الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر هو الكلمة الرنانة في الوقت الحالي، مدفوعًا بالإصدار الأخير لنماذج لغوية كبيرة (LLMs) منخفضة التكلفة مثل DeepSeek-1 والبروز المتزايد للنماذج المفتوحة، مثل Llama و Mistral AI.

تحظى هذه الإنجازات باهتمام الجمهور، ولكن هناك سؤال جاد يواجه الشركات: كيف يمكننا تحويل هذه الضجة إلى قيمة تجارية ملموسة؟

لقد كانت تقنيات المصدر المفتوح مثل Linux و Kubernetes منذ فترة طويلة العمود الفقري للأنظمة الحيوية، حيث توفر الشفافية والاستقرار والأمان. وتعمل طبيعتها التعاونية على تعزيز الابتكار السريع، وهو أمر حيوي لتطور نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، فإن الإمكانات التجارية الحقيقية تكمن في الجمع بين الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وبيئات السحابة المتعددة الهجينة. يوفر هذا الاقتران القوي للشركات ما يلي:

التكامل السلس

مرونة قابلة للتوسع

الأمن المحسّن

حلول مخصصة

الابتكار من خلال التعاون

تُظهر دراسة أجرتها IBM أن 62% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مع تركيز ما يقرب من نصفها على الاستفادة من أدوات المصادر المفتوحة لمبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

قال Shobhit Varshney، نائب الرئيس والشريك الأول، ورئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة في شركة IBM: "نحن نصمم ذكاءً اصطناعيًا للسُحب المتعددة." وأضاف: "هذا يعني أننا بحاجة إلى طبقة واحدة من الأتمتة، وأمن العمليات المالية، والحوكمة التي تشمل جميع السُحب."