروني المدعومة من الدولة. كما يفتح هذا الاحتمال أمام عناصر التهديد لاستخدام منصات مشفّرة بالكامل ولامركزية، تتمتع بإشراف أقل حتى من الذي كان موجودًا على Telegram. وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد جهود فِرق الاختراق الأخلاقي المكلَّفة بمحاكاة الهجمات أو مراقبة هذه المجتمعات، ما يقلل من قدرتها على اكتشاف التهديدات مبكرًا.

لا يعني أي مما سبق بالضرورة حدوث هجرة جماعية للنشاط الإجرامي الإلكتروني من Telegram. فبعد كل شيء، ومع وجود نحو 900 مليون مستخدم شهريًا وفقًا لبيانات Telegram نفسها، لا تزال المنصة تملك الجمهور الضخم الذي تحتاجه العمليات الإلكترونية واسعة النطاق، مثل خدمات البرامج الضارة كخدمة (Malware-as-a-Service)، لتوسيع نطاقها.

كما يمكن للمستخدمين الجُدُد التسجيل بشكل مجهول باستخدام رقم يتم شراؤه من سوق سلسلة الكتل Fragment، وفي هذه الحالة يصبح وعد Telegram بالامتثال لطلبات سلطات إنفاذ القانون للحصول على رقم هاتف المستخدم غير ذي صلة. ومع ذلك، سيظل بإمكان Telegram مشاركة عناوين IP، والتي يمكن استخدامها ربما لتعقّب نشاط المستخدم.